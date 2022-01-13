Hamileyken zararlı alışkanlıklar bebekte hasara neden oluyor

Hamileyken arada bir sigara ve içki içmenin de zararlı olabileceğini biliyor muydunuz? İşte, zararlı alışkanlıkların anne karnındaki bebek sağlığı üzerindeki etkileri…

Sosyal hayatınızın stresini azaltmak için alkol veya sigara içme dürtüsü hissedebilirsiniz. Bununla birlikte bu uygulama, hamileyken bebeğinizin sağlığını tehlikeye atma potansiyeline sahiptir. Hamileliğin son derece savunulan ve benimsenen kuralı, sigarayı ve alkolü bırakmaktır.

Sigara içmek bebekler için büyük bir risk oluşturur. Düzenli olarak pasif dumana maruz kalsanız bile, sizin ve bebeğinizin hayatı büyük tehlikeye atılabilir. Bu tehlikeli alışkanlık, bebeklerde ani bebek ölümü sendromuna katkıda bulunabilir.

Düşük riskini azaltmak için sigarayı bırakmak önemlidir. Ayrıca yarık dudak veya yarık damak, erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve bebek ölümü gibi doğum kusurlarına da yol açabilir. Ayrıca, hamileliğin ilk üç ayında alkolü tercih ediyorsanız, bebeğinizin sağlığı için zararlıdır. Fetal gelişim aşamalarına müdahale edebilir ve sorunlara neden olabilir.

ALIŞKANLIKLARINIZLA BEBEĞİNİZİ RİSKE ATMAYIN

Fetüsün maksimum gelişiminin gerçekleştiği en önemli üç aylık dönem ilk üç aylık dönemdir. Anne, fetüste herhangi bir anormallik olmadığından emin olmak için özel dikkat göstermelidir. Ayrıca hamileliği sürdürebilmek ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirebilmek için sağlıklarına odaklanmaları gereklidir.

Gebeliğin sonucuna gelince, sağlıklı bir anneye ve sağlıklı bir bebeğe sahip olmak tüm hamileliklerin sloganı olmalıdır. Hamilelik sırasında alkol içmek bazı ciddi olumsuz fetal gelişim sorunlarına sahiptir ve güvenli bulunmamaktadır.

İşte, orta derecede alkol ve sigara içseniz bile bebeğinizin başına gelebilecek 3 şey:

- Alkol almak, çocuğunuzu yaşamı boyunca etkileyebilecek ciddi bir durum olan fetal alkol sendromuna (FAS) neden olabilir. Aşırı alkol tüketimi, bebeğiniz için tehlikeli olabilecek çoklu organ hasarına neden olabilir.

- Sigara içmek de hamilelik sırasında güvenli kabul edilmez. Pasif veya aktif olsun, zararlı olarak kabul edilir. Bunun ciddi sonuçları, fetal büyüme kısıtlaması, erken doğum ve anormal plasentasyonun sonuçlarını içerebilir.

- Alkollü içeceklere düşkünseniz ve orta derecede sigara içiyorsanız, ciddi solunum sorunlarına, astıma ve hatta ani bebek ölümü sendromuna neden olabilir.

Tüm hamile anneler için sağlıklı yaşam tarzı uygulamalarına sahip olmak her zaman önerilir. Biraz ekstra özen ve önlemle, sağlıklı bir anne ve sağlıklı bir çocuğa sahip olma şansınızı büyük ölçüde artırabilirsiniz.