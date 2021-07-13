Hassas çocuklarla başa çıkabilmenin 8 yolu

Ebeveynlerin hassas bir çocuğun ağır duygularını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilecek bazı tavsiyeler…

Her yıl doğan çocukların yaklaşık yüzde 15-20'si çok hassas olarak tanımlanır. Bu, çevrelerinin son derece farkında oldukları ve onlara hemen tepki verecekleri anlamına gelir. Bu kötü bir şey olmasa da zihinsel dengelerini korumak için ebeveynlerin büyük çaba ve sabır göstermesi gerekir. Yorucu olabilir, ancak yöntemleri işe yaramaya başladığında çok ödüllendirici olabilir. Hassas bir yapıya sahip çocuğunuzla başa çıkabilmenin yollarını öğrenmeye ne dersiniz?

1. EMPATİK OLUN VE ONLARLA KONUŞUN

Çocuğunuzun toplum içinde duygusal alevlenmeleri varsa, sızlanmayı bırakmalarını söyleyerek duygularını bastırmaya çalışmayın. Bu duyguları kabul edin ve çocuğunuzla onlar hakkında konuşun. Yanlarına oturun ve neden böyle hissettiklerini anlamaya çalışın, ancak hızlı bir çözüm sunmaya çalışmayın. Yapabileceğiniz şey, onlara rahatsız edici durumlar yaratmamaları için toplum içindeyken duygularıyla nasıl çalışacaklarını öğretmektir.

2. DUYGULARINI İFADE ETMELERİNE YARDIMCI OLUN

Birçok ebeveyn, çocuklarını ağlamaya ve halka açık bir sahne yaratmaya başlarsa özel bir yere sürükleyecektir. Bunu yaparak, çocuk duygularının önemli olmadığını ve yanlış bir şey yaptığını hisseder. Bunu yapmak yerine, onlarla birlikte oturabilir, duygularını tanıyabilir ve sorun olmadığını bilmelerini sağlayabilirsiniz. Onlarla bağlantı kurmaya çalışın ve sizin için önemli olan tek şey insanların ne düşündüğü gibi davranmak yerine onları desteklediğinizi gösterin.

3. YANLIŞ İFADELERİNE ALTERNATİFLER ÜRETİN

Son derece hassas çocuklar, farkında bile olmadan ifadeleriyle diğer çocukları rahatsız ediyor olabilir. Bu nedenle, ebeveynlerin bu ifadenin nasıl göründüğünü göstermeleri önemlidir. Çocuğunuz, birileri tarafından üzüldüğünde veya sinirlendiğinde nasıl göründüğünü bilmelidir. Bu ilk başta onları üzebilir, ancak yapmaya devam ederseniz harika sonuçlar doğurabilir.

İkinci adım, ebeveynlerin alternatif tepkiler sunması olacaktır. Başka bir çocuk onları rahatsız ederse, uzaklaşabileceklerini veya uzun, derin bir nefes alabileceklerini bilmelerini sağlayın. 10'a kadar saymak, kendilerini rahatsız edici durumdan uzaklaştırmalarına ve duygularını düzenlemelerine yardımcı olabilir.

4. SABIRLI OLUN VE ONLARA ZAMAN TANIYIN

Birçok ebeveyn, anaokuluna girdikten sonra çocuklarını birden fazla etkinliğe götürmek için acele eder. Ancak hassas bir çocuk, kalabalık çocuk gruplarından ve gürültülü aktivitelerden hoşlanmaz ve daha çok evde kalmayı tercih eder. Onları okuyarak ve onları mutlu eden oyunları oynayarak onlarla daha fazla birebir zaman geçirebilirsiniz. Sosyalleşmeleri konusunda endişelenmeyin çünkü bu noktada onlar için daha önemli olan onaylanmış ve kabul edilmiş hissetmektir.

5. KORKULARINI YENMELERİNE YARDIMCI OLUN

Biraz korkutucu bir şey yapmak, bir çocuğun korkularını yenmesinin bir yoludur. Ancak bu aşama, büyük bir hassasiyetle yapılması gereken çok hassas bir işlemdir. Doğru yöntem kullanıldığında çocukların korkularını bu kadar çabuk aşmaları şaşırtıcıdır. Ancak, çocuğun yanlış bir şey yaptığı için bunun bir ceza olduğunu düşünmediğinden emin olmalısınız.

6. BİR EVCİL HAYVAN EDİNİN

Evcil hayvanların, son derece hassas çocuklar için mükemmel bir arkadaş olduğu kanıtlanmıştır. Bunun nedeni, evcil hayvanların genellikle onlar kadar hassas ve şefkatli olmalarıdır. Bu nedenle, çocukların tüylü bir arkadaşla bağlantı kurması, duygularını olumsuz yönde uyarabilecek bir insan arkadaştan çok daha kolaydır. Onlar için, bir hayvanla olan bağ, onlara bunaltıcı görünen bir dünyada ihtiyaç duydukları anlayışı sunabilir.

7. EVİNİZİN ÇEVRESİNDE GÜVENLİ ALANLAR YARATIN

Duyarlı çocuklar çevrelerine karşı çok daha duyarlıdırlar ve oldukça kolay heyecanlanırlar. Bu nedenle, evinizde duygularını işleyebilecekleri güvenli bir alan yaratmanız önemlidir. Bu, tercih ettikleri tüm aktiviteleri yapabilecekleri bir yer veya uzanabilecekleri ve onlara bir hikaye okumanızı sağlayacak yatak odaları olabilir. Onların kendilerini güvende hissedebilecekleri alanlar gerginliklerine ufak bir mola sağlayabilir.

8. DİSİPLİN YÖNTEMLERİNİZDE ADİL DAVRANIN

Çocuğunuzun muhtemelen güçlü bir ahlak anlayışı vardır ve ikiyüzlü davranırsanız sizi çağıracaktır. Ayrıca evinizde koyduğunuz kurallara uymazlarsa kendilerini sert bir şekilde yargılayacaklardır. Bu yüzden evinizdeki herkes için geçerli olan sınırlar ve sınırlar oluşturmalısınız. Yargılayıcı olmaktan kaçının ve sonuçların adil olduğundan ve ailenizin her üyesine uygulandığından emin olun.