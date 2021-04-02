Her gün ılık su içmenin cildinize olumlu etkileri

Günlük alışkanlıklarınız içerisine sadece bir bardak ılık su içmeyi eklemenin, cildinizde ne gibi etkiler yaratacağına göz atmaya ne dersiniz?

Hiç şüphe yok ki, susuz kalmamak sağlığınız için çok önemlidir, ancak çoğu insan ılık su içmenin vücudunuz ve cildiniz için bazı özel faydalar sağlayabileceğini bilmiyor. Aslında tıp uzmanları, suyun en çok ılık içtiğinizde faydalı olduğunu ve mükemmel sıcaklığın 48 ° C ile 60 ° C arasında olduğunu söylüyor. Pahalı güzellik bakımlarına ne kadar para harcadığımızı düşünürsek, içme suyu kadar basit bir şeye doğru şekilde tüketmek ne kadar zor olabilir ki…

CİLDİNİZİ TEMİZLER

Ilık su, vücudunuzu detoksifiye etmeye yardımcı olabilir. Ilık su içmek vücut ısınızın yükselmesine neden olduğu için sizi terletir. Bu da toksinlerden kurtulmanıza yardımcı olur ve sindirim organlarınızın çalışmasını kolaylaştırır. Vücudunuzu içeriden temizlemek sivilceyi içten dışa tedavi eder ve cildinizin sağlıklı ve parlak olmasını sağlar.

ERKEN YAŞLANMAYI ÖNLER

Toksinler, sivilceleri vermenin yanı sıra cildinizin daha hızlı yaşlanmasına ve gözlerin altında koyu halkalara ve kabarık torbalara neden olabilir. Ilık su içmek, zararlı serbest radikallerin zarar verdiği cilt hücrelerini onarmaya yardımcı olur ve cildinizin daha pürüzsüz ve dolgun görünmesini sağlar.

KEPEK OLUŞUMUNU ENGELLER

Ilık su saç derinizin nemli kalmasını sağlar, bu da kepeklenme olasılığınızın azaldığı anlamına gelir. Saç derinizdeki cilt sağlıklı ve nemli olduğunda saçınızın parlak, canlı ve yumuşak kalmasını sağlar. Ek bir avantaj olarak su, saç köklerinizdeki sinir uçlarını harekete geçirerek yeni saç büyümesini teşvik eder.

CİLDİNİZİ AYDINLATIR

Düzenli ılık su içmek, kan akışını kolaylaştırarak kaslarınızda biriken yağın yakılmasına yardımcı olur. Artan kan dolaşımı cilt hücrelerini gençleştirir ve beslenmesini sağlar. Çalışan cilt hücrelerinize oksijen sağlar ve atık ürünleri ortadan kaldırarak cildinizi canlandırır ve yeniler.

CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRIR

Ilık su içmek, metabolizmanızı hızlandırmanın en kolay yoludur, bu da cildinizin uyguladığınız tüm kremlerden ve nemlendiricilerden yararlanmasına yardımcı olur. Bağırsak sorunları gıdalardan yeterince vitamin ve besin almanıza izin vermediğinden, cildinizin en iyi şekilde görünmesini engelleyebilir ve mevcut cilt koşullarını kötüleştirebilir. Bir bardak ılık su içmek bağırsaklarınızı mutlu eder ve cildinizin daha uzun süre genç kalması için ihtiyaç duyduğu tüm besinleri almasına yardımcı olur.

CİLDİNİZİ NEMLENDİRİR

Nemlendiriciniz ne kadar pahalı olursa olsun, yeterince su içmezseniz cildinizdeki yaşlanma belirtilerine engel olamazsanız. Günlük içilen ılık su çok basit bir adım gibi görünse de, etkileri zaman içerisinde gözle görülür hale gelecektir. Ilık su cilt tonunu eşitleme, şişlikleri azaltma ve cildinizi sıkıştırma açısında benzersizdir.

CİLDİNİZİ ENFEKSİYONLARDAN KORUR

Bir bardak ılık suya içmek böbreklerinizi korur ve iltihapla mücadeleye yardımcı olur. Organlarınız temiz olduğunda cildiniz enfeksiyonlara karşı daha az savunmasızdır. Daha iyi sonuçlar için birkaç damla limon suyu ekleyebilirsiniz.