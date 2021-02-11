Hamilelikte kullanılan ilaçlara dikkat

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ahmet Yoldan, gebelik sırasında ilaç kullanımı ile ilgili birçok yanlış bilgi olduğunu söyledi.

Gebelik sırasında anne sağlığı açısından gerekli tüm ilaçlar kullanılabilir ve kullanılmalıdır. Çünkü sağlıklı bir bebek için öncelikli koşul annenin sağlıklı olmasıdır. İlaçlar gebelikte kullanım açısından A,B,C,D ve X olarak kategorilere ayrılmıştır. Gebelikte ilaç kullanımına bağlı bebekte özür oluşması açısından en riskli dönemin ilk 3-8 hafta olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Ahmet Yoldan, bu haftalar arasında teratojen ilaç kullanımı özellikle santral sistemi ile ilgili bozukluklara yol açtığını söyledi.

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI NASIL OLMALI

Gebelik sırasında anneleri en çok tedirgin eden konulardan birinin ilaç kullanımı olduğunu ve bu konuda çok fazla yanlış bilginin olduğunu belirten Op. Dr. Ahmet Yoldan, şunları söyledi: "Gebelik sırasında anne sağlığı açısından gerekli tüm ilaçlar kullanılabilir ve kullanılmalıdır. İlaçlar gebelikte kullanım açısından A,B,C,D ve X olarak kategorilere ayrılmıştır. A grubu ilaçlar, insan ve hayvanlarda güvenli ilaçlar. B grubu ilaçlar, hayvanlarda teratojenite saptanmayan ancak insanda yeterli kontrollü çalışma olmayan ilaçlar. C grubu ilaçlar, insan ve hayvanlarda yeterli kontrollü çalışma yok, ancak kar zarar durumu göz önüne alınarak kullanılabilir. D grubu ilaçlar, İnsan ve hayvanlarda teratojenik olduğu saptanan ilaçlar olup hasta yararı göz önüne alınarak kullanılabilir. X grubu ilaçlar ise hamilelikte kullanımı kesinlikle yasak ilaçlardır."

GEBELİKTE EN RİSKLİ DÖNEM, 3-8'İNCİ HAFTA

Gebelikte ilaç kullanımına bağlı bebekte özür oluşması açısından en riskli dönemin ilk 3-8'nci hafta olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Yoldan, "İlk 2 hafta içinde (yani döllenme dönemi ve öncesi) gebelikte teratojen ilaç kullanımında genellikle ya hep ya hiç kuralı geçerlidir. Yani ilk 3 hafta içinde teratojenik etki olursa gebelik düşükle sonuçlanır. Gebeliğin 3-8'inci haftasında teratojen ilaç kullanımı özellikle santral sistemi ile ilgili bozukluklara yol açar. İlaçlar kalp ve damar sistemi problemlerine, ekstremite anomalileri, damak-dudak yarığı, gelişme geriliği, genital ve üriner sistem anomalilerine ve birçok farklı anomaliye sebep olabilir." dedi.

İLAÇ KATEGORİSİ ÖNEMLİ

Gebelik sırasında ilaç kullanılacaksa öncelikle A ve B grubu ilaçların tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Yoldan, bu grupların birçok ilacın prospektüsünde yer aldığını söyledi. Op. Dr. Yoldan, "İlaçlar elbette bebeğe zarar verebilir. Bu zarar kullanılan ilacın gebelikteki kategorisine, kullanım dozu ve kullanım süresine göre değişir." diyerek kullanılan ilacın süresine, dozuna ve kategorisinin önemine dikkat çekti.

Anne adayının hastalandığında mutlaka şikayetiyle ilgili bir uzmana görünmesi gerektiğini belirten Dr. Yoldan, "Anne, uzman doktor tarafından önerilecek ilaçlarını kadın hastalıkları ve doğum hekimine danışabilir. Bununla birlikte hamileliğin ilk 3 ayında ilaç kullanmış bir gebe için en önemli şey hangi ilacı, ne miktarda ve ne süre kullandığını doktoruna bildirmesi gerekir. Günümüzde bize en çok yansıyan soru gribal şikayetler, baş ağrısı, diş ağrısı ve buna benzer rahatsızlıklarda ne kullanabilecekleri şeklinde oluyor. Gebelikte ağrı kesici, antibiyotik kullanılamaz diye birşey yoktur." dedi.