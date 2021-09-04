Hamilelikte bal tüketmek güvenli mi?

Bal tüketmenin hamilelikte sizin ve bebeğiniz için güvenli olup olmadığını keşfederek daha sağlıklı bir süreç geçirmenizi sağlayacak bilgileri sizler için araştırdık…

Yeni doğan bebeklerin bal yememesi gerektiğini duymuş olabilirsiniz. Bu doğru: Bal bazen bebekleri hasta edebilecek belirli bir bakteri türünü taşıyabilir.

O halde hamileyken bal yiyip yiyemeyeceğinizi merak etmek doğaldır. Neyse ki, bu tatlı ve lezzetli besin, siz ve doğmamış bebeğiniz için genellikle güvenlidir. Hamileyken neden balın tadını çıkarmanız gerektiği hakkında daha fazla bilgi edinmeye ne dersiniz? Ancak, bebeğiniz doğduktan sonra bazı önlemleri hayatınıza dahil etmeyi ihmal etmeyin.

HAMİLELİKTE BAL YEMENİN BİLİNMEYEN ETKİLERİ

Eski zamanlardan beri bal, lezzetli bir yemek ve bazı rahatsızlıklar için evde çare olarak kullanılıyor. Hamilelikten önce, hamilelik sırasında ve sonrasında, bu doğal tatlandırıcıyı ister çayın içine ister kızarmış ekmekle rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Bazı insanların balın güvenliğini sorgulamasının nedeni, bazen Clostridium botulinum adı verilen bakteri sporları içermesidir. Bu bakteri bağırsağınızda hızla büyüyebilir ve kollarda, bacaklarda, karın bölgesinde ve solunum sisteminde güçsüzlük ve felce neden olabilen nadir fakat ciddi bir hastalık olan botulizme yol açan nörotoksinler üretebilir.

Ancak, bu çoğu çocuk ve yetişkin için bir endişe edilecek bir durum değildir. Yapılan araştırmalar, 1 yaşın üzerindeki çocukların ve hamile kadınlar da dahil olmak üzere sağlıklı yetişkinlerin, balı güvenle tüketebileceğini ortaya koymuştur. Çünkü bağışıklık sistemleri balın içerebileceği herhangi bir bakteriye karşı koruma sağlamaktadır.

Yine de, her hamilelik farklıdır. Hamileyken bal yemekle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, durumunuz hakkında bir sağlık uzmanına danışın.

BEBEĞİNİZ İÇİN GÜVENLİ Mİ?

Bal, karnınızdaki bebek için de güvenlidir. Araştırmacılar, hamile kişilerin botulizme yakalandığı izole vakalarda bile, bebeklerinin bu durumla doğduğuna dair hiçbir kanıt bulamadılar. Bekleyen ebeveynlerin botulizmi de hamilelik sorunları veya doğum kusurlarıyla bağlantılı değildi.

Sisteminizdeki bir şeyin fetüsünüze zarar vermesi için plasentadan girmesi gerekir. Botulinum toksini yüksek moleküler ağırlığa sahiptir, bu da plasentanızdan geçip bebeğinize ulaşma ihtimalini ortadan kaldırır. Bu, botulizm sporlu bal yeseniz bile bebeğinizin korunması gerektiği anlamına gelir.

Bununla birlikte, bebeğiniz doğduğunda ve artık rahminizde korunmadığında, en azından kısa bir süre için bu bakterilere karşı savunmasız hale gelir. Bal, gelişmemiş bağışıklık sistemleri nedeniyle küçük bebekler için bir endişe kaynağıdır ve bazen balda bulunan botulizm sporlarıyla savaşamazlar. Çiğ balı bebeğinizin ilk doğum gününe kadar erişemeyeceği bir yerde saklayın.

BALIN HAMİLELİĞE FAYDALARI

Genel olarak bal, özellikle vitamin veya mineral açısından zengin bir besin kaynağı olarak kabul edilmez. Ancak yine de bazı olası sağlık yararları olduğu düşünülmektedir. İşte, sağladığı faydalardan bazıları;

Doğurganlık: Balın gebelik öncesi kullanımının hamile kalma yeteneğinizi geliştirmeye yardımcı olabileceğine dair bazı araştırmalar bu durumu kanıtlamıştı.

Solunum sağlığı: Bazı araştırmalar bal yemenin astıma yardımcı olabileceğini, öksürükleri tedavi edebileceğini ve boğaz ağrısını yatıştırabileceğini bulmuştur.

Antioksidan: Bal, özellikle koyu renkli çeşitleri, vücudumuzdaki sağlıklı hücrelere zarar veren moleküllerle savaşarak sağlığı artırabilecek antioksidanlar içerir.

Hamilelik sırasında ne yediğinizin bilincinde olmak önemlidir çünkü bazı yiyecekler sizin, doğmamış bebeğiniz veya her ikisi için de sağlıksız olabilir. Neyse ki bal, pişmemiş veya pastörize edilmemiş birçok gıda ile aynı riskleri taşımaz.

Genel olarak bal, hamilelik sırasında sizin için güvenli bir tatlıdır. Bu nedenle, çayınıza biraz bal katmak istiyorsanız, bunu pişmiş ürünlerinizi tatlandırmak için kullanın veya boğaz ağrısını yatıştırmak için bir kaşık alın, kendinizi şımartmaktan çekinmeyin.

Bazen bal belirli bir bakteri türünü taşıyabilir, ancak sağlıklı bir yetişkin olduğunuz sürece vücudunuz onu işlemekte sorun yaşamamalıdır. Yine de, gestasyonel diyabetiniz varsa, gastrointestinal bir probleminiz varsa veya antibiyotik tedavisi görüyorsanız, ekstra güvenli olması için bal alımınızı bir doktorla tartışmak iyi bir fikirdir.