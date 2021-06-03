Hamilelik ağrılarıyla baş edebilmenin yolları

Anne olmaya hazırlanıyor ve hamilelik dönemindeki ağrılardan muzdaripseniz, gününüzü daha kolay hale getirebilecek teknikleri bizimle keşfetmeye ne dersiniz?

Anne adaylarının omurga ve karın bölgesinde kramp veya keskin ağrılar hamilelik sırasında normal olabilir, ancak bu onları rahatsız etmediği anlamına gelmiyor. Zaman geçtikçe, ağrıları deneyimleyerek günü geçirmek gerçek bir meydan okuma haline gelebilir. Neyse ki, birçok kadın tarafından kullanılan hem basit hem de çok etkili bir dizi ağrı kesici numara var. İşte, uygulayabileceğiniz yöntemlerden bazıları;

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- Kötü duruş veya rahatsız edici bir oturma pozisyonu, kuyruk kemiği basıncına ve ağrısına neden olabilir. Ayrıca, artan vücut kütlesi bu rahatsızlığa katkıda bulunabilir. Hafifçe öne eğilip kolunuzu masaya dayayarak belinizdeki yükü biraz hafifletebilirsiniz.

- Ağrıyan kaslarınızı rahatlatmak için ısıtıcı jel torbalarından ya da sıcak su torbalarından yararlanabilirsiniz. Bu uygulama, özellikle sırt bölgenizde oldukça işe yaracaktır. Isı kaslarınızı ısıtırken sırtınızdaki baskıyı önlemeye yardımcı olacaktır.

- Hamilelik döneminde egzersiz programınızı düzene sokabilirsiniz. Hamilelik yogası ve tempolu yürüyüşeler kaslarınızı güçlendireceği için ağrı oluşumuna engel olur.

- Hamileyken yulaf ezmesi yemenin mide ekşimesi veya mide rahatsızlığı üzerinde harikalar yarattığını biliyor muydunuz? Sabah bulantılarınızı ve mide sorunlarınızı dindirmek için güne bir kase yulaf lapasıyla başlayabilirsiniz.

- Reflü yastıkları, bebeğinizin midenize yaptığı baskı sonucu oluşan yangıları hafifletmeye yardımcı olur. Özellikle son aylara doğru uyurken bu yastıklar uyku kalitenizi artırır.

- Alt sırt ve karın kaslarınızı güçlendirmek için pelvik bölgenizi çalıştırın. Ayaklarınız yerde ve dizleriniz bükülü halde bir yoga matına uzanın. Pelvisinizi yukarı itin, birkaç saniye tutun ve aşağı indirin. Yatarken kaslarınızı gevşetin.

- Sandalyede ya da koltukta otururken sırtınızı bel yastıklarıyla desteklemeyi ihmal etmeyin. Vücudunuzun öne doğru eğimini azaltarak ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.

- Yüzme imkanınız varsa, her gün rutinleriniz arasına koymayı deneyin. Sıcak bir küvette aynı işlevi görecektir.

- Büyüyen göğüslerinize uygun sütyen almayı unutmayın. Hamilelik döneminde göğüsleriniz daha hassas olacağı için küçülen sütyenler rahatsız olmanıza neden olur.

- Günde 20 dakika dik duran bir bisiklet kullanmanın kalça ağrıları ve siyatiğe gerçekten yardımcı olduğunu unutmayın.

- Çoğul gebeliklerde daha sık tercih edilen hamilelik kemerlerini deneyimleyin ve anında yaratacağı rahatlamayı keşfedin. Yaz aylarında bunaltıcı gelse de ağrının yaratacağı terleymeye kıyaslanamaz.