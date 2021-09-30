İç huzuru yakalamanın en iyi 7 yolu

Kendinizi her koşulda daha iyi hissetmenizi sağlayacak ipuçlarını keşfederek enerjinizi düşüren kişilere ya da işlere meydan okumaya ne dersiniz?

Etrafınızda gelişen olaylar, pandemi, kötü niyetli insanlar ve birçok olumsuz tabloyla çevrili olabilirsiniz. Hatta motive olarak başladığınız bir iş gününde, üstünüzün söylediği bir söz sizin o günü başarısız geçirmenizi sağlayabilir. Konu ya da durum ne olursa olsun ruh halinizi, moralinizi yönetebilmenin sizden geçtiğini unutmayın!

‘Söylemek kolay tabii ki, o anda hiçte öyle olmuyor’ dediğinizi duyar gibiyim. Evet, öyle hemen bir anda olabilecek bir beceri değil belki, ama sizin için hazırladığımız ipuçları sayesinde bu mertebeye erişebilir ve iç huzurunuzun kontrolünü elinize alabilirsiniz. İşte, dışarıya karşı kalkan oluşturarak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak yöntemler;

1. SOSYAL MEDYA GEZİNTİNİZİ SINIRLAYIN

Hepimiz sosyal medya paylaşımları arasında akılsızca gezinmeyi seviyoruz. Kısa bir süre için bir amaca hizmet edebilirler, ancak sonsuz kaydırma, sizi büyük zaman strese sokabilecek uykusuzluğa da yol açabilir. Bütün bunlar, bu cihazlardan yayılan mavi ışık nedeniyle olur. Bu mavi ışık, uykuya neden olan melatonin oluşumunu etkiler.

Uyuyamama, üretkenlik eksikliğinden kaynaklanabilir. Bu yüzden huzur içinde kalmak için akılsız kaydırmayı sınırlayın.

2. SPOR YAPIN

Egzersizin vücudunuzdaki mutluluk hormonlarını artırmaya yardımcı olduğu kanıtlanmış bir gerçektir. Öyleyse, biraz zaman ayırın. Bu mümkün değilse, tüm gün uzanmak veya oturmak yerine iş arasında molalar vermeye çalışın ve hareket edin. Gün içerisinde yapacağınız yarım saatlik bir yürüyüşün, antidepresan ilaçlarla eş değer olduğunu biliyor muydunuz?

3. KONTROLÜNÜZDE OLAN KONULARA ODAKLANIN

Kontrolünüzde olmayan birçok şey var, bu yüzden bunlarla zaman kaybetmenin bir anlamı yok. Ama bundan daha fazlası, tamamen sizin kontrolünüzde olan şeyler var, bu yüzden tüm enerjinizi bu şeylere odaklamalısınız. Bu sizi daha üretken yapacak ve kim bilir, iç huzurunuzu elde edebilirsiniz? Unutmayın ki, kontrol edilemeyen bir konuyu ya da durumu düşünmediğinizde sonuçta bir değişiklik olmayacak.

4. KENDİNİZLE KONUŞURKEN OLUMLU OLUN

Kendi kendine konuşmanın sizin üzerinizde hem olumlu hem de olumsuz bir etkisi olabilir. Bu yüzden olumsuz yorumları bir kenara bırakma konusunda çok bilinçli olun ve beyninizi iyimser konuşmaya ayarlayın. Bunu yapamıyorsanız, en iyisi kendinizi meşgul tutmaktır.

5. KİŞİSEL SINIRLARINIZI KORUYUN

Bazılarımızın en büyük sorunu, her ilişkinin bir sınırı olduğunu unutmamızdır. Bunu aştığınız an, içinizin rahat etmesi bir anda bozulur. Bunun nedeni, zaman zaman bu sınırların sizi gerçekten yapmak istediğiniz şeyi yapmakla sınırlamasıdır ve bu sizi duygusal olarak etkileyebilir.

6. YAPILACAKLAR LİSTESİNİ KISA TUTUN

Yalnızca patronunuz uzun bir yapılacaklar listesini beğenebilir. Ancak bunu yaparken, bunu başarmak için yalnızca dört ila beş verimli saatiniz olduğunu unutuyorsunuz. Yapılacaklar listeniz temel olarak, önceliklendirme yapılmadan doğru şekilde hazırlanmazsa, sizi hem zihinsel hem de fiziksel olarak yorar. Ve sonunda, tamamen stresli kalmanıza neden olur. Bu nedenle, görevlerinizi öncelik bazında ayırın ve buna göre bölün.

7. ŞİMDİKİ ZAMANDA YAŞAYIN

Hepimiz, bugünümüz hakkında düşünmeyi unutarak geleceği düşünmeye meyilliyizdir. Şimdiki zamanda organize ve mutluysanız, ancak o zaman güzel bir gelecek için plan yapabilirsiniz. Bunun için şimdide kalmanızı sağlayacak farkındalık egzersizlerini devreye sokabilirsiniz. Yürürken, bulaşık yıkarken ya da banyo yaparken sadece yaptığınızı eylemi düşünün. Örneğin; duş alırken çıktıktan sonra yapacağınız sunum hazırlığını değil. Böyle daha çok strese girmiş olursunuz.