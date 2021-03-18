Hayatınıza karışan insanları uzaklaştırmanın 8 yolu

Aldığınız kararların başka biri tarafından sürekli olarak gözetlenerek değiştirilmeye çalıştığını hissediyorsanız, bu yöntemler sayesinde başa çıkmanın yollarını keşfedebilirsiniz.

Bazen her kelimenin, her olayın sonunu tamamlamaya çalışan insanların varlığı hayatımız üzerinde olumsuz etkiler yaratmaya başlar. Özgüvenimizi düşürmeye çalışan bu insanlar, ya bilerek ya da bilmeyerek, kararlarımıza hakimiyet kurmak isterler. Kim bilir, belki de yaşamadıklarını bizim yaşamamızı ya da mutsuz olmamızı planlayarak ilerler. İşte, öyle insanların hayatınız hakkında söz sahibi olmaması için birkaç yöntem;

1. NİYETLERİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIN

Bazen insanların iyi niyetleri vardır ama şeyleri söyleme biçimleri incitici gelebilir. Bir adım geri atmaya çalışın ve gerçekten sizin çıkarlarınıza en iyi şekilde sahip olup olmadıklarını değerlendirin. Söylediklerinde bazı gerçekler olabilir. Ama aynı zamanda kendilerini önemsedikleri ve onların fikirlerine uymadığınız için de olabilir, bu da aslında eksikliklerinizden kaynaklanmadığı anlamına gelir.

2. NASIL HİSSETİĞİNİZİ SÖYLEYİN

İnsanlarla yüzleşmek ve onlara kalbinizi açmak sizi savunmasız gösterebilir, ancak ikinize de bir iyilik yapabilir. Bazı insanlar, sözlerini bilmeden sadece zararsız şeyler söylediklerini düşünebilir ve acı çekmenize neden olur. Ancak, onlara rahatsızlığınızı anlattıktan sonra savunmaya geçerlerse veya sizi daha fazla küçümserlerse, bu onların uzak durmanız gereken türden insanlar olduklarının açık bir işaretidir.

3. KİŞİSEL ALGILAMAYIN

Yaptığınız şeyi kontrol edebileceğinizi bilin ama başkalarının ne yapacağını kontrol edemezsiniz. Bu yüzden, ne yaptıklarını söylememeleri veya sormamaları gerektiğini bilseniz bile, bununla ilgili nasıl hissettiğinizi kontrol edebilirsiniz. Olması gerekip gerekmediğini değil, söylediklerine odaklanmaya çalışın.

4. ONLARI GÖRMEZDEN GELİN

Meslektaşınız veya komşunuz gibi kaçınamayacağınız ve medeni bir ilişki sürdürmeniz gereken bazı insanlar var. Hayatınıza karışırlarsa, kontrolden çıkmadıkça, belki de onlara aldırış etmemek en iyisidir. Hayatınızdan çıkaramayacağınız insanların takındığı bazı davranışları görmezden gelerek kendi ruh halinizi koruyabilirsiniz.

5. ÖZEL ŞEYLER PAYLAŞMAYIN

Kişisel bilgileriniz meraklı insanları harekete geçirir, çünkü hakkınızda bir şey öğrendiklerinde yorum yapmak veya sorgulamak isteyeceklerdir. Öyleyse, bir cevap vermeyerek size sorsalar bile, şeyleri kendinize saklamaya çalışın. Diyelim ki birisi "Neden hala bekarsın?" diye sordu. "Endişelenmen ne kadar tatlı" diye cevap verebilirsin. Ayrıca, sosyal medyaya erişimlerini kısıtlayarak bilgilerinizi kolayca alamadıklarından da emin olabilirsiniz.

6. KONUYU DEĞİŞTİRMEK İÇİN YÖNÜNÜZÜ DEĞİŞTİRİN

Yalan söylemek daha sonra başınızı belaya sokabilir, bu nedenle meraklı soruları yanıtlamaktan kaçınmanın en iyi yollarından biri konuyu değiştirmektir. Birisi size cevaplamakta rahat olmadığınız bir şey sorarsa, odağı bir soruyu cevaplaması gereken kişi olacak şekilde değiştirebilirsiniz. Örneğin, birisi "Hala çocuğunuz yok mu?" diye sorarsa, “3 çocuğunuz olduğunu hatırlıyorum. Şu an kaç yaşındalar?" diyerek konunun gidişatın değiştirebilirsiiz.

7. NEZAKETLE TEPKİ VERİN

Bazı durumlarda, insanlar kendi hayatlarından memnun olmadıkları için başkalarının hayatına girer. Hayatınıza dahil olmanın, kendi hayatlarını daha iyi hissetmelerine yardımcı olması mümkündür. Bu yüzden onlarla empati kurmak faydalı olabilir. "Neden bu kadar iyi bir adamdan boşandın?" Omuz silkip kibarca "Pişman olduğunuz bir boşanma deneyiminiz oldu mu?" diyebilirsiniz.

8. ONLARLA AZ ZAMAN GEÇİRİN

Sizin yaşamınızla meşgul bir insanla baş etmenin en basit yolu, etkileşiminizi azaltmaktır. Onlarla iletişim kurmaktan kurtulabilirseniz, bunu yapın. Örneğin, her aradıklarında cevaplamak zorunda değilsiniz. Onlarla mümkün olduğunca az zaman geçirmek, inceden görmek istemediğinize dair sinyalleri gönderecektir.