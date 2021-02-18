Hamilelik için süper gıdalar

Hamilelik döneminde beslenmesine özen gösteren anne adaylarının diyet listesinden eksik etmemesi gerekenler…

Hamilelik sırasında sağlıklı yiyecekler, bebek gelişimi için oldukça önemlidir. İkinci üç aylık dönemden başlayarak, diyetinizde her gün yaklaşık 300 ek kaloriye ihtiyacınız vardır. Fazladan aldığınız kalorinin ve rutin beslenme düzeninizin bebeğinize fayda sağlamasını istiyorsanız, sizin için hazırladığımız hamilelik döneminde süper besinlerin yer aldığı bu listeye bir göz atın.

KURU BAKLİYATLAR

Nohut, mercimek, siyah fasulye ve soya fasulyesi lif, protein, demir, folat, kalsiyum ve çinko sağlar.

SIĞIR ETİ

Sığır filetosu bifteği, B6, B12 vitaminleri ve niasin gibi yağsız sığır etlerinin yanı sıra yüksek emilebilir formlarda çinko ve demir içerir. Sığır eti ayrıca beyin gelişimi ve en üst bilişsel güçler için gerekli olan kolin açısından da zengindir.

ÇİLEK

Karbonhidratlar, C vitamini, potasyum, folat, lif ve sıvı ile doludurlar. Fitobesinler arasında yaralı birleşimleriyle çilek hamileler için değerli besinlerdendir.

BROKOLİ

Sağlıklı görüşü teşvik etmek için folat, lif, kalsiyum, lutein, zeaksantin, karotenoidler ve normal kan basıncını dengelemek için potasyum içerir. Brokoli ayrıca vücutta A vitamini üretimi için ham madde içerir.

PEYNİR

Peynir, kemikleriniz ve bebeğiniz için konsantre miktarlarda kalsiyum, fosfor ve magnezyum, artı B12 vitamini ve protein sağlar.

YUMURTA

Yumurtalar, sizin ve bebeğinizin gelişmesi için ihtiyaç duyduğunuz tüm aminoasitleri sağladığı için protein için altın standardını sağlar. Ayrıca kolin, lutein ve zeaksantin gibi bir düzineden fazla vitamin ve mineral içerirler.

SÜT

Mükemmel bir kalsiyum, fosfor ve D vitamini kaynağıdır; bunlar anne ve çocuğun her gün ihtiyaç duyduğu kemik yapıcı besinler. Süt ayrıca protein, A vitamini ve B vitamini içerir.

PORTAKAL SUYU

Kalsiyum ve D vitamini eklenmiş portakal suyu, sütle aynı özellikleri taşır. Ayrıca portakal suyu, yüksek dozlarda C vitamini, potasyum ve folat sağlar.

SOMON

Bebeklerde beyin gelişimini ve görmeyi destekleyen protein, B vitaminleri ve omega-3 yağları içeren takviyelerden alın.

TATLI PATATES

Tatlı patatesler, C vitamini, folat, lif ve karotenoidler içerir; bunlar vücudunuzun A vitaminine dönüştürdüğü bileşikler. Ayrıca büyük miktarlarda potasyum sağlarlar.

TAM TAHILLAR

Zenginleştirilmiş tam tahıllar folik asit ve diğer B vitaminleri, demir ve çinko ile güçlendirilmiştir. Tam tahıllar, beyaz ekmek, beyaz pirinç ve beyaz un gibi işlenmiş tahıllardan daha fazla lif ve eser besin içerir.

YOĞURT

Protein, kalsiyum, B vitaminleri ve çinko için; sade yoğurt sütten daha fazla kalsiyum içerir.