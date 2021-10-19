Hamileliğin ilk üç ayında nelerden uzak durmalısınız

Hamile olduğunuzu öğrendiğiniz andan itibaren bebeğinizi koruma çabasındaysanız, özellikle ilk üç aylık dönemde kaçınmanız gereken hataları sizler için sıraladık…

Anne olmak keyifli bir dönem ama hiç de kolay değil. Yolculuğunuz, rahminizde büyüyen bir cenin olduğunu ilk duyduğunuz gün başlar. Ama unutmayın, bu dokuz ay sadece sizin için değil, bebeğiniz için de çok değerli. İlk üç aylık dönem, ileride olacaklar için basamak taşıdır. Bu nedenle, bu süre zarfında bazı yaygın hatalardan kaçınmanız gerekiyor.

Çünkü hamilelik sırasında yaptığınız, hissettiğiniz ve yediğiniz her şey bebeğiniz üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, yaptığınız her şeyde dikkatli olmak çok önemlidir. İlk üç aylık döneminiz, son adetinizin ilk gününde başlar ve 12. haftanın sonuna kadar sürer. Yani, hamile olduğunuzu öğrendiğiniz zaman, beş ila altı hafta geçmiş olabilir.

İşte, hamileliğinizde komplikasyonları önlemek için ilk üç aylık dönemde kaçınmanız gereken hatalar;

1. SİGARAYI HAYATINIZDAN ÇIKARIN

Düşük, yarık dudak veya yarık damak gibi doğum kusurları, erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve bebek ölümünü önlemek için sigarayı bırakmak önemlidir. Sigara içilen ortamda bulunmak bile hamilelik sırasında güvenli değildir, bu yüzden öyle ortamlardan uzak durmaya özen gösterin.

2. ALKOLDEN UZAK DURUN

Hamileliğin ilk üç ayında alkol ve alkollü gıdalardan mutlaka uzak durmalısınız. Her aşamada gelişimsel sorunlara yol açabilir ve bebeğinizin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

3. ÇİĞ ET YEMEKTEN KAÇININ

Hamileyseniz, yaşamı tehdit eden hastalıklara yol açabileceğinden çiğ et veya pişmemiş yumurta yemekten kaçının. Ayrıca, bu hastalıklar düşük ve doğum kusurlarına da davetiye çıkarabilir. Yine bebeğiniz için farklı sonuçlar da ortaya çıkarabilir.

4. SAUNA YA DA HAMAMA GİTMEYİN

Susuz kalma, aşırı ısınma ve hatta bayılma olasılığı yüksek olduğundan hamamlardan, saunalardan ve hatta jakuzilerden kaçınmalısınız. Vücut sıcaklığındaki artış, hamileliğin ilk üç ayında bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir.

5. KAFEİN TÜKETMEYİN

Kahve içmeyi çok seviyor olabilirsiniz, ancak fazlası bebeğiniz için iyi değildir. Büyüyen bebeğinizi çok fazla kafeinin etkilediğini biliyor musunuz? Çok zorlanıldığı durumlarda uzmanlar, 1 fincan kahve içebileceğinizi söylese de uzak durmanızda fayda var.

6. SIKI EGZERSİZLER YAPMAYIN

İlk üç aylık dönemde egzersiz yapmanız gerekiyorsa, hafif egzersizleri tercih etmeye çalışın. Bebek için zararlı olabileceğinden aşırıya kaçmayın. Günde yapacağınız 30 dakikalık bir yürüyüş bile sizin için yeterli olacaktır.

7. KENDİ KENDİNİZE İLAÇ KULLANMAYIN

Ağrılı bir durum ya da soğuk algınlığı gibi durumlarda, doktorunuzun verdiği ilaçları alın. Hem anne hem de bebek için riskli olabileceğinden, reçetesiz satılan ilaçlardan kaçının.

İLK ÜÇ AYI SAĞLIKLI GEÇİRMEK İÇİN ÖNERİLER

Annelik yolculuğu özeldir, bu yüzden özellikle ilk üç aylık döneminizi keyifli bir yolculuk haline getirmek için aklında bulundurmanız gereken bazı öneriler;

- Organik yiyecekleri seçmeye ve taze meyve ve sebze yemeye çalışın. Folik asit almak bebeklerde doğum kusurları olasılığını azaltabilir. Doktorun önerdiği dozda alınız.

- Kalsiyum, demir ve çinko ihtiyacınızı karşılamak için doğum öncesi vitaminleri almayı unutmayın.

- Diyetinize ıspanak, turuncu havuç, kırmızı elma, sarı muz ve yaban mersini gibi koyu yeşil yapraklı sebzeleri dahil etmeye çalışın.

- Vücudunuz hamilelik sırasında yeni bir hayat olduğu için bir geçiş yaşayacaktır. Büyüdükçe kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Bu nedenle, ertesi sabah aktif ve dinç olduğunuzdan emin olmak için iyi bir gece uykusu almalısınız.

- Hamileyken günlük egzersiz yapmaya çalışın, böylece ilk üç aylık dönemde hormonal değişiklikler ve yorgunlukla baş edebileceksiniz. Ruh halinizi yükseltmek için uzmanınız tarafından önerilen daha hafif egzersizleri tercih edin.

- İlk trimesterde baş dönmesi, kabızlık ve hemoroidi önlemek için bol su içerek susuz kalmamaya çalışın.

- Bebeğin doğumdan hemen sonra gripten kurtulmasına yardımcı olabileceği için grip aşısı yapın.