Her gün yürümeniz için 10 önemli neden

Gün içerisindeki kısa yürüyüşlerin vücudunuz ve zihniniz üzerinde fayda sağlayan etkilerine inanamayacaksınız…

Hipokrat'ın "Yürümek bir insanın en iyi ilacıdır" sözünü hiç duydunuz mu? İyi uyku ve sağlıklı beslenmeyle birlikte yürümenin doktordan tamamen uzak durmanıza yardımcı olabileceğini belirterek daha da ileri gidebiliriz. Her gün 15-30 dakika kadar kısa bir yürüyüş sadece bir kişinin genel görünümünü değil, aynı zamanda sağlığını da önemli ölçüde iyileştirebilir. Düzenli yürümenin avantajlarını sizler için sıraladık;

1. BEYİNDE OLUMLU DEĞİŞİKLİKLER

Bir araştırmanın ortaya koyduğu gibi, yürüme gibi düşük etkili aerobik egzersizler erken bunamayı önler, Alzheimer hastalığı riskini azaltır ve genel zihinsel sağlığı iyileştirir. Zihinsel stresi azaltmak ve daha yüksek düzeyde endorfin sağlamaktan bahsetmiyoruz bile.

2. GÖZ SAĞLIĞINA OLUMLU ETKİSİ

Gözler bacaklara bağlanan son şey gibi görünse de yürümek aslında sağlıklarına da fayda sağlar. Göz tansiyonunu azaltarak glokomla savaşmaya bile yardımcı olabilir.

3. KALP HASTALIKLARININ ÖNLENMESİ

Amerikan Kalp Derneği'ne göre, kalp ile ilgili hastalıkların veya felcin önlenmesi söz konusu olduğunda yürümek, koşmaktan daha az etkili değildir. Bu aktivite, yüksek tansiyon ve kolesterol seviyelerini düşürerek ve kan dolaşımını iyileştirerek kalp sorunlarının önlenmesine yardımcı olur.

4. AKCİĞER HACMİNDE ARTIŞ

Yürüme, kan dolaşımındaki oksijen akışını artıran ve akciğerlerinizi çalıştırmanın yanı sıra toksinleri ve atıkları ortadan kaldırmaya yardımcı olan aerobik bir egzersizdir. Daha iyi ve daha derin nefes alma nedeniyle, akciğer hastalığına bağlı bazı semptomlar da hafifletilebilir.

5. PANKREAS ÜZERİNDEKİ FAYDALI ETKİLER

İnanması zor olabilir, ancak egzersiz yapmak için yürümek, diyabetin önlenmesinde koşmaktan çok daha etkili bir araç haline geliyor. Bir araştırmaya göre, 6 aylık bir deneme süresi boyunca, bir yürüyüş grubunun bir grup koşucudan neredeyse 6 kat daha fazla (yani kan şekerinin hücreler tarafından ne kadar iyi emildiği) glikoz toleransında iyileşme gösterdiğini göstermektedir.

6. SİNDİRİMİN DÜZENLENMESİ

Her gün 30 dakikalık yürüyüş sadece gelecekte kolon kanseri riskini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda bağırsak hareketlerimizi düzenlemeye yardımcı olarak sindirim ve kabızlığınızı da iyileştirir. Özellikle yemeklerden bir saat sonra yürümek sindirime katkı sağlar.

7. KAS KÜTLESİNDE ARTIŞ

Kas kütlesinde düzenli bir artış meydana gelir. Günde 10 bin adım yürüme pratiği, özellikle bazı aralıklar eklerseniz veya yokuş yukarı yürürseniz, bir spor salonunda gerçek bir antrenman olarak sayılabilir. Ek olarak, etkisi düşüktür ve iyileşme süresi yoktur, bu da ertesi gün çok ağrılı olduğu için yarınki antrenmanı kaçırmaktan dolayı ağrılı kaslar ve pişmanlıklar anlamına gelmez.

8. DAHA SAĞLAM İSKELET YAPISI

Yürümek daha fazla eklem hareketliliği sağlayabilir, kemik kütlesi kaybını önleyebilir ve hatta kırık riskini azaltabilir. Bazı uzmanlar, eklemlerde ağrı azaltmak için düzenli olarak günde orta en az 30 dakika yürüyüş önerir.

9. SIRT AĞRILARINDA HAFİFLEME

Yürümek, daha zorlu yüksek etkili egzersizler sırasında sırt ağrısı yaşayanlar için gerçek bir hayat kurtarıcı olabilir. Düşük etkili bir aktivite olduğundan, koşma gibi daha fazla ağrı veya rahatsızlığa neden olmaz. Yürümek, omurga yapıları içinde daha iyi kan dolaşımına katkıda bulunur ve sağlıklı bir omurga için hayati önem taşıyan duruş ve esnekliği geliştirir.

10. DAHA SAKİN BİR ZİHİN

Yürümek, majör depresyon bozukluğu olan hastalarda depresyon belirtilerini iyileştiriyorsa, moralinizin bozulması veya bitkin hissetmenize neden olan etmenleri ortadan kaldırmanıza da yardımcı olur. Ve bir arkadaşınızla veya sevdiğiniz biriyle keyifli bir yürüyüş, sadece mutlu etkiyi artıracak ve ruh halinizi iyileştirecektir.