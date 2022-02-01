Hamilelikte bal tüketmenin faydaları ve zararları

Anne adaylarını en çok düşündüren konulardan birisi şüphesiz ki, hamilelikte bal yemenin güvenilirliğidir. İşte, hamilelikte bal tüketimi hakkında bilmeniz gerekenler…

1 yaşından küçük çocukların bal yememesi gerektiğini duymuşsunuzdur. Uzmanlar, bebekler için özellikle tehlikeli olan bir bakteriyi taşıyabileceğinden, bebeklere bal verilmesini ertelemenizi tavsiye ediyor.

O halde hamileyken bal yiyip yiyemeyeceğinizi merak etmek doğaldır. Neyse ki, bu tatlı ve lezzetli yieyecek, siz ve doğmamış bebeğiniz için genellikle güvenlidir. Bebeğinizi kucağınıza almak için gün sayarken neden balın tadını çıkarmanız gerektiği hakkında daha fazla bilgi edinin; ancak bebeğiniz doğduktan sonra önlem alın.

HAMİLELİKTE BAL YEMEK

Eski zamanlardan beri bal, lezzetli bir yemek ve belirli rahatsızlıklar için evde çare olarak kullanılıyor. Hamilelikten önce, hamilelik sırasında ve sonrasında, bu doğal tatlandırıcıyı ister çayın içine dökün, ister kızarmış ekmek veya yoğurdun üzerine gezdirin.

Bazı insanların balın güvenliğini sorgulamasının nedeni, bazen Clostridium botulinum adı verilen bakteri sporları içermesidir. Bu bakteri bağırsağınızda hızla büyüyebilir ve kollarda, bacaklarda, karın bölgesinde ve solunum sisteminde güçsüzlük ve felce neden olabilen nadir fakat ciddi bir hastalık olan botulizme yol açan nörotoksinler üretebilir.

Ancak, bu risk çoğu çocuk ve yetişkin için endişe kaynağı değildir. 1 yaşın üzerindeki çocuklar ve hamile kadınlar da dahil olmak üzere sağlıklı yetişkinler, balı güvenle tüketebilir, çünkü bağışıklık sistemleri balın içerebileceği herhangi bir bakteriye karşı koruma sağlar. Her hamileliğin farklı olduğunu unutmayın ve hamileyken bal yemekle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, durumunuz hakkında bir sağlık uzmanına danışın.

BEBEK İÇİN GÜVENLİ MİDİR?

Bal, karnınızdaki bebek için de güvenlidir. Araştırmacılar, hamile kişilerin botulizme yakalandığı izole vakalarda bile, bebeklerinin bu durumla doğduğuna dair hiçbir kanıt bulamadı. Bekleyen ebeveynlerin botulizm enfeksiyonu, hamilelik sorunları veya doğum anomalileri ile de bağlantılı değildi.

Sisteminizdeki bir şeyin doğmamış bebeğinize zarar vermesi için plasentadan girmesi gerekir. Botulinum toksini yüksek moleküler ağırlığa sahiptir, bu da plasentanızdan geçip bebeğinize ulaşma ihtimalini ortadan kaldırır. Bu, botulizm sporları içeren bal yeseniz bile bebeğinizin korunması gerektiği anlamına gelir.

Bununla birlikte, bebeğiniz doğduğunda ve artık rahminizde korunmadığında, en azından bir süreliğine bu bakterilere karşı savunmasız hale gelir. Bal, gelişmemiş bağışıklık sistemleri nedeniyle küçük bebekler için bir endişe kaynağıdır; bazen balda bulunan botulizm sporlarıyla savaşamazlar. Çiğ balı bebeğinizin ilk doğum gününe kadar erişemeyeceği bir yerde saklayın.

HAMİLELİKTE BAL YEMENİN FAYDALARI

Genel olarak bal, özellikle vitamin veya mineral açısından zengin bir besin kaynağı olarak kabul edilmez. Ancak yine de bazı olası sağlık yararları olduğu düşünülmektedir.

Doğurganlık: Doğum öncesi doğum uzmanları, balın gebelik öncesi kullanımının hamile kalma yeteneğinizi geliştirmeye yardımcı olabileceğine dair bazı düşünceler olduğunu söylüyor.

Solunum sağlığı: Bazı araştırmalar, bal yemenin astıma yardımcı olabileceğini, ancak yalnızca siyah kimyon veya kereviz tohumları ile birleştirildiğinde etkili olduğunu bulmuştur. Bal tek başına insanlarda etkili bir astım tedavisi değildir.

Antioksidan koruma: Bal, özellikle koyu renkli çeşitleri, vücudumuzdaki sağlıklı hücrelere zarar veren moleküllerle savaşarak sağlığı artırabilecek antioksidanlar içerir.

BALDAN UZAK DURMANIZ GEREKEN DURUMLAR

Neredeyse her zaman, hamileyken balın tadını çıkarmakta özgürsünüz. Ancak birkaç önlemi takip etmek en iyisidir.

Gastrointestinal anormallikleriniz varsa

Bağırsak veya mide ameliyatı geçirmiş veya Crohn hastalığı olan kişiler, bağırsak yollarındaki günlük bakterileri işlemekte zorlanabilir. Bal, bakteri sporları içerebileceğinden, bu rahatsızlıklara sahipseniz doktorunuza bal tüketiminizi sormanız önemlidir.

Ağır antibiyotikler kullanıyorsanız

Antibiyotikler, normalde bakteri sporlarıyla savaşan bağırsağınızdaki iyi bakterileriyok edebilir. Bir antibiyotik alıyorsanız veya bırakıyorsanız, diyetinizde balı geçici olarak sınırlamanın iyi bir fikir olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışın.

Gestasyonel diyabetiniz varsa

Gebelik diyabeti ile komplike olan gebeliklerde, bal da dahil olmak üzere ilave tatlandırıcıları en aza indirmek en iyisidir, çünkü kan şekeri seviyenizi yükseltebilir. Yine de bal, biraz daha düşük glisemik indeks 7'ye ve ek vitaminlere ve antioksidan özelliklere sahiptir, bu da onu tatlandırıcı olarak daha iyi bir seçim haline getirir.