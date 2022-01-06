Hamilelikte Kovid-19 stresinden uzak durmanın yolları

Hamileyseniz ve artan Kovid-19 vaka sayılarından endişeleniyorsanız, stresin sizin ve bebeğiniz üzerinde yarattığı etkileri öğrenerek, bu etkilerle baş etme yollarını keşfetmeye ne dersiniz?

Stres ve duygusal çalkantıların hamileliğin bir parçası olduğu bilinen bir gerçektir. Ruh hali değişimleri hormonlara atfedilebilir. Ama kabul edelim ki stres hayatımızın bir parçası olsa da ebeveynlerimizin, büyükanne ve büyükbabalarımızın zamanından beri katlanarak arttı.

Bir aile üyesinin veya arkadaşının ölümü, boşanma, işinizi kaybetme, finansal problemler, sağlık sorunları, istismar veya depresyon olağan dışı stres faktörleridir ve günlük hayattan biraz uzaktır. Son zamanların ise şüphesiz ki en yaygın stres nedeni; Kovid-19 pandemisi. Kovid-19, herkes için, özellikle hamile ve emziren kadınlar için kesinlikle stresi artırdı.

STRESİN HAMİLELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Stres, vücudun sürekli bir 'savaş ve kaç' durumunda olmasına neden olur. Epinefrin ve norepinefrin hormonlarının salınmasına neden olur. Bu, kronik baş ağrılarına, uyku sorunlarına veya yeme bozukluklarına neden olur. Gestasyonel diyabet veya hipertansiyon gibi tıbbi durumları kötüleştirir. Ve ayrıca bebeğiniz için sorunlara neden olur.

Kovid-19 pandemisi sırasında, çoğu hamile kadının altta yatan bir hastalığa yakalanma korkusu vardır. Hastaneye yatmaktan ve yoğun bakımdan korkuyorlar. Birçoğu doğmamış bebeklerinden, düşüklerden, kanamalardan, erken doğumlardan, büyümesi kısıtlı veya düşük doğum ağırlıklı bebeklerden ve birçok temelsiz ama tamamen anlaşılabilir korkuların esiri olurlar.

HAMİLELİKTE STRES, BEBEĞİ DE ETKİLİYOR

Bazı stres faktörleri bizim için iyi olsa ve bizi diken üstünde tutsa da görünüşte bitmeyen Kovid-19 pandemisi gibi kronik stres, doğmamış bebek için sorunları da artırıyor. Erken doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebekler gibi sorunlara neden olduğu bilinmektedir.

Bu stresin bebeklerinizde mizaç değişikliklerine ve nörodavranışsal gelişim sorunlarına neden olduğu da bilinmektedir. Bazı araştırmalar, hamile annedeki stres ile kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet, öğrenme güçlüğü çeken çocuklar arasında olası bir ilişki olduğunu da bulmuştur. Bazı araştırmalar, ilk üç aylık dönemdeki stres faktörlerinin özellikle zararlı olduğunu ve bu annelerden doğan çocuklarda sinirlilik ve depresyona yol açabileceğini göstermiştir.

Rahmin yoğun bir yer olduğunu unutmayın. Anneden bebeğe geçen çok sayıda hormon ve kimyasal vardır. Stres hormonları bebekler üzerinde etki ederek onları sürekli savaş ve kaç modunda tutar. Stresli annelerin stresli bebekleri olma olasılığı yüksektir. Bu yüzden tüm korkularımıza rağmen, onlara karşı koymanın yollarını ve araçlarını bulmaya çalışmalıyız.

HAMİLELERİN SALGIN STRESİYLE BAŞ ETME YOLLARI

- Sağlıklı beslenin.

- Düzenli olarak egzersiz yapamaya özen gösterin.

- Yeterince ve düzenli bir uyku düzeni oluşturun.

- Sizi sakinleştiren, meşgul ve mutlu tutan şeyler yaparak kendinizi meşgul edin.

- Yoga ve meditasyon için zaman ayırın.

- Korku yayan insanlar gibi kendinizi olumsuz etkilerden uzaklaştırın.

- Çok fazla televizyon veya pandemi haberi izlemeyin. Bilgili olmanın iyi olduğunu ama stresli ve korkulu olmanın zararlı olduğunu unutmayın.

- Maske takmak, sosyal mesafeyi korumak, kalabalık yerlerden kaçınmak, el hijyeni ve Kovid-19 aşısı olmak gibi Kovid-19'a uygun davranışlara uyun. Bunlar, virüsün yüksek oranda mutasyona uğramış biçimlerine karşı bile bugün en iyi şansımız.