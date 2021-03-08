Her gün giyilmesi çok tehlikeli 8 kıyafet

Moda oluşlarıyla ya da tarzınıza uygun diye her gün seçtiğiniz bazı kıyafet ve aksesuarların sağlığınızı tehlikeye attığını biliyor musunuz?

İrlandalı ünlü yazar George Bernard Shaw’ın bir keresinde dediği gibi, "Moda, uyarılmış bir salgından başka bir şey değildir.” Ama modayı bir hastalıkla karşılaştırdığında ne kadar haklı olduğu hakkında muhtemelen hiçbir fikri yoktu. Her gün modaya uygun kalmanın aslında sağlığımız için tehlikeli olabileceği ortaya çıktı. Sıkı korseler geçmişte kaldı, ancak 21. yüzyılda bile birçok sağlık sorununa neden olabilecek şeyler var.

1. SKINNY KOT PANTOLON

İyi bir kot pantolon, dünyadaki en evrensel giysidir. Pek çok kadın, güzel kalçalarını ve bacaklarını vurgulamak için skinny kotları tercih ediyor. Ancak maalesef bu kotlar kan dolaşımını bozarak varislere ve selülite yol açar. Kumaş vücuda çok yakın olduğu için cilt nefes alamaz, hatta kalçalarda ve bikini bölgesinde batık tüyler bile görünebilir.

2. YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABI

Bir kadın yüksek topuklu ayakkabılar giydiğinde hemen çok daha kadınsı ve fit bir görünüme kavuşur. Ancak bu, her gün yüksek topuklu ayakkabı giymesi gerektiği anlamına gelmez. Bu modaya uygun ürün sırt ağrısına, bacak ağrısına ve şişmeye yol açacaktır. Ayrıca, yüksek topuklu ayakkabı giymek sıklıkla fıtığa ve yuvarlak bir omurgaya neden olabilir.

3. DÜZ TABAN AYAKKABI

Görünüşe göre düz ayakkabılar tamamen zararsız olabilir. Ancak doktorlar, bu ayakkabıların sağlığınıza çok fazla zarar verebileceğini iddia ediyor; çünkü bu ayakkabılarla ayağınızdaki yük eşit olmayacaktır. Bu, damarlarınızın boyut olarak artmasına ve elastikiyetini kaybetmesine neden olacak ve ayağın kendisi düzleşecektir. Ayak ağrısına ve sırt ağrısına yol açabilir. Bir başka hoş olmayan sonuç, ayağın içeri dönmesi dizlerde ve kalçalarda bir deformasyona yol açmasıdır.

4. DESTEKLİ SÜTYEN

Bu sütyenler son derece popülerdir. Ancak göğüsler daha yuvarlak görünse ve doğru yükseklikte görünse de gerçekte bu sütyenin özel kısımları göğüsleri deforme ederek yapay desteğe daha bağımlı hale getirir. Bunun da ötesinde, destekli sütyenler kan damarlarını tıkar ve göğüsler üzerindeki bu sürekli baskı kansere bile yol açabilir.

5. GÜNEŞ GÜZLÜĞÜ

Güneş gözlükleri sadece trend bir aksesuar değil, aynı zamanda güneş ışığı çok parlak olduğunda mutlak bir gerekliliktir. Ancak, yeterli ışığın olmadığı zaman akşam veya iç mekanlarda güneş gözlüğü takmak iyi bir fikir olmayabilir. Bu, gözlerinize ek bir baskı uygulayarak katarakt gelişme riskini daha da artıracaktır. Dahası, güneş gözlüklerinizi temiz tutmanız ve UV ışığından yüzde 100 güvenlik sağlamayan güneş gözlüklerini kullanmamalısınız çünkü bunlar gözlerinize zarar verebilir.

6. TAYT

Bu, herhangi bir kadın için gerekli bir kıyafettir. Tayt, görünümümüzü daha eksiksiz ve zarif kılar. Bacaklarımızın görsel olarak daha güzel görünmesini sağlarlar. Ancak maalesef yeterince sıkı olmasıyla zararlı olabilirler. Taytların sentetik bileşenleri nemi tutarak sera etkisi yaratır. Sonuç olarak, farklı vajinal enfeksiyonlara yol açarlar ve bazı taytlar da kan dolaşımını olumsuz etkiler ve bu da varis ve selülite yol açabilir.

7. TEK OMUZLU AĞIR ÇANTA

Bir kadın çantası, kozmetikten dizüstü bilgisayara kadar her şeyi bulabileceğiniz bir depodur. Çantalar gerçekten kullanışlıdır ancak sağlığımız için de güvensizdir. Sürekli olarak tek omuzda çanta taşıdığımız için, omuz ve omurgadaki gerginlik çok ağırlaşır. Bu da skolyoz ve osteokondroza neden olabilir. Dengesizlik nedeniyle kas spazmlarınız, tıkalı kan damarlarınız ve sıkışmış sinirleriniz olabilir.

8. PİJAMA

Özellikle kış aylarında rahat pijamalar olmadan nasıl uyunur? Mesele şu ki, çok sıkı veya çok sıcak olan pijamalar, ciltte tahrişe, kaşıntıya veya mantar enfeksiyonuna yol açabilecek farklı bakterilerin büyümesini tetikler. Kronik mantar enfeksiyonu olan kadınların pijamasız ve hatta iç çamaşırsız uyumaları önerilir.