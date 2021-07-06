Her ebeveynin yaptığı çocuk bakım hataları

Her ebeveynin hayatlarında en az bir kere yaptıkları çocuk bakım hatalarını öğrenerek, kaçınmanız gereken davranışları keşfetmeye ne dersiniz?

Ebeveynler çocuklarına dünyayı vermeye çalışırlar ama bazen onlar bile çocuklarını tüm yaşamları boyunca etkileyebilecek hatalar yaparlar. Aslında, genç çiftlerin bebeklerini büyütürken yapma eğiliminde oldukları bir dizi yaygın ebeveynlik hatası vardır. Tabi ki, kimse mükemmel değildir ve herkes hata yapabilir. Bunu bilerek aklınızın bir köşesinde kalsın diye sıklıkla yapılan ebeveyn hatalarını sizler için sıraladık…

ÇOCUĞUN ATEŞİNİ ELLE KONTROL ETMEK

Bir bebeğin vücudu daha sıcak olma eğilimindedir. Aslında, normal vücut sıcaklıkları 36,1 ila 37,7°C arasında değişebilir. Bunun üzerindeki herhangi bir şey ateş olarak kabul edilir. Bu kadar küçük bir değişikliği elle tespit etmek mümkün değildir ve bunun yerine her zaman bir termometre kullanılması tavsiye edilir. 3 aydan küçük bebekler için rektal termometre size en doğru ölçümü verir ve bebeğinizi güvenli ve sağlıklı tutmanıza yardımcı olur.

ÇOCUK BEZİ STOKLAMAK

Evinizde küçük bir kaka makinesi olduğunda, çocuk bezi stoklamak iyi bir fikir gibi görünüyor. Ama gerçekte, bu sadece bir para israfından başka bir şey değildir. Bebekler hızla büyür; ayda yaklaşık 1 ila 2 cm ve tam olarak haftada yaklaşık 140 ila 200 gram kazanırlar. Siz farkına bile varmadan, bebeğiniz onlar için sakladığınız tüm bebek bezlerini aşacak ve yenilerini almanız gerekecek.

EMZİKLERİ ERKEN BIRAKTIRMAK

Birçok anne-baba, bebeklerinin kulak enfeksiyonlarına ve diş problemlerine kapılacağı korkusuyla emzikleri onlardan çok erken alır. Yapılan araştırmalara göre bebekleri küçük oyuncaklarından ayırmanın doğru zamanı 6 ay civarındadır, bundan daha erken değil.

BAZI ŞEYLERİ YANINA ALMASINA İZİN VERMEK

Küçük yaşlardan itibaren, çocuklarınızı disipline etmeye çalışın ve yanlış davranışlarından onları sorumlu tutun. Çocuğunuzun bazı şeylerin yanına kalmasına izin vererek, onlara gelecekte bile yanlış bir şey yaparlarsa ona yardım etmek için her zaman orada olacağınızı öğretmiş olursunuz.

ONLARI MEŞGUL ETMEK İÇİN TEKNOLOJİ KULLANMAK

Çoğu ebeveyn, çocuklarını eğlendirmek için cep telefonu ve televizyon kullanır, ancak bu aslında sağlıkları için kötüdür. Bir araştırmaya göre, bu cihazlardan gelen radyasyon, çocukların beyinlerini doğrudan etkiler ve tümör geliştirme riskini artırır.

ATEŞİ ÇIKINCA AYAKLARINI ÖRTMEK

Terlemek ateşle ilgili büyük bir efsanedir ve gerçekten işe yaradığına dair hiçbir kanıt yoktur. Ateşi düştüğünde bebeğinizin üzerini örterek, onları sadece daha fazla ısıtırsınız. Bebeğinizi fazla giydirmek veya battaniye ile örtmek yerine, rahat ve hafif giysilerle değiştirin. Fanı açık tutun ve odanın serin olduğundan emin olun.

BEZİNİ HEMEN DEĞİŞTİRMEK

Bazen çocuklar hızlı aralıklarla kaka yapar veya işerler. Altları beklemeden anında değiştirirseniz, bir kaka sıçramasının kurbanı olabilirsiniz. Modern bebek bezleri, bebeğinizin poposunu kuru ve kızarıklıktan uzak tutarken saatlerce elimine etme kapasitesine sahiptir. En iyi seçeneğiniz, bebek bezini değiştirmeden ve temizlemeden önce birkaç dakika beklemektir.

KAŞIKLA BESLEMEK

Doktorlara göre, kaşıkla beslenen bebekler aslında sağlıkları ve genel gelişimleri için kötüdür. Bunun yerine, çocukların kendilerini beslemeye çalışmasına izin verilmesi önerilir. Kaşıkla beslenen çocuklar, büyüdükçe telaşlı yiyiciler ve aşırı kilolu olurlar. Öte yandan, kendi hızlarında, kendi başlarına yemek yiyen çocukların daha sağlıklı olmaları muhtemeldir.

ONLARA ÇOK PARA HARCAMAK

Bebekler çok hızlı büyürler, bu yüzden elbiselerini çabucak büyüteceklerdir. Artı, dağınıktırlar ve yeni satın aldığınız yeni pahalı giysilere kusmaktan çekinmezler. Kıyafet alışverişlerini ihtiyaç durumuna göre belirlemek daha sağlıklı bir bütçeye sahip olmanızı sağlayacaktır.

DUYGUSAL ŞİDDET KULLANMAK

Yeni yürümeye başlayan çocuğunuza kızmak veya sesinizi çocuklarınıza yükseltmek asla çözüm değildir. Aslında, bunu yapmak sadece sorunlara neden olur. Bir psikoloğa göre, çocuğunuza ne kadar çok bağırırsanız, sizi o kadar az dinleyeceklerdir. Korku, çocuklarınızı disipline etmenin yolu değildir. Yetkiliymiş gibi görünmek ve onlara bir şeyler yapmalarını emretmek yerine, onlarla bir arkadaşmış gibi konuşmayı deneyin.