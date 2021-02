Hamilelik döneminde botoks ve epilasyon yaptırmayın

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Cevdet Altınyazar, hamilelik döneminde yaptırılan botoks, epilasyon gibi uygulamaların bebek sağlığını doğrudan etkilediğini söyledi.

Hamilelik döneminde ve hatta öncesinde bile kullanılan kozmetik ürünlerinin bebekte kalıtsa etkiler yaratabildiğini biliyoruz. Peki, botoks ve epilasyon gibi uygulamaların bebek sağlığı üzerinde etkileri var mı? Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Cevdet Altınyazar, hamilelik döneminde deriye yapılan işlemler hakkında anne adaylarına uyarılarda bulundu.

CİLT SAĞLIĞINIZA EKSTRA ÖNEM GÖSTERİN

Hamilelik sırasında yapılmaması gereken cilt işlemlerini sıralayan Prof.Dr. Altınyazar, “Hamilelik sırasında kullanılan zararlı cilt bakımı kimyasalları ciltten emilerek bebeğinizin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Cilt bakımı yaptırabilirsiniz ancak aşırı ısı ve elektrik akımı içeren herhangi bir makineyi kullanmaktan kaçındığınızdan emin olun. Hamileliğiniz sırasında botoks, dolgu maddeleri veya lazer gibi tedavilere girmeyin ve kimyasal peelinglerden de kaçının. Epilasyon için lazer ve ağdadan uzak durun. Retinoid, izotretinoin, benzoil peroksit ve klindamisin içeren krem jel ve losyonlardan uzak durun” diye konuştu.

Hamilelik sırasında cildin düzenli olarak nemlendirilmesi gerektiğini belirten Altınyazar, “Ergenlik yıllarında sivilcenin bittiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz, artan hassasiyet ve deride serum üretimi hamilelik sırasında akneye neden olabilir. Kalıcı hasardan korunmak için hamilelik döneminde tedavi edilmelidir. Hamilelik lekesi (melasma), hormonal dalgalanmalarla birlikte artan güneş hassasiyeti, yüzümüzde kıvrım yerlerimizde lekeye (pigmentasyona) neden olabilir. Yeterli güneş koruyucu uygulamak her zamankinden daha önemlidir. Hamileliğiniz sırasında güneş kremi kullanmadan dışarı çıkmayın çünkü cildiniz güneşe karşı daha duyarlıdır. Güneşe karşı daha yüksek koruma sağlamak için şapka, güneş gözlüğü gibi koruyucu giysiler giydiğinizden emin olun. Ayrıca kimyasal içerikli güneş koruyucular yerine fiziksel koruyucular tercih edilmelidir. Deri çatlağı, en sık karşılaşılan sorundur. Karın içindeki genişlemeye derimiz ayak uyduramaz ise çatlaklar oluşur. Deri oldukça elastik olmasına rağmen aşırı gerildiğinde, dokudaki kollajen ve elastin liflerinin kalıcı bir şekilde kopmasına neden olur. Azaltmak için, özellikle hamilelik sırasında cildinizi düzenli olarak nemlendirmek önemlidir. Çatlaklar birçok kez kaçınılmaz olsa da nemlendirme ile daha az oluşması sağlanabilir. Çatlakları önlemek, kaşıntıyı azaltmak ve hamileliğin neden olduğu kuru cildi yatıştırmak için sık sık nemlendirin. Daha da kuru olma eğiliminde olduklarından vücudunuzun her yerini, özellikle dizlerinizi, dirseklerinizi, meme uçlarınızı vb. nemlendirin. Cildinizin sağlığını korumak için uygun bir temizleyici, güneş kremi, nemlendirici vb. kullanmanız gerekir. Ürünler hakkında endişeleriniz varsa daha doğal ve organik ürünler kullanmayı deneyin. Yüz ve vücut bakımı rutininize bir C vitamini serumu ekleyin” ifadelerini kullandı.