Hamilelikte koronavirüsten korunmanın 6 etkili yolu

Pandemi sırasında hamileyseniz ve Kovid-19 virüsünden korunmak için ekstra özen gösteriyorsanız, aklınızda bulundurmanız gereken ipuçlarını sizler için sıraladık…

Her yıl beraberinde yeni umutlar ve arzular getiriyor. Motivasyonu korumak için gösterdiğimiz çabalara rağmen, pandeminin sona ermesini dilemeye devam ediyoruz. Kovid-19 pandemisi tüm yaşamlarımızda bitmeyen bir aksama destanı gibi görünüyor ve bu nedenle artık virüsle yaşamayı öğrenmek önemlidir.

Hamilelikteki komplikasyonlar kişiden kişiye değiştiğinden, anne adaylarının bu konuda özel ilgiye ihtiyaçları vardır. Ayrıca, Kovid-19 enfeksiyonlarının görülme sıklığı ile ani fetal ölüme neden olan düşük riski artar. Ancak, veriler risk artışlarını tam olarak listelemek için yetersizdir. Hamile kadınlar, hamilelikte kaçınılmadığı takdirde enfeksiyonun kısıtlanabileceğinden emin olmak için önlem almalıdır. İşte, pandemi döneminde anne adaylarının akıllarında tutmaları gereken önemli ipuçları;

1. SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK

Koronavirüsten korunmak için mümkün olduğu kadar çok ziyaretçiden kaçınmaya, her türlü kalabalıktan uzak durmaya ve özellikle ateşli veya bilinen solunum yolu hastalığı olan kişilerle mesafenizi korumaya değer. Hamilelik dönemi gelenekler ve kutlamalarla doludur. Ancak, kutlamanız gerekiyorsa, ziyaretçileri minimum düzeyde tutun ve tüm ziyaretçiler için sosyal mesafe ve maske takma konusunda ısrar edin. Mümkünse, işlevleri açık hava mekanlarında yaptırın.

2. KORUNMA KURALLARINA UYMAK

Alışveriş merkezleri ve pazarlar gibi kalabalık yerleri ziyaret etmekten kaçının. Diğer insanlarla doğrudan veya dolaylı olarak temas halindeyken lütfen maskenizin düzgün bir şekilde takıldığınızdan ve sosyal mesafenin korunduğunuzdan emin olun. Ellerinizi sık sık yıkayın veya dezenfektan kullanın. Yüzeylere gereksiz yere dokunmayın.

3. İŞ ARKADAŞLARINDAN YARDIM İSTEMEK

Çoğu iş yeri ve okul zaten yeniden açıldığından ya da yeniden açılma sürecinde olduğundan, hamile olan birkaçınızın işe geri çağrılması olasıdır. Hamile kadınların tekrar bir araya gelmesini önlemek için özel bir yönerge olmamasına rağmen, anne adayları ve iş arkadaşları tarafından uygun Kovid davranışının izlenmesi büyük önem taşıyacaktır.

4. AŞI OLMAK

Kovid-19 aşısı ücretsiz ve kolay bir şekilde mevcut olduğundan, hamilelik yolculuğuna başlamadan önce tüm kadınların aşılarının tam olması daha iyidir. Değilse, en azından hamilelik sırasında aşılamanın tamamlandığından emin olun. Hamilelik ve aşı ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. Dozaj ve protokoller hamile olmayan kadınlarla aynıdır.

5. GENEL SAĞLIĞI GÜÇLENDİRMEK

Hamilelik, kadınların bağışıklığında birçok değişikliğe yol açar, özellikle onları enfeksiyonlara yatkın hale getirir. Dengeli gıda alımı ve yeterli sıvı tüketimi ile tüm hamile kadınların sağlıklarını sağlam tutmaları son derece önemlidir.

6. KONTROLLERİ AKSATMAMAK

Doktorunuza mümkün olduğunca risksiz ziyaretler yapmak için önlemler alınmış olsa da, enfeksiyon korkusu nedeniyle zorunlu ziyaretlerden kaçınılmadığından emin olmak için hastanın ihtiyatlı olması gerekir. Mevcut imkanları kullanın ve doktora uygun ziyaretleri sağlayın.