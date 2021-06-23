Hintli kadınların güzellikleri için yaptıkları 7 yöntem

İlerleyen yaşlarına rağmen genç kalmaya başarabilen Hintli kadınların güzelliklerini korumaya yönelik uyguladıkları bakım sırlarını sizler için hazırladık…

Hintli kadınların yaşam tarzı genç yaşta kurulur. Çocukken öğrendikleri için, güzelliklerini doğal ve sağlıklı tutmanın kendi yöntemleri vardır. Organik yiyecekleri ve olumlu inançlarıyla, doğal güzellikler ve her yaşta genç görünmek için vücuttaki en iyiyi ortaya çıkarmaya yardımcı olan şeyler hakkında bilgiyle doludurlar. Yaşlarına rağmen halen genç görüntüleriyle dikkat çeken Hint kadınlarının rutin bakımlarıyla ilgili ipuçlarını öğrenmeye ne dersiniz? İşte, uyguladıkları yöntemlerden bazıları;

1. GÜZELLİKLERİNİ DOĞAL TUTARLAR

Kadınların doğal olarak oldukları gibi güzel olduğuna inanırlar. Bu nedenle, başta plastik cerrahi veya tıbbi işler olmak üzere herhangi bir yapay geliştirmeden uzak dururlar. Doğuştan sahip oldukları görselliğin ruhlarıyla eşleştiğini düşündükleri için bu tarz bir işlemi ihanet olarak görürler.

2. CİLT BAKIMINDA DOĞAL ÜRÜNLERİ TERCİH EDERLER

Cilt bakımında kullandıkları ana organik maddelerden 2 tanesi zerdeçal ve güldür. Zerdeçal, hem sindirim sistemi hem de cilt sağlığı için faydalı olduğu söylenen bir iltihap gidericidir, gülün ise sakinleştirici olduğu bilinir ve ev yapımı el kremlerinde ve evde pedikürlerde kullanılabilir.

3. KENDİ MAKYAJLARINI YAPARLAR

Hindistan'daki kadınlar makyaj yapmayı pek sevmiyorlar. Ancak bazen cilde nazik ve doğal bir kokuya sahip olan kendi organik makyajlarını yaparlar. Kadınlar evde kendi sürmelerini pamuğu ghee'ye daldırıp alev oluşturacak şekilde yakarak yaparlardı. Ardından alevi metal bir teneke ile kaplarsınız, bu da is oluşumuna neden olur. Oluşan bu is, kadınların sürme veya kajal eyeliner için kullandığı şeydir.

4. DIŞARIDA ÇOK ZAMAN GEÇİRİRLER

Güneşin altında geçirilen zaman, özellikle güzel yeşilliklerin çevresinde her zaman keyiflidir. Ayrıca cildinin güneş ışığını emmesine yardımcı olarak doğal bir parlaklık verir. Hintli kadınlar, binaların ve evlerin içinde olmaktan daha iyi olduğuna inanıyor.

5. GÜZELLİĞİN İÇERİDEN BAŞLADIĞINA İNANIRLAR

Hindistan'daki kadınlar, zihin ve bedenin güçlü bir şekilde bağlantılı olduğuna inanırlar. Zihin rahatlayıp stresten kurtulduktan sonra, iyi sağlığı teşvik etmek ve hastalıkları önlemek ve tedavi etmek için olumlu bir yaşam tarzı ve doğal alışkanlıklarla vücuda yansır. Meditasyon yapar ve özel bir masaj eşliğinde nefes almak için zaman ayırırlar. Ayrıca belli bir süre uyumanın onların daha genç ve güzel görünmelerine yardımcı olduğuna inanılıyor.

6. YÖRESEL YİYECEKLERİ GENÇ KALMALRINI SAĞLAR

Organik gıda onları sağlıklı bir yaşam tarzı tutulmasına yardımcı olur ve onlara daha iyi, daha uzun ömür verir. Yapay olarak geliştirilmiş sebzelerden veya çekirdeksiz hale gelen farklı melezlerden uzak dururlar, bu nedenle yiyecekleri kendi zamanında yetiştiği için doğaldır. Bitki bazlı bu beslenme biçiminin birçok hastalığın önlenmesinde etkili olduğu gösterilmiştir.

7. ORGANİK SAÇ ÜRÜNLERİNİ ÇOK KULLANIRLAR

Saçlarının bakımı, çocuklarına çok erken yaşta öğrettikleri için erken bir aşamada başlar. Okula devam ederken saçlarını örerler ve içinde yağ tutarlar, zamanla uzar ve parlarlar. Amla yağı ve ebegümeci Hintli kadınların kullandığı en ünlü malzemelerdir.