Hamilelik sonra sıkılaşmanın 10 kolay yolu

Doğum sonrası bebekle birlikte vakit kısıtlılığını hesaba katarak sıkılaşmanın pratik yollarını sizler için hazırladık…

Doğum sonrası emzirme döneminde bazal metabolizmanızın hızlanacağı doğrudur; peki bu sıkılaşma için yeterli midir? Hamilelik sırasında haftada en az 2,5 saat egzersiz yapan kadınların normal kilosuna hızlı bir şekilde dönme şansı daha yüksektir. Ancak bazen bu, cildinizin tekrar sıkılaştığını görmek için yeterli değildir. Bunun için günlük hayatınızda sadece birkaç değişikle gözle görünür fark yaratmaya yetecek sıkılaşma ipuçlarını sıraladık.

1. YATAK ODANIZI SIK SIK HAVALANDIRIN

İster inanın ister inanmayın, sağlığınızı ve cildinizi etkilediği için uyku kaliteniz ve miktarınızla başlamalısınız. Bilmeniz gereken 4 ana şey var; yatak odanız olabildiğince karanlık olmalı, yatak odanız çok sıcak olmamalı, yatmadan önce 2 saat içinde yemek yenilmemeli, yatakta telefonla vakit geçirilmemeli.

2. RETİNOİD İÇEREN KREMLER KULLANIN

Sıkılaştırıcı kremler cildinizin daha genç görünmesine yardımcı olabilir, ancak etkiyi kümülatif hale getirmek için bunları sürekli uygulamanız gerektiğini unutmayın. Doktorlar genellikle cildi sıkılaştırmak için retinoid krem kullanmanızı öneriyor. Türevleri, cilt hücrelerinin olgunlaşmasını ve yenilenmesini artıran A Vitamini içerir.

3. HER GÜN 20 DAKİKA YÜRÜYÜN

Aktif kalmak, ruh haliniz ve genel refahınız için iyidir. Metabolizmanızı yüksek tutar ve hücrelerinizi oksijenle doyurur. Sonuç olarak cildinizin kalitesi iyileşir. Doktorlar, her gün 20 dakika yürümenizi tavsiye ediyor. Aynı zamanda, hedeflenen karın bölgesinde kas oranını artırmanıza ve sıkılaşmanıza katkı sağlar.

4. BADEM YAĞI İLE MASAJ YAPIN

Kuru cildi yatıştırmanın yanı sıra, badem yağı cilt tonunu iyileştirebilir. Etkiyi ikiye katlamak için uyguladığınız bölgeye masaj yaparak yedirin. Bu prosedür sırasında sıkılaştırıcı kremler de kullanabilirsiniz. Yapılan bir çalışma, elle çalıştırılan salınımlı bir masaj aletiyle düzenli bir masajın olumlu etkileri olduğunu kanıtladı.

5. CİLDİNİZİ SIKICA SARIN

Evde vücut korsesi kullanıyorsanız, özellikle egzersiz yaparken yeterince su içtiğinizden emin olun. Tüm talimatları izleyin ve sargıyı amaçlandığından daha uzun süre kullanmayın. Sıkılaştırıcı kremler veya losyonlarla birlikte 30-90 dakika süreyle sargıları uygulayabilirsiniz.

6. KOLESTEROL VE KORTİZOL SEVİYENİZİ KONTROL ETTİRİN

Sarkık bir cilt sorunuyla savaşmak için bütünsel bir planın parçası olarak her şeyi yapmanız gerekir. Kolesterol seviyenizi kontrol etmek her zaman daha iyidir. Kötü sonuçlu bir kolesterol değeri ile lipid bariyeri kırılmaya başlar ve cilt daha hızlı nem kaybeder. Daha sıkı olmak için cildinizin nemli kalması gerekir.

Ayrıca kortizol seviyenize dikkat edin çünkü ne kadar stresli olduğunuzu gösterebilir. Yüksek kortizol seviyelerinin cildin incelmesine ve zayıflamasına neden olabileceğine dair kanıtlar vardır.

7. GÜNDE BİR PORSİYON YAĞSIZ PROTEİN YİYİN

Uzmanlar sıkı bir vücuda sahip olmanın en önemli faktörlerinden birinin dengeli beslenmek olduğunu söylüyor. Özellikle bu süreçte egzersiz programlarıyla desteklediğiniz sıkılaşma hareketinizi günde en az 1 porsiyon protein yardımıyla hızlandırabilirsiniz.

8. SORUNLU BÖLGEYİ KAHVE İLE FIRÇALAYIN

Uzmanlar, kahve ile ovalama masajlarının lenfatik drenaja yardımcı olabileceğini ve cilt dokusunu gererek cildinizin daha elastik hale gelmesini ve selülit görünümünü iyileştirdiğini öne sürüyor. Eğer varsa retinol ve karnitin ile birleştirmek, kafein in deri üzerindeki etkinliğini artırıyor.

9. BOL SU İÇİN

Bolca su tüketmenin sağlıklı bir cilt için olmazsa olmaz faktörlerinden biri olduğunu bilmeyen yoktur. Kilonuza göre sıkılaşmak için günde en az 2,5 litre su içmekte fayda var. Eğer gün içerisinde ne kadar su içtiğinizden emin olamıyorsanız, idrar renginizi kontrol edebilirsiniz. Koyu sarı renkteyse, daha fazla su içmen gerekiyordur.

10. SIKI DİYETLERDEN KAÇININ

Kendinize katı diyetlerle işkence ederek cildinizin tekrar sıkılaşmasını sağlayamazsınız. Vücudun sağlıklı yağlar dahil beslenmeye ihtiyacı vardır. Vücudunuza gerekli olan besinleri vermediğinizde tersine daha sağlıksız bir cilde sahip olacağınızı unutmayın.