Hava kirliliğinin kadın sağlığı üzerindeki olumsuz 6 etkisi

Çeşitli etkenlerin neden olduğu hava kirliliğinin, erkelere oranlara kadınlarda daha ağır sonuçlarının olduğunu biliyor muydunuz?

Hava kirliliği, neslimizin en büyük sorunlarından biridir. Son zamanlarda bu kirliliğin, iklim değişikliği ve insanlar üzerindeki etkisini keşfetmeye yönelik artan bir ilgi var. Hava kirliliğinin özellikle kadın sağlığı üzerindeki etkilerine önem vermemiz gerekiyor.

Hava kirliliğinin başta kadın ve çocuklar olmak üzere toplumun hassas kesimlerini doğrudan etkilediğine inanılıyor. Temel sağlık tesislerinin ve temel bilgilerin eksikliği nedeniyle, çevresel sonuçlar söz konusu olduğunda, kadınlar erkek meslektaşlarına kıyasla daha fazla risk altında olma eğilimindedir. İşte, hava kirliliğinin kadın sağlığına doğrudan etkilerinden en önemlileri;

1. KANSER RİSKİNİ ARTIRIR

Günlük olarak soluduğumuz hava kirleticilerinin olumsuz etkileri kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Toksik partiküller vücudumuza çeşitli kaynaklardan girer ve kanserojen bileşenleri vücutta yayar. Bu kirleticiler, kadınlarda meme ve yumurtalık kanseri ile doğrudan bağlantılıdır. Azot oksitler ve ince partikül maddeler gibi zararlı kirleticiler meme kanseri vakalarındaki artışa bağlıdır.

2. HORMONAL DENGEYİ BOZAR

Hava kirleticilerine maruz kalmanın endokrin sistemin işleyişine engel olduğu düşünülüyor. Bu kirleticiler doğal veya yapay olarak ortaya çıkabilir ve endokrin bozucu kimyasallar olarak adlandırılırlar. Bu kimyasallar kadınların üreme sağlığı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Hava kirliliğine kronik olarak maruz kalmak, adet döngüsünü etkileyen ve şiddetli adet kramplarına neden olan dismenore riskini de artırır. Hava kirleticilerine maruz kalma ile birleştiğinde kan dolaşımında artan kurşun seviyeleri olan menopozal kadınlar, hipertansiyona, azalmış böbrek fonksiyonuna ve azalmış bilişsel işlevlere yol açabilir.

3. DÜŞÜK OLASILIĞINI YÜKSELTİR

Hava kirliliği, kadınlarda gebelikle ilgili komplikasyonlara ve düşüklere her zamankinden daha fazla neden olduğu için anne sağlığı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Çok sayıda bilimsel araştırma, hava kirleticilerine daha uzun süre maruz kalan kadınların prematüre bebek sahibi olma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

4. RUH SAĞLIĞINI ETKİLER

Son zamanlarda yapılan çalışmalarda, şiddetli hava kalitesinin insanları daha fazla sıkıntıya soktuğu ve hatta özellikle kadınlar arasında intihar oranlarının yükselmesine neden olduğu bulunmuştur. Hava kirleticileri, vücudumuzun ruh halimizi dengeleyen ve zihnimizi güçlendiren serotonin gibi hormonları metabolize etme şekli üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Belirli hava kirleticileri ile anksiyete, depresyon, demans ve çocukluktaki bilişsel gelişim gibi çok çeşitli zihinsel sağlık bozuklukları arasında ortaya çıkan bir bağlantıya tanık olunabilir.

5. KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARA NEDEN OLUR

Kardiyovasküler hastalıklardan muzdarip menopoz sonrası kadınlar, hava kirleticilerinin varlığı nedeniyle ani değişiklikler yaşayabilir. Kalp krizlerine ve hatta olası ölüme neden olan kronik kalp rahatsızlıklarını ağırlaştırabilir. Toksik kirleticilerin etkilerinin değerlendirilmesi söz konusu olduğunda diyabet hastası kadınlar en yüksek risk altındadır.

6. SOLUNUM PROBLEMLERİNİ TETİKLER

Solunum yolu hastalıkları olan kadınlar, nefes almada zorluk, akciğer iltihabı ve kötüleşen astım ve KOAH (kronik inflamatuar akciğer hastalığı) gibi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirler. Solunum hastalıkları ise, vücuda çeşitli kalıcı hasarlara neden olabilir.