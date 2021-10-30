Hayal kurmayı alışkanlık haline getirmeniz için 5 neden

Çoğunlukla zaman kaybı olarak görünen hayal kurmanın hayatınızda ve zihninizdeki olumlu etkilerini keşfederek hayatınıza renk katmaya ne dersiniz?

keşfederiz. Büyüdükçe ve dış dünyaya daha çok vakit ayırmaya başladıkça içimizde bizi heyecanlandıran düşüncelerden yavaş yavaş uzaklaşmaya başlarız. Sistem bize bunu empoze ederken aslında, zorluklarla savama mekanizmasını da elimizden almış olur.

Tabi ki, tamamen hayal dünyasında yaşamaktan bahsetmiyoruz. Ama bizi yaratıcı yapan, ruh halimizi iyileştirmeye yarayan düş dünyamızı arada beslememiz gerekiyor. Bilinenin aksine, hoş şeyler hakkında hayal kurmak yararsız olmadığını kanıtlayacak nedenleri gelin birlikte öğrenelim!

1. STRESİ VE KAYGIYI AZALTIR

Hayal kurmak, zihinsel rahatlamayı ve keşfetmeyi teşvik eder. Düşüncelerimiz bu şekilde aktığında, alfa dalgası durumu dediğimiz duruma geçeriz. Alfa bölgesindeyken sakin oluruz ve hiçbir şeyi zorlamadan düşünmeyiz. Hayal kurma molaları sadece eğlenceli değildir; onlar bizim için gereklidir. Beynimiz odaklanmayı ve üretkenliği kesintisiz sürdüremez. İyi beyin sağlığı, bazı düzenli gevşeme dönemleri gerektirir.

Uzun bir iş gününden veya bir arkadaşınızla bir anlaşmazlıktan sonra, zihninizin tamamen ilgisiz ve zevkli bir şeye kaymasına izin verin. Bu, endişe verici durumları unutmanıza ve kendinizi onlardan uzaklaştırmanıza yardımcı olabilir.

Elimizde hayal kurmak gibi bir araca sahip olmak, özellikle algılanan tehditlerle veya aşırı yoğun ortamlarla uğraşırken yararlıdır. Stres ve kaygıdan kaçmak için zihinsel sağlık araç setinizdeki başka bir araçtır.

2. SORUNLARI ÇÖZMENİZE YARDIMCI OLUR

Gündüz düşleri sadece mini kaçışlar değildir. Başıboş düşüncelerinizin etrafta dolaşmasına izin vermek sizi canlandırır. Böylelikle, soruna daha tazelenmiş olarak dönebilirsiniz. Çoğumuz sorunlarımıza yeni bir bakış açısıyla yaklaşmaktan yararlanabiliriz.

Yeni bir bakış açısına sahip olmanın yanı sıra, hayal kurmak, bir çözümü zorlamaya çalışmaktan daha iyi çalışıyor gibi görünüyor. Farklı içsel düşünce kalıplarını izleyen bir çalışmada, araştırmacılar zihin gezinmenin bizim için önemli ve iyi olduğu sonucuna vardılar.

Yüzeyde olağandışı görünse de, düşüncelerimizin sürüklenmesine izin vermek, onlara odaklanmak işe yaramadığında sorunları çözmemize yardımcı olabilir. Bir şeye kararlı bir şekilde vurarak, her türlü bilgiyi gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Ancak özgürce ilişkilendirmek, zihninizin anılardan okuduğunuz bir şeye ve ardından hayal ettiğiniz bir şeye geri dönmesini sağlayabilir.

3. BEYNİ DİNÇ TUTAR

Fark ettiyseniz, çocuklar sürekli hayal kurar. Gençlerin de çok fazla hayal kurduğu bir sır değildir. Yine de, bazı insanların hayal kurmayı tanımladığı gibi, kafanız bulutlarda olmak, basit veya oyalayıcı bir eğlenceden daha fazlası olduğu ortaya çıkıyor.

Hayal kurarken beyninizde olup bitenler oldukça karmaşıktır. Zihniniz dolaşırken, beyninizin çeşitli yönlerini kullanırsınız. Beyninizdeki hem yönetici problem çözme ağı hem de yaratıcılık ağı aynı anda çalışır. Bu farklı beyin alanlarını aktive ederken, daha önce erişilemeyen veya atıl olan bilgilere erişiriz. Bu nedenle, can sıkıntısı veya tembellik büyük bir amaca hizmet eder.

4. HEDEFLERE ULAŞMANIZA YARDIMCI OLUR

Kıvrımlı düşünceler hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabilir? Bu başıboş düşünceler aslında rehbersizdir, ancak yeni araştırmalar, genellikle hedeflerimiz tarafından motive olduklarını ortaya koymaktadır. Sporcular ve sanatçılar bazen bir oyun veya performanstan önce pratik yapmak için amaçlı hayal kurmayı kullanırlar. Bu yöntem, başarı için beyinlerini önceden hazırlar. Arzu ettiğiniz bir sonuç için fiziksel olarak değil de zihinsel olarak pratik yapmak gibidir. Bu tür hayal kurma veya yapılandırılmış hayal kurma spor psikolojisi alanında popüler olmuştur.

Bir süper kahramana dönüşmek gibi fantaziye dayalı bir hayal, çok abartılı olduğu için sizi hayal kırıklığına uğratabilir veya hayal kırıklığına uğratabilirken, yapılandırılmış bir hayal sizi gerçekçi olduğu için motive edebilir. Gerçek hayattaki hedeflerinizden birini hayal etmek memnuniyet vericidir.

5. YARATICILIĞINIZI ARTIRIR

Araştırmalar, hayal kurmanın daha yüksek yaratıcılık seviyeleri ile ilişkili olduğunu ortaya koydu. Karmaşık bir problem üzerinde durmaksızın detaya inmek yerine ara vermeyi deneyebilirsiniz. Bu süreçte, zihin hala problem üzerinde kuluçkaya yatacaktır.

Zihniniz dar bir yolda ilerlemek zorunda olmadığında, tüm bilgi parçalarını yeniden düzenler ve yeni ve beklenmedik bağlantılar oluşturur. Dikkatinizin dağılması ve zihninizin dolaşmasına izin vermek son derece olumludur.

Hayal kurmayı zihniniz için bir egzersiz olarak düşünebilirsiniz. Hayallerimizin bize nadiren zihinlerimizde dolaşmasına izin vermemiz öğretilir. Devasa bir ormanda sadece bir ağaca bakmak gibi. Hayal kurmak, zihninizin uzaklaşmasını ve tüm ormanı görmesini sağlar, bu da farklı bir bakış açısı yaratır ve yaratıcılığı davet eder.