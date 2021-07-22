Hamilelikte kaçınmanız gereken 9 gıda

Anne karnındaki bebeğinizin temel olarak yediklerinizden beslendiğini düşünerek, uzak durmanız gereken gıda ürünlerini sizler için hazırladık…

Hamilelik, neşe ve aynı zamanda birçok fedakarlık ile dolu bir zamandır. Bu dokuz ay boyunca başka bir insandan sorumlu olduğunuz için, anne adaylarının kendilerini ve küçük çocuklarını sağlıklı tutmak için dikkatli olma konusunda yanılmaları teşvik edilir. Bu, hamilelik testiniz pozitif çıktığında sevdiğiniz her şeye veda etmeniz gerektiği anlamına mı geliyor? Hayır, ancak bazı değişiklikler yapmanız gerekecek. İşte, hamilelik sırasında kaçınmanız gereken gıda ürünlerinden en önemlileri;

1. ALKOL

Hamilelik sırasında içki içmek, hamilelik sırasında ve doğumdan sonra düşük doğum ağırlığı, erken doğum ve öğrenme güçlüğü gibi olumsuz sonuçlarla ilişkilendirilmiştir. Daha ciddi yan etkilere tipik olarak ağır içme neden olsa da, şu anda hamilelik sırasında tüketilmesi için onaylanmış güvenli bir alkol miktarı yoktur.

2. CİVA ORANI YÜKSEK BALIK

Hamilelik sırasında çok fazla cıva, bebeğinizin görme ve işitmesine zarar verebilir, bu nedenle hamilelik sırasında yüksek düzeyde cıva içeren balıklara maruz kalmanızı sınırlamak önemlidir. Genel bir kural olarak, bir balık ne kadar büyükse, yemek için diğer balıkları yeme olasılığı o kadar yüksektir; bu da içerdiği cıva miktarını artırır. Morina, tilapia ve somon gibi daha küçük balıklara yapışan kılıç balığı, kiremit ve kral uskumru gibi balıklardan kaçının. Konserve ton balığı ölçülü olarak iyidir, ancak mümkün olduğunda katı albacore yerine yığın hafif çeşidini seçmeye çalışın.

3. HAM FİLİZLER

Çiğ yonca, yonca ve maş fasulyesi filizi, E.coli ve listeria gibi bakteriler için üreme alanlarıdır, bu nedenle buradaki kural, şarküteri eti ve yumuşak peynir ile aynıdır. Filizlerinizi iyice pişiremiyorsanız, şimdilik onlardan kaçının.

4. PASTÖRİZE EDİLMEMİŞ GIDALAR

Hamilelik sırasında pastörize edilmemiş süt, yumurta ve peynir gibi süt ürünlerinden kaçınmak akıllıca olacaktır. Pastörizasyon işlemi, hamile kadınlar gibi savunmasız bağışıklık sistemi olan kişilerde hastalığa neden olabilecek zararlı bakterileri öldürür. Hamilelik sırasında daima pastörize ürünleri tercih edin.

5. KAFEİN

Hamilelik sırasında orta düzeyde kafein normal kabul edilir, ancak plasentadan geçer. Bazı çalışmalarda, yüksek kafein miktarının plasentadan geçerek düşüğe sebep olabildiği ortaya konulmuştur. Güvenli bir hamilelik için, günde 200 miligramdan fazla kafein almadığınızdan emin olun. Günlük limitinize ulaştığınızda bitki çayı, süt ve su gibi doğal olarak kafeinsiz içeceklere geçin.

6. ŞARKÜTERİ ET

Soğuk etler, ister şarküteri tezgahından ister buzdolabınızdaki yemek artıkları kabından olsun, listeriosise neden olabilir. Nadirdir, ancak hamilelik sırasında hindili sandviçiniz sizi oldukça hasta edebilir ve ne yazık ki, listeriosis plasentayı geçebilen birkaç enfeksiyondan biridir. Bu nedenle bebeğiniz de çok hasta olabilir. Ya soğuk etleri atlayın ya da önce mikrodalgada ısıtın. 165 dereceye gelene kadar ısıtırsanız, güvenle yiyebilirsiniz.

7. ÇİĞ DENİZ ÜRÜNLERİ VE YUMURTALAR

Hamilelik sırasında çiğ deniz ürünleri veya çiğ balık içeren suşi yemek tehlikelidir; hamilelik sırasında sizi ciddi şekilde hasta edebilecek her türlü bakteri ve parazitle kontamine olabilir. Aynı şey çiğ veya az pişmiş yumurtalar için de geçerlidir. Deniz ürünleri ve yumurta içeren tüm yemeklerin tamamen pişirildiğinden emin olun ve en sevdiğiniz suşi mekanında sashimi yerine California rulosunu veya sebzeli ruloyu tercih edin.

8. AZ PİŞMİŞ ET

Hamileyken hala hamburger ve tavuk kanadı yiyebilirsiniz, ancak çiğ et üzerinde yaşayabilecek bakterileri öldürmek için iyi pişmiş olmaları gerekir. Bebeğinizi hasta etmez, ancak hamilelik sırasındaki bir salmonella enfeksiyonu sizin için gerçekten kötü olabilir. Kümes hayvanları 165 derecede pişirilmeli ve bu biftek ve burgerleri en azından orta derecede iyi sipariş etmelisiniz.

9. YUMUŞAK PEYNİR

Hamile kadınların, herhangi bir listeria riskini ortadan kaldırmak için güveçte veya başka bir tabakta pişirilmedikçe Brie ve Camembert gibi yumuşak peynirleri yememeleri tavsiye edilir. Bu peynirlerden kaçının veya pastörize edilmiş seçenekleri seçin.