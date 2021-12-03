Hayatınızı kontrolde tutmanızı sağlayacak en etkili 7 yol

Kendinizle ilgili dizginleri elinizde tutmak ve genel olarak daha mutlu olmanın kapılarını aralamak istiyorsanız, özkontrolü artırmanın yollarını keşfetmeye ne dersiniz?

Psikologlara göre öz kontrolün temel tanımı; uzun vadeli hedeflere ulaşmak için kişinin dürtülerini, duygularını ve davranışlarını yönetme yeteneğidir. Bununla birlikte, özellikle duyguları kontrol etme söz konusu olduğunda özdenetim eksikliği, düşündüğünüzden daha yaygındır ve birçok insan bu sorunla günlük olarak karşı karşıya kalır.

İyi haber şu ki, duygularınızı nasıl kontrol edeceğinizi kolayca öğrenebilirsiniz çünkü öz kontrol, kendinize öğretebileceğiniz en önemli becerilerden biridir.

İşte, duygularınızla başa çıkmanıza, öz kontrolünü yeniden kazanmanıza ve kendi hayatınızın efendisi olmanıza yardımcı olabilecek şeylerin listesi;

1. GÜLMEYİ İHMAL ETMEYİN

Gülümsemek o anda mümkün olmasa bile, beyninizi mutlu olduğunuza inandırabilirsiniz. Ayrıca gülümsemenin sizi başkalarının gözünde daha çekici göstereceğini söylemeye gerek yok çünkü, hiç kimse gülümsediği zamandan daha güzel değildir.

2. NEFESİNİZE ODAKLANIN

Nefesinizi nasıl kontrol edeceğinizi öğrenmek, öğrenebileceğiniz en hayati derslerden biridir. Söylemesi yapmaktan daha kolay olabilir. Kendinizi bunalmış hissettiğinizde gözlerinizi kapatın ve nefesinize dikkat edin. Nefesinizin bilincinde olduğunuzda, tamamen orada olursunuz ve zihninizin yarışmasını engellersiniz.

3. GÜNLÜK TUTMAYA BAŞLAYIN

Günlük tutmak, kendinizi adamaya karar verirseniz en iyi arkadaşınız ve en güvenilir sırdaşınız olabilecek güçlü bir kendini keşfetme aracıdır. İstenmeyen duygular yaşadığınızda, hepsini günlüğünüze yazın ve sihrini işlemesine izin verin. Sessiz ama ebediyen sadık dostunuz tarafından asla yargılanmadan veya yanlış anlaşılmadan kendinizi çok daha derin bir seviyede anlayabileceksiniz.

4. OLUMSUZ ALIŞKANLIKLARINIZDAN VAZGEÇİN

Olumsuz bir alışkanlığı, olumlu alternatifiyle kolayca değiştirebilirsiniz. Örneğin, zor duygular yaşadığınızda tatlı yemeyi seviyorsanız, spor salonuna gidip stresi atabilirsiniz. Veya gereksiz şeylere para harcamak istiyorsanız, zor kazandığınız parayı akılsız tüketime harcama fırsatı bulamayacağınız doğada uzun bir yürüyüşe çıkın.

5. SİZE UYGUN RUTİN OLUŞTURUN

Belki de rutin, modern sözlükteki en moda ve göz alıcı kelime değildir, ancak öz bakımınız için ve özellikle modern yaşamın vahşi ruh hali değişimlerini ve duygularınızı kontrol etme konusunda kesinlikle çok önemlidir. Rutinler, olumlu günlük alışkanlıklar geliştirmemize yardımcı olarak zihinsel esenliği destekler. Örneğin, günlük bir akşam yürüyüşüne çıkmayı görev edinin veya çevrimiçi aktivitenizi günde 30 dakika ile sınırlayın ve anında daha iyi hissettiğinizi göreceksiniz.

6. YAPILACAKLAR LİSTESİ YAPIN

Sürdürülebilir ve keyifli bir rutin oluşturmak için yapılacaklar listesi yazma alışkanlığı kazanmaya başlayabilirsiniz. Kendinizi içinde bulduğunuz ortama bağlı olarak, hayattaki her şey kısacık ve anlaşılması zor. Bu yüzden iyi niyetli olmak her zaman yeterli değildir.

Aksine, kendinize hedeflerinizin ne olduğunu hatırlatmanız çok önemlidir. Ayakta durmak ve duygularınızı kontrol altında tutmak istiyorsanız, yapmanız gerekenleri takip etmek çok yararlıdır. En önemli ipucu: Uyandığınızda yapmak istediğiniz şeylerin bir listesini yazın.

7. KENDİNİZE ZAMAN TANIYIN

Çoğu zaman kendimizin en sert eleştirmenleriyiz ve başkalarına karşı her zaman nazik olmamız gerektiğini bilsek de, kendimize karşı nazik ve bağışlayıcı olmanın önemini unutmamalıyız. Sonuçta, nezaket de bir beceridir. Gerçek gücümüz, kendimizi olduğumuz gibi kabul etmekten gelir.

Bunu yapmanın en iyi yolu her şeyi bırakmak, kendinize biraz zaman ayırmak ve sadece rahatlamaktır. Bir müzik aleti çalmak, çizim yapmak, şarkı söylemek veya dünyadaki hiç kimse sizi izlemiyormuş gibi dans etmek olsun, size gerçek neşe getiren bir şey yapın.