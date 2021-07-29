Hamileyken smoothie içmenin 4 faydası

Hamilelik döneminde dengeli bir beslenme programına sadık kalmanıza yardımcı olmaya yarayacak smoothieler hakkında bilmediklerinizi sizler için hazırladık…

Hamileyken; sabah bulantısı, mide bulantısı ve mide rahatsızlığı nedeniyle dengeli ve besleyici bir yemek yemekte zorlanabilirsiniz. Herhangi bir tür aromatik yiyecek düşüncesi, iştahınızın olmasını neredeyse imkansız hale getirebilir. Hamileliğiniz ilerledikçe, mide ekşimesi ve yemek yemeyi zorlaştıran tokluk hissi yaşayabilirsiniz. Ancak, sadece kendi ihtiyaçlarınızı değil aynı zamanda büyüyen bebeğinizin ihtiyaçlarını da karşıladığınızda iyi beslenme çok önemlidir. Smoothies, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerini almaya öncelik vermeye çalışırken harika bir seçenektir. Hamile olanların smoothie denemek isteyebilecekleri nedenlerden bazıları;

1. SİNDİRİMİ KOLAYDIR

Sabah bulantısı, mide ekşimesi veya sindirim sorunları nedeniyle yemek yemek zor olduğunda, smoothie iyi bir alternatiftir. Kamışla yudumlayıp yavaşça içebilirsiniz. Soğuk yiyecekler, genellikle sıcak yiyecekler gibi güçlü kokulara sahip olmadıklarından, mide bulantısı hissettiğinizde daha kolay tolere edilir. Özellikle birinci trimesterde bulantılar çekilmez hale geldiğinde tercih edilen karbonhidratların sindirimini kolaylaştırmaya yarar. Hepsinden iyisi, smoothieler çok sayıda iyi beslenme ve faydalı içerik sağlar. Smoothielerin sağladığı lif, sağlıklı bağırsak modellerini desteklemek için harikadır.

2. BESLEYİCİDİR

Hamilelik smoothieleri, öğünlerinizde bunları atlıyor olabileceğiniz durumlarda sebze, meyve ve hatta belirli protein türlerini diyetinize almak için hızlı ve kolay bir alternatiftir. Smoothieler ayrıca hamileliğin belirli rahatsızlıklarını hafifletmeye yardımcı olan belirli bileşenleri eklemenize de izin verir. İyi hazırlanmış hamilelik smoothieleri, mide bulantısı, mide ekşimesi, kabızlık, bacak krampları, yorgunluk ve diğer semptomlar yaşandığında hamileliğin her aşamasında faydalıdır. Smoothie'ler özellikle mide bulantısı hissettiğinizde ve herkesle birlikte uygun (ve genellikle aromatik) bir yemek yemek için masaya oturamıyorsanız uygun bir seçenektir. Son derece portatif ve çoğunlukla kokusuz smoothie'nizin tadını kanepede, dışarıda ve hatta hareket halindeyken çıkarabilirsiniz.

3. UZUN SÜRE TOK TUTAR

Tatmin edici malzemelerle dolu smoothieler, küçük bir öğünün veya atıştırmalıkların önemli bir parçası olabilir. Hızlı ve sağlıklı bir seçenek ararken, lezzetli smoothienizin yarısını bir parça meyve veya kuruyemişle içmeyi düşünün, ardından diğer yarısını sonraya saklayın. Ayrıca smoothieleri elma, katı yumurta veya yulaf kepeği ve meyve ile eşleştirerek daha da doyurucu bir yemek yapabilirsiniz.

Acıktığınızda, ancak yemek yemekte zorlandığınızda, bir smoothie yudumlamak açlığı yatıştırabilir. Lif, protein ve diğer temel besinleri içeren smoothie türü, tok hissetmenize yardımcı olacaktır. Meyve ve sebze gibi malzemeler, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olan harika bir lif kaynağıdır. Yoğurdun baz olarak kullanılması ek protein sağlayabilirken tahıl eklemek daha sağlıklı bir smoothie oluşturacaktır.

4. ÇEŞİTLİLİK SAĞLAR

İstediğiniz kadar tatlı veya keskin çeşitli içecekler için bir smoothiede farklı meyveler ve malzemeler kullanabilirsiniz. Pazarda taze ve mevsiminde olanı kullanın ya da yiyebileceğinizi bildiğiniz favorileri seçin. Hamilelik için bazı iyi düşünülmüş tarifleri takip edin, ancak tadı veya kıvamı ayarlamak için az ya da çok bir bileşen eklemeyi deneyin.

İster kendiniz dondurun, ister marketin dondurulmuş gıda bölümünden satın alın, farklı türde dondurulmuş meyveler smoothielere eklemek için harika bir seçimdir. Dondurulmuş meyveleri, muzları, şeftalileri ve daha fazlasını karıştırıcıya bırakın ve önce soğutmanıza gerek kalmadan hemen buz gibi bir smoothie elde edin. Sebzelerden hoşlanmayanlar için, onları bir smoothie ile karıştırmak, yeşilliklerinizi tatmadan elde etmenin akıllıca bir yoludur. Sadece lahana, pazı veya karalahananın yapraklı kısımlarını kullanın. Sapları bol miktarda lif ve mineral içermesine rağmen, çoğu zaman acı bir tada sahiptirler.