Hamilelikte bu hataları yapıyor olabilirsiniz! Dikkat edilmediğinde... Anne adaylarının hamilelik sürecini etkileyen birçok şeyden biri de duydukları bilimsel olmayan bilgilerdir. Hamilelik sürecinde anne adayları hormonlardan ve birçok farklı sebepten normalden daha fazla hassas olabilir. İşte anne adaylarının hamilelik süreçlerini etkileyen doğru bilinen yanlış bilgiler...

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Hamilelik süreci birçok kadın için farklı bir şekilde geçer. Kimi kolayca sürecini tamamlarken kimi de zorluklar ve sıkıntılar içinde bunalarak tamamlayabilir.

Hamilelikte ruh sağlığı, hormonlar ve çevre anne adayının doğum süreci boyunca etkili olur.

Anne adaylarının en büyük problemlerinden biri de bilimsel olmayan söylentilere inanarak hareket etmeleridir. Herkesin anne adayının iyiliğini düşünerek söylediği şeyler bilimsel değilse geri dönüşü olmayan yollara itebilir.

Bunları engellemek için anne adaylarının doktorlar ve bilimsel bilgiler haricinde her söyleneni ciddiye alması çok sağlıklı bir durum değildir.

Bu yazımızda tam da bu problemle ilgili hamilelik sürecinde doğru bilinen yanlışları ele aldık. İşte hamilelik sürecinde doğru bilinen yanlışlar...

1. ''Anne adayı 2 kişilik yemek yemelidir''

Uzmanlar bu düşüncenin hatalı bir beslenme şekli olduğunu nitelendiriyor.

Anne adayının doyacak kadar sağlıklı beslenmesi yeterlidir.

2. ''Bebeğin çok saçı varsa hamilelik dönemi bulantılarla geçer''

Bu düşünce doğru değildir. Bulantı durumu hamileliğin ilerleyen haftalarında bebeğin diyafram ve mideye baskı yapmasından kaynaklı yaşanır.

3. ''Hamile kadın aşerdiği gıdayı tüketmezse bebeğin bir uzvu eksik olur''

Bu düşünce de doğru bilinen yanlışlardandır. Aşermek psikolojik bir durumdur.

Anne adayının aşerdiği gıdayı tüketme imkanı yoksa da çocuğun herhangi bir uzvunun eksik olacağına inanmak doğru değildir.

5. ''Anne güzelleşirse erkek, çirkinleşirse kız olur''

Yaygın olan bu inanış doğru değildir. Anne karnının aldığı şekil bebeğin cinsiyeti hakkında bir şey ifade etmez çünkü hamilelik sürecinde karın şekli değişkenlik gösterebilir.

6. ''Gebeyken hiç hareket etme yoksa bebek zarar görür''

Bu düşünce yanlıştır. Riskli bir gebelik süreci yoksa anne adayı aşırı hareketler yapmadan gerekli hareketlerle vücudunun esnekliğini artırarak hamilelik sürecine hazırlıklı olmalıdır.

7. ''Bebekler hiçbir şey hissedemezler''

Bu yaklaşım da doğru değildir. Bazı bebekler döllenme sürecinden itibaren bazen de 20. haftadan itibaren dışarıyı hissetmeye başlarlar.

8. ''Anne bebeğin doğumdan sonra hemen karşılaşması önemli değildir''

Bu inanç da doğru değildir. Doğum şekli ne olursa olsun bebeğin hayatının güven ve kalitesi için anne ve bebeğin en kısa sürede kavuşması son derece önemlidir.

Aşağıya bıraktığımız videodan daha detaylı bilgi edinebilirsiniz...