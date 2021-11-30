Havaların soğuması çocuklarda bronşit riskini artırdı

Kış aylarında çocuklarda sık görülen ve akciğerlerin küçük hava yollarında tıkanıklığa neden olan bronşiolit hastalığı ihmale gelmiyor.

Çocukluk çağında sık görülen ve akciğerlerin küçük hava yollarında tıkanıklığa neden olan bronşiolit, özellikle kış mevsiminde ortaya çıkıyor. Grip enfeksiyonlarının yanı sıra soğuk, nem, ani ısı değişiklikleri ve özellikle sisli, kirli hava, ev tozları, çiçek tozları ve çeşitli polenler bronşiolite neden olabiliyor.

Akut bronşiolit, özellikle iki yaş altı çocuklarda küçük hava yollarının iltihabi tıkanıklığı sonucu ortaya çıkan ve alt solunum yollarının en sık görülen hastalığıdır. Hastalığın ilk belirtileri; hapşırma ve burun akıntısı, iştahsızlık ve ateştir. Sık öksürük nefes alırken akciğerlerinde; zorlanma, hırıltılı ve çıtırtıya benzer solunum sesi duyulabilir.

Virüslerin sebep olduğu akciğer bronşçuklarının iltihabı ile ortaya çıkan hastalık, özellikle 2 yaş altı çocukları, sıklıkla da 3 - 6 ay arası bebekleri etkiliyor.

TEDAVİDE ILIK SU VERİLMELİ

Tedavide esas olan hava yollarının genişletilip oksijenlenmenin artırılması, beslenmenin devamı, yeterli miktarda sıvı tüketimi ve hava yolu açıklığının temini için burun tıkanıklığının giderilmesidir. Bunun için bronş genişletici ilaçlar kullanılır. Tedavide antibiyotiklerin yeri sınırlıdır. Antibiyotikler ateş varsa, akciğer filminde zatürre ile uyumlu iltihabı alan varsa, orta kulak iltihabı gibi komplikasyonlar mevcutsa kullanılmalıdır. Bebeğin başı yükseltilmeli, sık ve az miktarlarda beslenmeli, soluk alıp vermede güçlük, bebek daha fazla yorulmamalıdır. Bol sıvı özellikle ılık su verilmelidir.

TEMİZLİK VE HİJYENE DİKKAT EDİN

Bebeğin bulunduğu ortam havalandırılmalı ve nemlendirilmelidir, bunun için buhar makinesi kullanılabilir. Asla bebeğin bulunduğu evde sigara içilmemelidir. Akut bronşiolitli vakalar ayaktan yakın takip edilmelidir. Solunum sıkıntısı arttığında, solunum esnasında burun kanatlarının açılıp kapanması, nefes alıp verirken kaburga aralarında çökmelerin olması durumunda veya bebek beslenemediğinde hastanede yatarak tedavi edilmelidir. Ayrıca 3 ay altındaki bebekler, doğuştan kalp ya da akciğer hastalığı olan bebekler, 34 haftanın altında doğmuş prematüreler, genel durumu kötü olan hastalar yatarak tedavi edilmelidir.