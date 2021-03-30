Her gün yüksek topuklu giymenin olumsuz 9 etkisi

Çok sık ve uzun süreli yüksek topuklu ayakkabı giymenin vücudunuz üzerindeki etkilerini öğrenmeye ne dersiniz?

Yüksek topuklu giymek sizi daha uzun ve güzel hissettiriyor. Ancak sağlığınızın her şeyden daha önemli olduğunu ve topuklarla birkaç santimetre yüksekliğin uzun vadede bazı ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini unutmamalısınız. Bu yüzden, özel günler dışında yüksek topuklu ayakkabıları rafa kaldırarak tüm vücudunuzu dinlendirebilir ve sağlınızı koruyabilirsiniz. İşte, yüksek topuklu ayakkabılardan kaçınmanız için nedenlerden bazıları;

1. SIRT AĞRINIZ OLABİLİR

Gün boyu yüksek topuklu ayakkabılarınızı giydikten sonra kendinizi hiç öne doğru eğilmiş buldunuz mu? Bunun nedeni, sırtınızdaki baskıyı serbest bırakmanız gerektiğini hissetmenizdir. Sırtınız normal bir pozisyonda C eğrisine sahip. Yüksek topuklu ayakkabı giydiğinizde, omurganın şeklini değiştirirsiniz ve zamanla sırtınızdaki disklerinizdeki, eklemlerinizdeki ve bağlarınızdaki kıkırdak yıpranabilir.

2. AYAKLARINIZDA EKSTRA BASKI BİRİKİR

Topuklu giyerken doğal dengeniz bozulur. Bu nedenle, yürüme hızınızı, adım uzunluğunuzu ve yürüyüş şeklinizi etkileyebilecek ayak uçlarınız üzerinde ekstra baskı yaşayabilirsiniz. Bu da zamanla geçmeyen ağrılara sebep olabilir

3. DİZLERİNİZE ZARAR VEREBİLİRSİNİZ

Aşırı diz torku (dönme kuvveti) ve kompresyon nedeniyle, yüksek topuklu giydiğinizde dizleriniz yırtılmaya daha yatkındır. Diz osteoartriti olarak bilinen yıpranma artriti kadınlarda erkeklerden çok daha sık görülür ve yüksek topuklu ayakkabı giymek bunun ana nedenlerinden biridir.

4. AYAK BİLEKLERİNİZ ACI ÇEKEBİLİR

Baldır kaslarınız aşırı yükseklik nedeniyle zarar görebilir, bu nedenle ayak bilekleriniz siz yürürken ayağınızı ileri doğru hareket ettirmekte zorlanabilir. Ayrıca ayak bileği normal konumunda olmadığından aşil tendonu kasılabilir. Zamanla, insersiyonel aşil tendiniti adıyla anılan iltihaplı bir durum yaşayabilirsiniz.

5. KALÇALARINIZ ETKİLENEBİLİR

Bir araştırmaya göre, erken dönemde yüksek topuklu ayakkabı giyerseniz, daha sonra kalça ağrınız olabilir. Kalça fleksör kaslarınız kalıcı bir fleksiyon pozisyonunda kalmaya zorlanır ve bu kas kasılması size zamanla bazı sağlık sorunları verebilir.

6. SERÇE PARMAĞINIZ KIRILGAN HALE GELEBİLİR

Sadece sağlıkla ilgili değil, kozmetik sorunlar da yaşayabilirsiniz. Bu ayakkabıların içinde ezilmiş olan ayak tırnaklarınız, özellikle pembemsi ayak tırnağınız pek mutlu olmayacaktır. Zamanla ince ve kırılgan hale gelebilir veya kalınlaşıp kesilmesi zorlaşabilir. Bu yüzden bazı kadınlar yüksek topuklu ayakkabılarını giymeye devam edebilmek için tıbbi prosedürlerden geçmeyi bile tercih ediyor.

7. BATIK TIRNAKLARDA ENFEKSİYONA SEBEP OLABİLİR

Zaten batık ayak tırnaklarınız varsa, yüksek topuklu ayakkabı giyerken iki kez düşünmek isteyebilirsiniz. Durumu daha da kötüleştirebilir ve ağrıya, kızarıklığa ve hatta enfeksiyona neden olabilir. Bunu hiç yaşamadıysanız, topuklu ayakkabı giymek batık tırnak için uygun ortamı yaratabilir.

8. AYAK ŞEKLİNİZ BOZULABİLİR

Kasların, tendonların ve bağların dengesizliği nedeniyle, ayak deformitesi olan çekiç parmak denen bir şey geliştirebilirsiniz. Çekiç parmak, ayak parmaklarınızın ayakkabının ön kısmında sıkıştığı için doğal formunda kalmamasından kaynaklanır.

9. VARİS OLUŞUMUNU TETİKLER

Yüksek topuklarınızın üzerinde durduğunuzda, kasılan baldır kası nedeniyle kan damarlarınızdan normalde olması gerektiği gibi pompalanmaz. Yani zamanla varis geliştirebilirsiniz. Zaten gözle görülür belirtileriniz varsa, bir çift spor ayakkabı tavsiye edilir.