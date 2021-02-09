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    Hamileyken sigarayla bebeğinizi zehirlemeyin

    Hamilelik sırasında sigara içmek; bebeklerin çok küçük veya çok erken doğmasına, bazı doğum kusurlarına ve ölü doğuma neden olabilir.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 14:05
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    Hamileyken sigarayla bebeğinizi zehirlemeyin

    Birçok insan sigara içmenin kansere, kalp hastalığına ve felce neden olduğunu bilir. Ancak hamilelik sırasında sigara içen kadınlar kendilerini ve gelişmekte olan bebeklerini başka sağlık sorunları için riske atar. Tütün dumanının etrafında olmak bile bir kadını ve gelişmekte olan bebeğini sağlık sorunları açısından riske atar. Sigarayı bırakmak zor olabilir, ancak bir kadının kendisini ve gelişmekte olan bebeğini korumasının en iyi yollarından biridir.

    Hamileyken sigarayla bebeğinizi zehirlemeyin #1

    HAMİLELİKTE SİGARA İÇMEK, BEBEĞİNİZİN SAĞLIĞINI ETKİLER

    Hamilelik sırasında sigara içmek, bebeklerin çok küçük veya çok erken doğmasına neden olabilir. Hamilelik sırasında sigara içen kadınların, orofasiyal yarık adı verilen ağız ve dudakta doğum kusuru olan bir bebek sahibi olma olasılığı daha yüksektir.

    Başkalarının sigara dumanını soluyan bebeklerin kulak enfeksiyonlarına ve bronşit ve zatürre gibi akciğer enfeksiyonlarına yakalanma olasılığı daha yüksektir; astımı varsa, başkalarının sigara dumanını solumak astım ataklarını tetikleyebilir. Bu bebeklerin ayrıca, nedeni olmayan ani ve beklenmedik bir bebek ölümü olan, Ani Bebek Ölümü Sendromu'ndan ölme olasılığı daha yüksektir.

    Hamileyken sigarayla bebeğinizi zehirlemeyin #2

    GEBELİK DÖNEMİNDE SİGARA İÇMEYİN

    Hamile kalmadan önce sigarayı bırakmak en iyisidir. Ancak hali hazırda hamile olan kadınlar için mümkün olduğu kadar erken bırakmak, gelişmekte olan bebekleri için çok küçük veya erken doğmak gibi bazı sağlık sorunlarına karşı korunmaya yardımcı olabilir. Sigarayı bırakmak için asla geç değildir.

    Sigarayı sonsuza kadar bırakmak önemlidir. Bir kadın, bebeği doğduktan sonra tekrar sigara içmeye başlamanın güvenli olduğunu düşünebilir. Ancak sigara içen annelerin bebekleri, sigara dumanını soluyarak sağlıklarına zarar verebilir. Sağlıklı bir bebeğe sahip olmak ve onunla birlikte uzun yıllar geçirebilmek adına, zor olsa da sigara bırakmaya kesinlikle değer.

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