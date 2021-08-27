Hamilelikte en çok görünen ciltteki 4 değişim

Çatlaklardan sivilcelere kadar, hamilelik sırasında cilt değişiklikleri çok yaygındır. İşte, bu değişimleri gözlemlemenize yardımcı olabilecek bazı işaretler…

Birçok insan hamilelik sırasında cilt değişiklikleri yaşar ve bunlar hamilelik sırasında doğal olarak meydana gelen fiziksel, hormonal ve immünolojik değişikliklerin bir sonucu olabilir. Bu değişikliklerin ne olduğunu ve neden meydana geldiklerini anlamak önemli olmakla birlikte, ne zaman uzman görüşü almanız gerektiğini bilmek de bir o kadar önemlidir.

Hamilelik döneminde cildinizde meydana gelen değişiklikleri analiz etmenizi sağlayacağınız ipuçlarını bizimle keşfetmeye ne dersiniz?

1. BENLER

Benler hamilelik sırasında artabilir, ancak çoğunlukla iyi huyludurlar. Aslında, hamile kadınların yüzde 10'u mevcut benlerin boyutunda ve renginde bir değişiklik olduğunu bildirmektedir. Bu değişiklikler öncelikle, hamileliğin bir parçası olarak doğal olarak oluşan cildin gerilmesinden kaynaklanan fiziksel bir olgudur. Karın veya göğüs gibi alanlar hızla büyümeye eğilimlidir ve bu bölgelerdeki benler onlarla birlikte büyür. Bu nedenle, başlangıçta küçük görünen benler birkaç kat daha büyüyebilir ve hızla büyüyormuş gibi görünebilir. Çoğu insan benlerin gelişmesiyle ilgilenme eğiliminde olduğundan, bu fizyolojik olarak normal gelişmeler yanlış bir şekilde endişe verici olabilir.

Peki, değişen bir ben hakkında endişelenmeniz gerektiğini nasıl anlarsınız? Spesifik olarak, ne zaman melanom gibi potansiyel bir cilt kanseri belirtisidir? Hiçbir şey doktorunuzun değerlendirmesinin yerini almamalıdır, ancak düzenli olarak kendi kendinize cilt muayeneleri sırasında uygulayabilceğiniz genel kurallar dizisi şu şekildedir:

Asimetri: Ben ortadan ikiye kesilirse ve bir taraf diğerine benzemiyorsa asimetrik olarak kabul edilir.

Sınır: İyi huylu bir bendeki sınırlar genellikle pürüzsüz ve keskindir. Pürüzlü veya ciltte solan sınırlar daha düzensiz olarak kabul edilir.

Renk: İyi huylu benler genellikle 3'ten az renge sahiptir. Birden fazla renk veya aşırı renkler, özellikle siyah, daha fazla dikkat gerektirir.

Çap: Çapı 6 mm'den büyük olan benlerin atipik olma olasılığı daha yüksektir.

Evrim: Hızla değişen benler potansiyel olarak daha endişe vericidir.

2. DERİDE ÇATLAKLAR

Hamilelikte görülen en yaygın cilt değişikliklerinden biri stria distensae veya çatlaklardır. Tıpkı ergenlik döneminde olduğu gibi, bunlar derideki bağ dokusu liflerinin gerilmesine yol açan hızlı büyümeden kaynaklanır ve en sık karın, göğüsler ve kalçalarda görülür. Bunlar ilk ortaya çıktıklarında genellikle kırmızıdırlar ve oldukça görünür olurla. Aylar ila yıllar boyunca kızarıklık yavaş yavaş kaybolur ve çatlaklar cilt rengine daha yakın hale gelir. Uygulanan hiçbir tedavi çatlakların tamamen kaybolmasını sağlamaz, ancak kızarıklıkların kolay geçmesini kolaylaştırır. Retinoidler gibi bazı topikal ilaçlar da çatlakların iyileşmesini teşvik etmede bazı faydalar göstermiştir.

3. KAHVERENGİ LEKELER

Birçok hamile kadın, karınlarında gelişen dikey kahverengi bir çizgi fark edebilir. Bu duruma linea nigra denir ve hamilelik sırasındaki hormonal değişikliklerin bir sonucudur ve tıbbi bir endişe nedeni değildir. Benzer bir fizyolojik cilt koyulaşması olan Areola, genital bölge ve iç uyluk gibi diğer bölgelerde de görülebilir. Bu değişiklikler iyi huyludur ve bunlara kaşıntı veya ciltte bozulma gibi semptomlar eşlik etmezse, hamilelikten sonra yavaş yavaş düzelebilen veya kozmetik prosedürlerle tedavi edilebilen hamileliğin doğal bir parçası olarak kabul edilir. Öte yandan, egzama, ciltte bozulmaya, kaşıntıya ve cildin koyulaşmasına neden olabilen ve potansiyel olarak yukarıda belirtilen tüm alanları etkileyen inflamatuar bir durumdur. Renk değişikliği ile ilişkili herhangi bir semptom fark ederseniz, tedavi için doktorunuzun tavsiyesine başvurmaktan çekinmeyin. Egzama, banyo alışkanlıklarındaki değişiklikler, nemlendiricilerin kullanımı ve reçete edilen tedavilerin uygulanması ile güvenli ve etkili bir şekilde yönetilebilir.

4. AKNE

Sivilce oluşumu hamilelik sırasında alevlenebilir, siyah nokta ve beyaz noktalardan iltihaplı papül ve püstüllere kadar değişebilir ve en yaygın olarak yüzde bulunur. Bu, tipik ergen aknesinden görünüşte çok farklı olmasa da, hamilelik boyunca oldukça kalıcı olabilir ve birçok akne ilacının hamilelik ve emzirme sırasında güvenli olmadığı düşünüldüğünden tedavi oldukça zor olabilir. Doktorunuzla konuşup hangi tedavilerin güvenli bir şekilde uygulanabileceği konusunda net bilgi alana kadar bu süre boyunca herhangi bir akne tedavisine kalkışmayın.

Hamilelik sırasında cilt değişiklikleri çok yaygındır ve çoğu tıbbi endişe yaratmaz. Bu değişikliklerin çoğu hamilelik boyunca yavaş yavaş ilerler, ancak çoğu doğumdan sonra kendiliğinden düzeleceği için orada kalır. Elbette, hayatınızın bu önemli döneminde cilt bakım rutinlerinize aile doktorunuzu veya dermatoloğunuzu dahil etmek asla kötü bir fikir değildir, böylece kullandığınız şeyin sizin ve gelecekteki bebeğiniz için güvenli ve etkili olduğunu bilirsiniz.