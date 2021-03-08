Her gün siyah çay içmenin vücudumuzdaki etkileri

Sabah kahvaltılarının ve ikindi vakitlerinin vazgeçilmez içeceği siyah çayın vücudumuzda yarattığı etkileri öğrenmeye ne dersiniz?

Siyah çay aslında siyah değildir. Çin'de bu çay renginden dolayı kırmızı çay olarak anılır. Ve her gün belirli miktarda içmenin sağlık açısından birçok faydası vardır. Hatta bazı insanlar, benzer kafein içeriği nedeniyle onu kahveye alternatif olarak tüketmeyi tercih ediyor. Ancak günlük miktarın dışına çıkmanız halinde çok fazla riskle de karşılaşmanız mümkün. İşte, çayın vücudumuz üzerindeki bilinmeyen etkileri;

KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR

Dünya nüfusunun yüzde 26’sının yüksek tansiyonu olduğu tahmin ediliyor ve bu maalesef azımsanacak türden bir rakam değil. Etkisi küçük olsa da araştırmalar, düzenli olarak siyah çay içmenin yüksek kan basıncını azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

KOLESTEROL SEVİYENİZİ DENGELER

Her 3 yetişkinden birinde yüksek kolesterol vardır. Ancak erkekler genellikle kadınlardan daha yüksek risk altındadır. Araştırmacılar, diyetinize siyah çayın dahil edilmesinin kolesterol seviyenizi önemli miktarda düşürebileceğini keşfetti.

ÇÜRÜKLERLE SAVAŞIR

Çay, genel olarak, genel ağız sağlığına çeşitli faydalar sağlayabilir. Ancak özellikle siyah çayın, diş aralarında olan bakterileri öldüren bileşikler içerdiği bulundu. Tabii fazla tüketildiğinde dişte siyah lekelere sebep olabileceğini unutmamak gerekir.

DİYABETİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR

Yaklaşık 422 milyon insan şeker hastalığından muzdarip. Bunlar arasında, teşhis edilen vakaların yüzde 90-95 ‘i 2. tip diyabet hastalığı olarak görülmektedir. Siyah çay tüketiminin kanınızdaki şeker miktarını azaltmaya yardımcı olmasıyla bu hastalığa yakalanma şansınız düşebilir.

BAŞ AĞRISINA NEDEN OLABİLİR

Her gün çok miktarda siyah çay içmek yan etkilere neden olabilir. Bazıları baş ağrısı, migren ve sinirliliktir. Bunların hepsi yüksek kafein içeriğinden kaynaklanıyor. Ayrıca, panik atak ve anksiyete bozukluğu olanlar için tetikleyici etkiye de sahiptir.

UYKUYA DALIŞ SÜRENİZİ UZATIR

Size bir enerji artışı sağlasa da, siyah çayla birlikte aşırı tüketilen kafein, endişe ve stres seviyenizin yükselmesine katkıda bulunabilir. Ayrıca uyku döngünüzü bozabilir ve uykuya dalma yeteneğinizi etkileyebilir.