Her mevsim aynı fondöteni kullanabilmenin 4 yolu

Cilt tipinize uygun olan mükemmel fondöten formülünü bulduğunuzda, onu ömür boyu kullanmak isteyeceksiniz.

Kötü haber şu ki, fondöteniniz tüm yıl boyunca cildiniz için doğru tonda olmayabilir. Kış aylarında yaz bronzluğu ve D vitamini eksikliği arasında, gerçek cilt tonunuz mevsime bağlı olarak değişebilir. Bu, Ağustos ayında işe yarayan gölgenin Şubat ayında ihtiyacınız olanla aynı olmadığı anlamına gelir.

Tabii ki, en önemli şey cildinize bakmak ve yıl boyunca SPF kullanmaktır ve güneş ışığına ve bronzlaşmaya olan eğiliminize bağlı olarak bu sorunu yaşamayabilirsiniz. Ama eğer öyleyse, mevsime bağlı olarak birkaç ton ayarlayan bir cilt tonuna sahip olmanın tamamen normal olduğunu bilin.

İyi haber şu ki: Bu olduğunda yapmak için favori fondöteninizi değiştirmek zorunda değilsiniz. Fondöteninizi cilt tonunuza göre ayarlamanızı sağlayacak ipuçlarıyla profesyonel bir görüntüye hazır olun!

1. NEMLENDİRİCİ İLE SEYRELTİN

Fondöteninize biraz nemlendirici karıştırmak, onu inceltmek için denenmiş ve gerçek bir yoldur. Aynı zamanda fondöten pigmentini hafifletmenin en iyi yollarından biri olduğunu biliyor muydunuz? Formülü belirginleştirir, gerçek cilt tonunuzun parlamasını sağlar ve aynı zamanda nemli bir görünüm de ekler. Bu, cildinizin biraz kuru ve donuk göründüğü kış ayları için mükemmeldir. Aslında, nemlendiriciyi fondöteninizle karıştırmak, önemli cilt bakım bileşenlerini günlük makyaj rejiminizle birleştirmenin mükemmel bir yoludur.

Yaz aylarında SPF ile bir şeyler karıştırmak harika ve kış için ekstra nemlendirici eklemek kuru cildi nemli tutmanın anahtarıdır. Gerçekten her şey cilt bakımıyla başlar; cildinizi yaz aylarında koruduğunuzdan ve kış aylarında nemli tuttuğunuzdan emin olun.

2. BRONZLAŞTIRICI KULLANIN

Fondöteninizi yaza uyarlamanın en basit yolu, yaz teninizi tamamlayan derin bir tonda bronzlaştırıcı uygulamaktır. Kulağa yeterince basit geliyor, ancak unutmayın; bronzlaştırıcı ile fazla hevesli olmamanız önemlidir.

Sadece bir bronzlaştırıcıyı fondöteninizle karıştırıp tüm yüzünüze sürmenizi tavsiye etmiyoruz. Bronzlaştırıcıyı doğal olarak bronzlaşmış göründüğünüz yerlere stratejik olarak uygulayabilmeniz için ayrı kullanmaya çalışın. Yüzün doğru bölgelerine doğru şekilde yerleştirdiğinizde daha doğal bir görünüm elde edersiniz. Ayrıca fondöteni tamamen atlamak ve yaz teninizi yalnızca bronzlaştırıcı ile vurgulamak bazen en iyi görüntüye sahip olmanızı sağlıyor.

3. FONDÖTENİNİZİ FARKLI UYGULAYIN

Nemlendiriciyi fondötenle karıştırmanın bir dezavantajı, yüzünüze daha fazla ürün eklemenizdir. Yüzünüzdeki katmanlar ve ürünler ne kadar fazlaysa, gün geçtikçe, özellikle de ısı ve nemin söz konusu olduğu yerlerde, makyajınızın akma riski o kadar artar.

Bunun yerine, pigmenti hafifletmek için fondöteninizi inceltmek veya düzleştirmek için başka bir güvenilir tekniği kullanabilirsiniz: İkili fiber fırça. Çift uçlu fiber kıllarıyla bilinen, krem ​​veya likit fondötenleri uygulamak için mükemmel olan çok yönlü bir makyaj fırçası ya da daha fazla şey karıştırmak yerine inceltmek için nemli bir güzellik süngerinden faydalanabilirsiniz.

4. BİR KOYU TONLA KARIŞTIRIN

En sevdiğiniz fondötenin renk tekerleğine bir gölge atlamak basit gelebilir, ancak aslında bundan biraz daha karmaşık. Bir fondöten seçerken veya yeni bir sezon için gölgelendirme yaparken dikkat edilmesi gereken çok önemli bir şey, markaların eşleştirme ve renk varyasyonlarında çok farklı olmalarıdır. Her zaman bir sonraki gölgeyi seçemezsiniz. Mükemmel uyumu sağlayabilmek için markayı, gölgeleri ve ne aradığınızı gerçekten bilmeniz gerekir. Kullandığınız renk tonun bir yada iki ton koyusuyla karıştırmayı deneyin. Bu şekilde, tonun her zaman aynı kaldığını bilirsiniz.

Sevdiğiniz bir fondöten bulduğunuzda ten renginize en yakın tonunu satın almanız ve ardından iki ton koyu bir fondöten almanız önerilir. İkisini karıştırırken çeşitli aralıklara sahip olabilirsiniz, böylece cildinizle yıl boyunca uyum sağlayabilirsiniz.