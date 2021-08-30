Hızlı saç uzatan formül: Havuç yağı

Salatalarımızı, yemeklerimizi lezzeti ve görüntüsüyle süsleyen havucun saçınız için faydalarını keşfetmeye ne dersiniz?

Havucun köklerinden tohumlarına kadar tonlarca sağlık ve güzellik faydası vardır. Aslında hiç saç rutininizde havuç kullanmayı düşündünüz mü? Göz sağlığını iyileştirmenin ve kolesterolü düşürmenin yanı sıra havuç, saç köklerini güçlendirmeye, nemlendirmeye ve canlandırmaya yardımcı olduğu bilinen havuç yağı üretmenin anahtarıdır.

Saçlarınızın daha hızlı uzamasını sağlayan uçucu yağlar arasında en cömert olanı olarak bilinen havuç yağı, güzelliğiniz üzerinde keşfedilmeyi bekleyen özellikleriyle vazgeçilmez bakım ürününüz olmaya geliyor. Havuç yağına genel bakış şu şekildedir;

İÇERİK TÜRÜ: Bir besin ve koruyucu

BAŞLICA FAYDALARI: Saç köklerini uyarır, saç dökülmesini ve ayrık uçları önler, saç liflerini güçlendirir, saçı ve saç derisini nemlendirir.

KİMLER KULLANMALI: İnce telli saçlara sahip kişiler ve saçlarını güçlendirmek, yumuşatmak ve korumak isteyen herkes

NE SIKLIKTA KULLANABİLİRSİNİZ: Haftada sadece bir ila iki kez kullanılmalıdır.

BİRLİKTE İYİ ÇALIŞIR: Üzüm çekirdeği veya Hindistan cevizi yağları ile iyi uyum sağlar.

BİRLİKTE KULLANMAYIN: İçeriğine müdahale etmesiyle bilinen hiçbir bileşen yoktur.

HAVUÇ YAĞI NEDİR?

Havuç yağı, havucun köklerinin veya tohumlarının ezilerek bir taşıyıcı yağa (zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı) daldırılmasıyla elde edilir. Bu uçucu yağ çoğunlukla Afrika, Batı Asya ve Avrupa'da gıda veya tıbbi yağ olarak kullanılır. Ancak endişelenmeyin: Hepsi kafa derisi için harika olan antimikrobiyal ve hipotansif biyolojik özelliklere sahiptir. Başka bir deyişle, havuç yağı (kepeklenmeye veya saç büyümesini engelleyebilecek) tüm büyük bakterileri ortadan kaldıracak ve saçınızın daha güçlü kalmasına yardımcı olacaktır.

Bunun nedeni, uygulandığında havuç yağının kan dolaşımını artırmaya yardımcı olan, saç kütikülünü kapatan ve saç lifini güçlendiren yenileyici özelliklere sahip olmasıdır. Aynı kan dolaşımı özellikleri, saç dökülmesini önlemeye, saçı daha sağlıklı tutmaya ve saç büyümesini teşvik etmeye yardımcı olabilir. Vitaminleri (A, B, C ve E'nin yanı sıra fosfor ve magnezyum), UV ışınları ve çevre kirliliği gibi dış mekan hasarlarından da koruyucu bir etkiye sahiptirler.

HAVUÇ YAĞININ SAÇ İÇİN FAYDALARI

Havuç yağı, hem saçınız hem de saç deriniz için birçok fayda sağlar. Saç büyümesini teşvik eder, saç dökülmesini ve bölünmüş uçların oluşmasını engeller, kepek ve kuru saç derisini ortadan kaldırır. Daha da iyisi, saç ve saç derisindeki nem seviyelerini de korur.

Saç büyümesini teşvik eder: Havuç yağı, saç folikülü sistemini uyararak saçların daha hızlı ve kalın büyümesine yardımcı olabilir. Daha az kırılma ve bölünmüş uçlar ile saçlar güçlenecek ve yeniden uzamaya başlayacaktır.

Saç dökülmesini ve kırık uçları önler: Havuç yağı kan dolaşımını hızlandırarak saç kütikülünü kapatır ve saç telini güçlendirir, bu da saç dökülmesini ve kırık uçları önler.

Saç ve saç derisindeki nem seviyelerini korur: Havuç yağı ile saçı yumuşatmak, dokusunu iyileştirebilir, daha parlak, daha pürüzsüz ve dokunuşa daha yumuşak hale getirebilir.

Kepek ve kuru saç derisini ortadan kaldırır: Havuç yağı birçok antibakteriyel özelliğe sahip olduğundan, çeşitli bakteri ve mantarlara (kepeklere neden olanlar gibi) karşı korunmaya yardımcı olabilir. Saç derinizde doğal olarak oluşan yağları kullanmanın kendi vücudunuzun yağ veya sebum üretimini uyarabileceğini söylüyor.

HAVUÇ YAĞININ KULLANIMI

Saç büyümesini teşvik etmek, saçınızı ısı hasarından güçlendirmek veya kepek veya kuru saç derisini azaltmaya yardımcı olmak istiyorsanız, saç bakımınıza havuç yağı eklemek isteyeceksiniz. Genellikle havuç yağı, nemlendirici bir madde olarak yağlar, kremler, saç kremleri ve saç maskelerinde bulunur. Ancak bunları haftada en fazla bir veya iki kez kullanmak isteyeceksiniz. Ayrıca, mağazalardan satın alınan havuç yağı ürünlerinin çoğu, yıkamalar arasında veya durulama olarak saçta bırakılmak üzere yapılır.

Havuç yağının faydalarından yüksek oranda faydalanabilmek için gece yatmadan saç derinize uygulamanız ve sabaha kadar sarılı bir şekilde bekletmeniz önerilir. Sabahları duş alıp yağı arındırarak güne parlaklığını kazanmış saçlarla başlayabilirsiniz.