Hamilelikte yaşanan sırt ağrılarını hafifletmenin 5 yolu

Hamilelik sırasında sırt ağrıları hayatınızı zindana çeviriyorsa, bu ağrılara neden olan faktörleri ortadan kaldırarak ağrıyı hafifletmenin yollarını keşfetmeye ne dersiniz?

Hamileliğinizdeki sırt ağrısının neyle ilgili olduğunu anlamaya mı çalışıyorsunuz? Hamilelik sırasında sırt ağrıları yaygındır ve bebek iyi büyüyorsa ve sağlıklı kalıyorsa normal kabul edilir. Vücut bu süre zarfında çeşitli değişiklikler geçirdiğinden, sırt ağrısı, özellikle ikinci üç aylık dönemden itibaren günlük aktiviteleri bozabilir.

Hamilelikte aşırı bel ağrısının nedenlerinden biri de gevşetici hormondur. Vücudunuz sizi doğuma hazırlayan bu hormonu salgılar. Relaxin, pelvisinizin eklemlerindeki bağları gevşetebilir ve yumuşatabilir, bu da hamilelik sırasında sizi daha az stabil hale getirebilir. Bu nedenle, kadınlar sırt yaralanmalarına ve ağrılarına daha yatkın hale gelir.

İşte, hamilelik sürecinde sırt ağrılarından muzdarip olan anne adaylarının uygulayabileceği bazı yöntemler;

1. DOĞRU DURUŞU KORUMAYA ÇALIŞIN

Bebeğin giderek büyümesi nedeniyle ağırlık merkezi öne doğru kayarken, kadınlar öne düşmemek için sırt kaslarını zorlayabilecek şekilde geriye yaslanmak zorunda kalırlar. Duruşunuzu iyileştirmek için düz ve uzun durmaya çalışmalısınız. Otururken, destek için sırtınızın arkasına rulo bir bez veya havlu koyabilirsiniz. Omuzlarınızı ve sırtınızı rahat tutun. Ayaktaysanız, kalçalarınızı öne doğru çekmeye çalışın.

2. SICAK YA DA SOĞUK KOMPRES UYGULAYIN

Sırt ağrısı durumunda ısıtma yastığı veya buz torbası uygulayıp masaj yapabilirsiniz. Doktorunuza danıştıktan sonra sırtınıza birkaç dakika soğuk kompres uygulayabilirsiniz. 2-3 gün sonra bir ısıtma yastığına geçebilir ve bölgeye uygulayabilirsiniz.

3. GERME HAREKETLERİ YAPIN

Bazı hafif fiziksel aktiviteler yapın, ancak yalnızca doktorunuza danıştıktan sonra. Sırt ağrısından kurtulmanızı sağlayacak, hamilelik için güvenli germe egzersizleri yapmaya çalışın. Alt sırtınızı da gerin.

4. UYKU POZİSYONUNUZU DEĞİŞTİRİN

Sırtüstü değil, her zaman yanınıza dönerek uyumayı unutmayın. Dizlerinizi bükük tutmalı ve destek için dizlerinizin arasına yastık koymalısınız. Hamilelik esnasında cenin şekli bel şikayetleri için ideal uyuma pozisyonlarındandır.

5. EŞYA TAŞIRKEN DİKKAT EDİN

Ağır nesneleri kaldırmaktan kaçının. Bir şeyi kaldırmak istiyorsanız, belinizi bükmeyin. Bunun yerine çömelin ve nesneyi sırtınızla değil bacaklarınızla kaldırın. Unutmayın, hamilelikte bilinçsizce nesne kaldırmak bebeğe ve hamileliğinize zarara verebilir.