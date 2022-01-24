Her gece saça kuru masaj yapmanın 4 faydası

Geceleri uygulayacağınız sıfır maliyetli bir yöntem sayesinde sağlıklı saçlara kavuşabileceğinizi söylesek? Gelin birlikte, kuru saç masajının olumlu etkilerini inceleyelim…

Sağlıklı bir saça sahip olmak, kendinize olan güveninizle doğru orantılıdır. Bu nedenle saçlarınızı sağlıklı, parlak ve görkemli tutmak her şeyden önce gelir. Kepek, kabarma, kuruluk, pul pul saç derisi ve saç dökülmesi gibi saç sorunları o kadar yaygındır ki, bizi bunlarla mücadele etmek için yeni çareler ve çözümler aramaya devam eder. Hayatınızdaki diğer her şey yerli yerindeyken, saçlarınız asi ve kırılmaya çok meyilli hale geldiyse, kuru masaj yöntemiyle bu kabusa son verebilirsiniz.

Saç sıkıntılarına çözüm ararken, saç sağlığı için az maliyetli, içeriksiz ama sağlam olan bu uygulamayı bakım rutinlerinize ekleyebilirsiniz. Gece güzellik rutinine eklenen bir adım gibi, saç derisine de masaj yapmaya başlayın ve ortaya çıkan farkı gözlemleyin!

SAÇA KURU MASAJ NASIL YAPILIR?

Kuru baş masajı, herhangi bir yağ kullanılmadan yapılan bir masajdır. Bu sadece parmak uçlarınızla yapılan bir saç derisi masajıdır. Bu uygulamanın saç sağlığınız için çok önemli bir takım avantajları vardır. Gelin birlikte bu masajın nasıl yapıldığına bir göz atalım.

- İlk önce, tüm düğümleri çıkarmak için saçlarınızı uçlarından köklerinize doğru taramaya başlayın ve bir masaj için hazırlayın.

- Şimdi eğilin ve tüm saçınızı öne getirin. Parmak uçlarınızı kullanarak ensenize masaj yapmaya başlayın. Küçük dairesel vuruşlar kullanarak ve hafif bir baskı uygulayarak kulaklarınıza doğru hareket edin.

- Masaj yaparken ön saç çizginize ekstra dikkat edin.

- Tüm saç derinize iyice masaj yapın.

- Bittiğinde, saçınızı saten bir toka kullanarak bir örgüye bağlayın.

Bu saç bakım uygulamasını her gün yatmadan önce düzenli olarak yapmayı deneyin. Çok yorgun olduğunuz günlerde bile sadece 5 dakikanızı ayırabilir, kısa sürede bu rutinin alışkanlık haline geldiğini gözlemleyebilirsiniz. İşte, kuru saç masajının faydaları;

1. SAÇ BÜYÜMESİNİ UYARIR

Kuru kafa masajı kan akışını uyarır, saç köklerini güçlendirir ve saç yenilenmesine yardımcı olur. Bu uygulama her gün yapıldığında saçlarınızın daha hızlı uzamasına neden olacaktır. Düzenli yapıldığı takdirde saçınızın uzamasının hızına inanamayacaksınız.

2. SAÇ DÖKÜLMESİNİ AZALTIR

Kuru saç masajının en mükemmel faydalarından biri saç dökülmesini engellemesidir. Saçınıza düzenli olarak kuru masaj yapmak saç derinize taze kan çekecek ve saç köklerinizi güçlendirecektir. Bu doğrudan daha az saç dökülmesini etkiler.

3. VÜCUDUNUZU VE ZİHNİNİZİ TEMİZLER

Yatmadan önce kuru kafa masajı, zor bir günün ardından vücudunuzu ve zihninizi tazelemenin en etkili yollarından biridir. Stres ve kaygı da masaj yaparak hafifletilebilir. Kendinizi rahatlatırken ve zihninizi boşaltırken aynı zamanda daha sağlıklı saçlara kavuşmuş olursunuz.

4. İYİ BİR GECE UYKUSU SAĞLAR

Uyumakta zorluk çekiyorsanız, her gece yatmadan önce kendinize kuru bir baş masajı yapın. Daha iyi uyumanıza ve düşüncelerinizi rahatlatmanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın, sağlıklı bir uykunun koşullarından biri olan stresi vücudunuzdan atmış olursunuz.