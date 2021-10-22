Hamileyken grip aşısı yaptırmak güvenli midir

Grip mevsiminde hamileyseniz aşı olma konusunda tereddüt yaşıyor olabilirsiniz. Hamilelikte grip aşısı ile ilgili aklınıza takılan soruları sizler için cevap aramaya çalıştık…

Sağlıklı kalmak her zaman önemlidir ve hamile kaldığınızda hastalanmadığınızdan emin olmak daha da öncelikli hale gelebilir. Gelişmekte olan bebeğinizi güvende tutmak konusunda endişelenebilirsiniz. Ek olarak, hamilelik sabah bulantısı ve yorgunluk gibi birçok rahatsızlıkla birlikte gelir, bu nedenle tüm bunların üzerine hastalanmaktan kaçınmak isteyebilirsiniz.

Mevsimsel gripten korunmanın en iyi yolu yıllık grip aşısı yaptırmaktır, ancak hamileyken aşı olmanın güvenli olup olmadığını merak edebilirsiniz. Aslında, neredeyse tüm hamile kadınlara grip aşısı önerilir. Hamilelikte grip aşısıyla ilgili bilmeniz gerekenler…

GRİP AŞISI NEDİR? HAMİLELİKTE GRİP AŞISI OLUNUR MU?

Grip aşısı, sizi bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olan mevsimsel gripten korur. Grip olursanız, ateş, öksürük, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı gibi belirtiler yaşayabilirsiniz. Grip zor bir hastalık değildir, ancak çok yaşlıysanız, çok gençseniz, belirli tıbbi durumlarınız varsa veya hamileyseniz çok daha ciddi olabilir.

Her yıl aşı yaptırmak, enfekte olmaktan kaçınmanın en iyi yoludur. Aşılar her sene yenilenir çünkü virüs değişir ve gelişir, bu nedenle araştırmacılar aşı kompozisyonunu günceller.

Hamileyken grip aşısı yaptırmak güvenlidir ve tavsiye edilir. Aslında, hamile insanlar gripten ciddi komplikasyonlar geliştirme açısından en yüksek risk gruplarından biridir.

Grip hamile kadınlar ve bebekleri için hamile olmayan kadınlara göre çok daha tehlikeli olabilir. Yani, grip mevsiminde hamileyseniz, doktorunuz veya ebeniz mümkün olduğunca erken grip aşısı olmanızı önerecektir.

HAMİLELİKTE GRİP AŞISI OLMANIN FAYDALARI

Hamileyken grip aşısı olmak hem sizin hem de bebeğinizin korunmasına yardımcı olur. Aşılama, hamilelik sırasında daha yüksek olan ve daha fazla komplikasyonla gelen hastalanma riskinizi azaltır. Ayrıca, antikorlar bebeğinize geçer ve yaşamının ilk aylarında onu gripten korur. İşte, hamilikte yapılan grip aşısının en önemli faydaları;

1. GRİP OLMA RİSKİNİZİ AZALTIR

Grip aşısı, gripten korunmanın en etkili yoludur ve hamilelik sırasında hastalanmaktan kaçınmak her zamankinden daha önemlidir. Ağrı ve sızılar, mide bulantısı, baş ağrıları ve aşırı yorgunlukla zaten uğraşıyor olabilirsiniz. Buna eklemek istediğiniz son şey viral bir enfeksiyondur.

Ancak hamileyken grip olursanız, risk altında olan sadece rahatınız değildir. Hamile insanlar gripten ölüm de dahil olmak üzere ciddi komplikasyonlar geliştirme açısından en yüksek risk grupları arasındadır, bu nedenle enfeksiyon şansınızı azaltmak hayatınızı bile kurtarabilir.

2. CİDDİ KOMPLİKASYONLARI ÖNLER

Grip küçük olabilir ama aynı zamanda oldukça ciddi olabilir. Uzmanlar, gebelikte gribin zatürreye ve anne ölümü veya erken doğum gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini söylüyor.

Grip aşısı olduysanız, enfekte olma olasılığınız daha düşüktür ve enfekte olursanız hastaneye yatma riskiniz %40 daha düşüktür.

3. BEBEĞİ KORUR

Hamileyken grip aşısı yaptırmak, bebeğinize yaşamın ilk aylarında onları gripten koruyacak antikorlar verir. Bu çok önemlidir çünkü 6 aylıktan küçük bebekler grip aşısı olamaz. Doğduğunun ilk aylarında bağışıklığının henüz gelişmemiş olduğunu düşünürsek, yaptıracağınız aşı bebeğinizin güvenli olmasını sağlayabilir.