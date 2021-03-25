Her gün sütyen giymenin 5 olumlu etkisi

Sütyenin güzelliğiniz ve sağlığınız üzerindeki olumlu etkilerini öğrenerek aranızdaki bağı biraz daha kuvvetlendirmeye ne dersiniz?

Sürekli sütyen takmanın göğüs sağlığı açısından iyi olmadığını biliyoruz. Ama gün içerisinde belirli saat aralıklarında giyilen sütyenin vücut üzerindeki olumlu etkilerini de görmemezlik edemeyiz. Günümüzde isteklerinizi karşılayabilecek şekillerde tasarım sütyenlere rastlamak mümkün. Giysileriniz için bir temel oluşturmanın ve sizi güzel göstermenin yanı sıra, çeşitli şekillerde size fayda sağlayan sütyenleri hayatınıza dahil etmek isteyeceğiniz sebepleri sizler için sıraladık…

1. BOYUN AĞRILARINI HAFİFLETİR

Büyük göğüslerin sırtınızı etkileyebileceğini duymuş olabilirsiniz. Ne yazık ki, daha büyük göğüslere ve göğüs ölçülerine sahip olmak, boyun gerginliğine ve sırt ve omuzlarda ağrıya neden olabilir. Bazı insanlar, doktorlarının tavsiyesi üzerine göğüs küçültmeye gitse de, rahat ve tam oturan bir sütyen giymek bu ağrının desteklenmesi ve hafifletilmesi konusunda size yardımcı olabilir.

2. DURUŞUNUZU DÜZELTİR

Yer çekimine hiçbirimiz engel olamayız. Göğüslerinizin ağırlığının rahatsızlık verebileceği düşünülürse, duruşunuz da aynı nedenle etkilenebilir. Söylemeye gerek yok, destek için sütyen takmak daha iyi bir duruşa sahip olmanıza ve omurga sorunlarını azaltmanıza yardımcı olabilir.

3. EGZERSİZ SIRASINDA GÖĞÜSLERİNİZ AĞRIMAZ

Ne yazık ki, bazı kadınlar egzersiz sırasında göğüs ağrısı çekiyor. Bu, genel olarak vücudunuzda, koşu veya egzersiz sırasında göğüs dokusunun hareketinden kaynaklanır. Çözüm basit: spor sutyeni giyin. Bu, sırtınızın üst kısmını desteklemeye yardımcı olacak ve elbette egzersizin neden olabileceği ağrıyı azaltacaktır.

4. ŞIK GÖRÜNMENİZİ SAĞLAR

Her zaman sütyen kayışlarınızı elbisenizin altına gizlemeye mi çalışıyorsunuz? Artık korkmayın. Pek çok kadına sütyenlerini şık ve sinirli bir şekilde göstermeleri için ilham veren büyüyen bir moda trendi var. Bunun için güzel görünümlü bir sütyen seçin ve yüksek belli bir etek veya pantolonla eşleştirin veya üst kısım için katmanlama parçasıyla dengeleyin. Ne kadar güzel göründüğünü göreceksiniz.

5. EMZİRME DÖNEMİ AĞRILARINI DİNDİRİR

Emzirme döneminde göğüslerinizi sütyen ile destekleyerek oluşan süt ağrılarının azalmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle emzirme dönemine özel üretilen desteksiz ve telsiz sütyenler tercih etmenizde fayda var. Bunların yanı sıra, sütyen takarak daha hijyenik olmanızı sağlayacak emici emzirme pedlerini de denemek isteyebilirsiniz.