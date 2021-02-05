Euro
8.48
-0.82%
Dolar
7.0702
-0.92%
Altın
409.89
-0.42%
Borsa
1.544
0.6%
Bitcoin
267.750
0.11%
EXEN Coin
15.79
-1.80%
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 13 C

    Hamilelik sonra sıkılaşmanın 10 kolay yolu

    Doğum sonrası bebekle birlikte vakit kısıtlılığını hesaba katarak sıkılaşmanın pratik yollarını sizler için hazırladık…
    • Özel Haber
    • 05.02.2021 - 14:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hamilelik sonra sıkılaşmanın 10 kolay yolu

    Doğum sonrası emzirme döneminde bazal metabolizmanızın hızlanacağı doğrudur; peki bu sıkılaşma için yeterli midir? Hamilelik sırasında haftada en az 2,5 saat egzersiz yapan kadınların normal kilosuna hızlı bir şekilde dönme şansı daha yüksektir. Ancak bazen bu, cildinizin tekrar sıkılaştığını görmek için yeterli değildir. Bunun için günlük hayatınızda sadece birkaç değişikle gözle görünür fark yaratmaya yetecek sıkılaşma ipuçlarını sıraladık.

    Hamilelik sonra sıkılaşmanın 10 kolay yolu #1

    1. YATAK ODANIZI SIK SIK HAVALANDIRIN

    İster inanın ister inanmayın, sağlığınızı ve cildinizi etkilediği için uyku kaliteniz ve miktarınızla başlamalısınız. Bilmeniz gereken 4 ana şey var; yatak odanız olabildiğince karanlık olmalı, yatak odanız çok sıcak olmamalı, yatmadan önce 2 saat içinde yemek yenilmemeli, yatakta telefonla vakit geçirilmemeli.

    Hamilelik sonra sıkılaşmanın 10 kolay yolu #2

    2. RETİNOİD İÇEREN KREMLER KULLANIN

    Sıkılaştırıcı kremler cildinizin daha genç görünmesine yardımcı olabilir, ancak etkiyi kümülatif hale getirmek için bunları sürekli uygulamanız gerektiğini unutmayın. Doktorlar genellikle cildi sıkılaştırmak için retinoid krem kullanmanızı öneriyor. Türevleri, cilt hücrelerinin olgunlaşmasını ve yenilenmesini artıran A Vitamini içerir.

    Hamilelik sonra sıkılaşmanın 10 kolay yolu #3

    3. HER GÜN 20 DAKİKA YÜRÜYÜN

    Aktif kalmak, ruh haliniz ve genel refahınız için iyidir. Metabolizmanızı yüksek tutar ve hücrelerinizi oksijenle doyurur. Sonuç olarak cildinizin kalitesi iyileşir. Doktorlar, her gün 20 dakika yürümenizi tavsiye ediyor. Aynı zamanda, hedeflenen karın bölgesinde kas oranını artırmanıza ve sıkılaşmanıza katkı sağlar.

    Hamilelik sonra sıkılaşmanın 10 kolay yolu #4

    4. BADEM YAĞI İLE MASAJ YAPIN

    Kuru cildi yatıştırmanın yanı sıra, badem yağı cilt tonunu iyileştirebilir. Etkiyi ikiye katlamak için uyguladığınız bölgeye masaj yaparak yedirin. Bu prosedür sırasında sıkılaştırıcı kremler de kullanabilirsiniz. Yapılan bir çalışma, elle çalıştırılan salınımlı bir masaj aletiyle düzenli bir masajın olumlu etkileri olduğunu kanıtladı.

    Hamilelik sonra sıkılaşmanın 10 kolay yolu #5

    5. CİLDİNİZİ SIKICA SARIN

    Evde vücut korsesi kullanıyorsanız, özellikle egzersiz yaparken yeterince su içtiğinizden emin olun. Tüm talimatları izleyin ve sargıyı amaçlandığından daha uzun süre kullanmayın. Sıkılaştırıcı kremler veya losyonlarla birlikte 30-90 dakika süreyle sargıları uygulayabilirsiniz.

    Hamilelik sonra sıkılaşmanın 10 kolay yolu #6

    6. KOLESTEROL VE KORTİZOL SEVİYENİZİ KONTROL ETTİRİN

    Sarkık bir cilt sorunuyla savaşmak için bütünsel bir planın parçası olarak her şeyi yapmanız gerekir. Kolesterol seviyenizi kontrol etmek her zaman daha iyidir. Kötü sonuçlu bir kolesterol değeri ile lipid bariyeri kırılmaya başlar ve cilt daha hızlı nem kaybeder. Daha sıkı olmak için cildinizin nemli kalması gerekir.

    Ayrıca kortizol seviyenize dikkat edin çünkü ne kadar stresli olduğunuzu gösterebilir. Yüksek kortizol seviyelerinin cildin incelmesine ve zayıflamasına neden olabileceğine dair kanıtlar vardır.

    Hamilelik sonra sıkılaşmanın 10 kolay yolu #7

    7. GÜNDE BİR PORSİYON YAĞSIZ PROTEİN YİYİN

    Uzmanlar sıkı bir vücuda sahip olmanın en önemli faktörlerinden birinin dengeli beslenmek olduğunu söylüyor. Özellikle bu süreçte egzersiz programlarıyla desteklediğiniz sıkılaşma hareketinizi günde en az 1 porsiyon protein yardımıyla hızlandırabilirsiniz.

    Hamilelik sonra sıkılaşmanın 10 kolay yolu #8

    8. SORUNLU BÖLGEYİ KAHVE İLE FIRÇALAYIN

    Uzmanlar, kahve ile ovalama masajlarının lenfatik drenaja yardımcı olabileceğini ve cilt dokusunu gererek cildinizin daha elastik hale gelmesini ve selülit görünümünü iyileştirdiğini öne sürüyor. Eğer varsa retinol ve karnitin ile birleştirmek, kafein in deri üzerindeki etkinliğini artırıyor.

    Hamilelik sonra sıkılaşmanın 10 kolay yolu #9

    9. BOL SU İÇİN

    Bolca su tüketmenin sağlıklı bir cilt için olmazsa olmaz faktörlerinden biri olduğunu bilmeyen yoktur. Kilonuza göre sıkılaşmak için günde en az 2,5 litre su içmekte fayda var. Eğer gün içerisinde ne kadar su içtiğinizden emin olamıyorsanız, idrar renginizi kontrol edebilirsiniz. Koyu sarı renkteyse, daha fazla su içmen gerekiyordur.

    Hamilelik sonra sıkılaşmanın 10 kolay yolu #10

    10. SIKI DİYETLERDEN KAÇININ

    Kendinize katı diyetlerle işkence ederek cildinizin tekrar sıkılaşmasını sağlayamazsınız. Vücudun sağlıklı yağlar dahil beslenmeye ihtiyacı vardır. Vücudunuza gerekli olan besinleri vermediğinizde tersine daha sağlıksız bir cilde sahip olacağınızı unutmayın.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir