Her gün kırmızı biber tüketmenin cildinize sağladığı 4 etki

İçeriğinde bulunan vitaminler sayesin vücudumuzda birçok metabolik faaliyete katılan kırmızı biberin cildiniz üzerindeki etkilerini öğrenmeye ne dersiniz?

20'li yaşlar mutlu bir rüyadır. Yediğiniz yiyecekler cildinize yansır. Ayrıca, minimal cilt bakımı bile size o mükemmel ışıltıyı verir. Üçüncü on yıla girerken cildiniz o ince çizgileri, kaz ayakları ve hiç orada olmayan açık gözenekleri göstermeye başlar. Bu yaşlanma belirtilerini takıntılı bir şekilde aramayı bırakın ve doğru yemeye başlayın.

Yaşlanmayı tersine çevirmenin cevabı kırmızı biberdir. Biber, değeri bilinmeyen, ancak besin değeri yüksek bir sebzedir (botanik olarak onlar bir meyvedir). Kalorisi düşük olan biberler, A ve C vitaminleri, potasyum, folik asit ve lif için mükemmel kaynaklardır. Bu süper sebzeden 250 gram yemek size sadece 70 kalori, 3 gram protein ve 4-5 gram lif verir.

Kırmızı biber aynı zamanda iyi bir E vitamini kaynağıdır ve cildin ve saçın genç görünmesinde ve kalbimizin canlı ve tekmelenmesinde kilit rol oynadığı bilinen iyi bir E vitamini kaynağıdır.

Cilt yaşlanmasına karşı önleyici bir yaklaşımı tercih ederken, beslenmenize kırmızı biber dahil etmek doğru seçimdir. İşte, kırmızı biberin cildiniz için yapabilecekleri:

1. KOLLAJEN ÜRETİMİNİ DESTEKLER

Kırmızı biber, vücudunuzun A vitaminine dönüştürdüğü pro-vitamin A (beta karoten) bakımından yüksektir. Günlük A vitamini alımının yüzde 93'ünü sağlarlar. Cildin hem üst hem de alt katmanları, bağışıklığını korumak için A vitaminine ihtiyaç duyar. Diyette iyi miktarda A vitamini, kolajeni parçalayan süreci kesintiye uğratarak güneş hasarını önleyebilir. Buna ek olarak, A vitamini iyileşmeyi hızlandırmaya ve doğal nemlendirmeyi teşvik etmeye yardımcı olur.

2. AKNE SORUNUNU AZALTIR

Kırmızı biberde, iltihabı azaltan ve serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasarı önleyen yaygın bir karotenoid antioksidan olan violaksantin bulunur. Bu maddeler, cildinizde biriken kirlerin doğal yollardan dışarıya atılmasını teşvik eder ve oluşmasını muhtemel aknelerin önüne geçer.

3. GÜNEŞ KORUMASI SAĞLAR

Biberlerdeki zengin kırmızı renkten sorumlu olan kapsantin, cildi UVA ve UVB hasarına karşı koruyan güçlü bir antioksidandır. Böylece cildinizde erken yaşlanma belirtileri geliştirme riskini ortadan kaldırır ve cildinizin onarıcı yeteneklerini güçlendirir.

4. KIRIŞIK OLUŞUMUNU ENGELLER

Bir parça kırmızı biber, C vitamini için günlük ihtiyacınızın yüzde 170'ini içerir. İçlerindeki bu yüksek C vitamini yüzdesi, kolajen üretimine yardımcı olur. Ayrıca, dolmalık biber yemek, pigmentasyon, donuk cilt ve 30'lu yaşlarda ortaya çıkmaya başlayan koyu lekeler gibi fotoyaşlanma belirtilerini de tersine çevirir.