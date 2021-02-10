Her iki kadından birinde görülüyor: İdrar kaçırma

Doç. Dr. Alper Başbuğ, kadın genital organ sarkmaları ve idrar kaçırmaların özellikle 60 yaş üstünde her iki kadında birinde görüldüğüne dikkat çekti.

Kadınlarda idrar kaçırma ve pelvik organ sarkmalarının hayat kalitesini olumsuz etkileyen önemli bir sağlık sorunları olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Başbuğ, günümüzde modern tekniklerle uygulanan ameliyatların hastaların yaşam kalitesini arttırdığına işaret etti. Doç. Dr. Alper Başbuğ, pelvik organ sarkmaları, idrar kaçırma şikayetleri ve genital bölge şekil bozuklukları ve fonksiyon kaybı gibi sıkıntıların, ürojinekoloji tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

HER 9 KADINDAN BİRİ CERRAHİ İŞLEM GEÇİRİYOR

Kadın genital organ sarkmaları ve idrar kaçırmaların özellikle 60 yaş üstünde her iki kadında birinde görüldüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Başbuğ, “Bunlar zor ve çok sayıda vajinal doğum ya da ağır iş yapmaya bağlı gelişmektedir. Her 9 kadından biri de bu nedenlerle cerrahi işlem geçirmektedir. Bu hastalıklar yaşam kalitesini ve cinsel fonksiyonları bozmaktadır. Ancak buradaki dezavantaj; hastalar ya bunların cerrahi ile düzeltilebileceğini bilmiyor ya da cerrahi sonrası komplikasyonlardan korktukları için bir hekime başvurmayı tercih etmiyorlar.” dedi.

Pelvik organ sarkmalarında eş zamanlı olarak yapılan kombine tedavilerde doğru değerlendirme, iyi operasyon ve postoperatif dönemdeki iyi bakımla yüz güldürücü sonuçlar elde ettiklerini dile getiren Doç. Dr. Başbuğ, hastaların günlük yaşantılarına hızlı bir şekilde geri dönebildiklerini ifade etti.