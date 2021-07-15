Hamileliğinizin unutulmaz 17 dönüm noktası

Dokuz aylık hamileliğiniz boyunca yenilikleri deneyimleyerek bu anları unutulmaz kılan dönüm noktalarını sizler için hazırladık…

Hamilelik kendi başına bir dönüm noktası gibi görünebilir, ancak gerçek şu ki, 40 haftalık hamilelik boyunca serpiştirilmiş birçok mini dönüm noktası vardır. İlk ultrason, ilk bulantı, ilk aşerme… Hayatınız boyunca unutamayacağınız hatta hamilelik günlüğü tutarak ileride çocuğunuza hediye edebileceğiniz bu tatlı serüvenin sürprizlerine hazır olun. İşte, ortalama hamileliğiniz için bariz ve çok belirgin olmayan kilometre taşlarından bazıları;

1. POZİTİF GEBELİK TESTİ

Planlı ya da plansız hamile olduğunuzu ilk öğrendiğiniz testler, annelik duygularınızın ilk başladığı ve şok geçirdiğiniz bir an olarak hafızanıza kazınacak. Bu duygunun sizi sersemletmesine şaşırmayın. Ne kadar ezici hissedebileceğine şaşırmayın. Sevinçten korkuya ve aradaki her şeye, büyük bir pozitif ile beklemediğiniz çok çeşitli duygular yaşayabilirsiniz.

2. SABAH RAHATSIZLIKLARI

Tamam, belki bunu ilk okuduğunuzda o kadar da heyecanlı gelmeyebilir. Sonuçta kendinizi hasta gibi hissetmek hoşunuza giden bir durum olmayacaktır. Ancak hamileliğin erken dönemlerinde yaşadığınız ufak belirtiler gebelik testinizi onayladığı için her seferinde daha da mutlu hissedeceksiniz. Mide bulantınız hamile olduğunuzun en büyük kanıtı!

3. İLK DOKTOR RANDEVUSU

Evde hamilelik testlerinin güvenilirliğine rağmen, hamileliğinizin doktor tarafından teyit edilmesi gibisi yoktur. Ebenizin veya doktorunuzun “Hamilesiniz” dediğini duymak. Bu çok çılgın gerçek hissettirebilir. İlk doktor randevusu öncesinde içinizin kıpır kıpır olduğunu hissedeceksiniz.

4. BİRİNE HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEMEK

Hamilelik haberlerinizi ne zaman ve kiminle paylaşacağınıza karar vermek kişisel bir meseledir, ancak hamilelik duyurunuzu ne zaman paylaşmaya karar verirseniz verin, bunun bir dönüm noktası olduğundan emin olabilirsiniz. Hepsi bir top haline getirilmiş gerçekten heyecan verici ve biraz korkutucu geliyor. Kişi olumlu yanıt verecek mi? Onları şaşırtmayı mı planlıyorsun? Yoksa duyurunuz havalı bir karşılama ile mi karşılanacak? Bu kilometre taşını atlarken bunların hepsi yaygın korkulardır.

5. İLK ÜÇ AYIN SONU

İlk üç aylık dönemin arkanızda olması çok şey söylüyor. Büyük bir sorun olan, çoğu insan için düşük yapma riskinin büyük ölçüde azalması anlamına gelir. Bu, hamileliğin gerçekten tadını çıkarabileceğiniz ve endişelenmeyi bırakabileceğiniz anlamına gelir. Gebeliğin eğlenceli kısımlarının henüz gelmemiş bir yönü de var. Göbek göstermenin faydası olmayan sabah bulantısı günleri geride kaldı.

6. BEBEK İÇİN İLK ŞEYİ ALMAK

Bazı ailelerin, yeni bebek için ne zaman bir şey satın almanın uygun olduğuna dair inançları vardır. Bu, bebek doğmadan önce hiçbir şey almayacakları, diğer aileler hemen satın almaya başlayacağı anlamına gelir. Ancak bir bebek için yeni bir kıyafet almak, hatta bebek odası için bir mobilya parçası satın almak bile büyük bir dönüm noktası olabilir.

7. BEBEĞİN KALP ATIŞINI DUYMAK

Bebeğin kalp atışını duymak tarif edemeyeceğiniz duygular yaşamanıza sebep olacak. Kulağa beklediğinizden çok daha hızlı gelse de eşinizle birlikte bebeğinizi duyduğunuz o ilk an! Bu, bebeğin iyi durumda olduğunun, hamileliğinizin yolunda olduğunun bir işaretidir. Bu sevinci birlikte yaşamak için mutlaka yanınıza birini alın.

8. HAMİLE KIYAFETLERİ GİYMEK

Gülmeyin ama hamile kıyafetleri giymek bir dönüm noktasıdır. Aslında, birçok ilk kez anne bunu aceleye getirmeye çalışır. Hamile olduklarının dış kanıtını bekleyemezler. Acele etmenin sorunu, sonunda hamile kıyafetlerinize dayanamayacağınızı fark etmemenizdir.

9. BEBEĞİN HAREKETİNİ HİSSETMEK

İlk birkaç çarpıntıyı hissetmek harika. Hatta birkaç gününüzü hissedip hissetmediğinizi tahmin etmeye çalışarak geçirebilirsiniz. Gaz, kelebek veya baloncuk olarak tanımlasanız da, bu bebek tekmelerine bayılacaksınız.

10. İLK HAMİLELİK AŞERMESİ

Gülmeyin, ancak bir aşermenin ne kadar kötü bir şekilde vurabileceğini ve isteyebileceğiniz çılgınca şeyleri fark ederek, hamilelik arzusunun gerçek bir şey olduğunu fark ettiğinizde biraz eğlenceli. Mantık dahilinde, bu özlemin tadını çıkarın ve uygun şekilde kendinizi şımartın.

11. CİNSİYETİNİ ÖĞRENMEK

Hamileliğin erken döneminde veya doğumda öğrenseniz de, “Bu bir…” sözlerini duymak hayatınızı sonsuza dek değiştirecektir. Öğrenmenin birçok yolu ve kutlamanın birçok yolu var.

12. BEBEĞİN HAREKETLERİNİ BAŞKASININ HİSSETMESİ

Yani sizin bebeğinizin hareketini hissetmeniz ile bir başkasının bebeğin hareketini hissetmesi arasında belirgin bir fark vardır. Tipik olarak iki olay arasında bir ay veya daha fazla süre vardır. Bebeğinizi bu şekilde paylaşabilmek harika ve samimi bir andır.

13. DOĞUM DERSLERİNE KATILMAK

Doğum derslerine katılmak oldukça heyecan vericidir. Muhtemelen hamileliğinizin en azından yarısına kadar, genellikle üçüncü üç aylık döneminizin başlangıcına yakın bitene kadar dersinize başlamayacaksınız. Sınıfınızın hem başlangıcı hem de bitişi, bebeğinizin doğum gününün yaklaştığının işaretidir ve artık hazırsınız!

14. ÜÇÜNCÜ TRİMESTERİN BAŞLANGICI

Dokuz ay, testin pozitif çıktığı dördüncü hafta civarında gerçekten uzun bir süre gibi görünse de, gerçek şu ki, zaman gerçekten çok hızlı uçabilir. Birçok anne, hamileliğinin üçte ikisinin çoktan bittiğini fark ettiklerinde, üçüncü üç aylık dönemin başlangıcının kendileri için gerçek bir şok olduğunu not eder.

15. BEBEĞİN ODASINI HAZIRLAMAK

İster resmi bir kreşiniz olsun, ister bebeğinizin odanızda bir köşesi olsun, evinizin hazır olduğunu bildirmek büyük bir adımdır. Neye ihtiyacınız olduğuna ve işleri nasıl düzenleyeceğinize ilişkin tüm planlama ve kararlar, çoğu ebeveynin hayal ettiğinden çok daha büyüktür.

16. HAFTALIK DOKTOR KONTROLLERİ

Başta uzun aralıklarla başlayan doktor randevularınız son aylarda sıklaşmaya başlar. Özellikle son ay her hafta kontrollere gitmeye başlarsınız. Evet, zamanın nasıl geçtiğini anlaması 9 aylık sürecin sonuna geldiğiniz doğru ve yakında bebeğinizi kucağınıza alacaksınız.

17. DOĞUM PLANINIZI HAZIRLAMAK

Hamileliğinizin sonu yaklaştıkça, doğum planınızı bitirmek ve ilgili tüm kişilere göndermek isteyeceksiniz. Bunu yaptığınızda, gerçekten bu bebeğin ortaya çıkabileceğini hissedebilirsiniz. Ayrıca, bu tarz düzenlemeler unutulmaz anları not ederek saklamanızı sağlayacaktır.