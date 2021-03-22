İdeal oda sıcaklığı için 7 farklı durum

Hava ve oda sıcaklığının ruh hali üzerinde tartışılmaz bir etkisi vardır. Bulunduğunuz duruma göre ideal oda sıcaklıklarını öğrenmeye ne dersiniz?

Yapılan araştırmalara göre, kadınlar erkeklere oranla daha yüksek oda sıcaklıklarını tercih ediyor. Tabii kişisel tercihlerimiz ve bazı metabolik etkenler bu durumu tersine de çevirebilir. Bununla birlikte, bulunduğunuz yaşa, yapmak istediğimiz aktiviteye göre oda sıcaklığını belirleyerek verimliliği artırabilirsiniz. Örneğin; kapalı ve sıcak bir ortamda spor yapmayı kim ister? İşte, konforunuzu artıracak ideal oda sıcaklıkları…

1. SAĞLIKLI UYKU İÇİN İDEAL SICAKLIK

Vücudunuzun iyi çalışması için uyku çok önemlidir ve oda sıcaklığı önemli bir rol oynar. Biz uyurken vücut ısımız doğal olarak azalır ve bu nedenle odanızın ideal sıcaklığı 15°C ile 19°C arasında olmalıdır.

2. EGZERSİZ YAPMAK İÇİN İDEAL SICAKLIK

Beyin egzersiz yaptığımızda sever. Egzersiz yapmak uyanık ve odaklanmış olmanıza yardımcı olur. Egzersiz sıcaklığı tercihleri ​​kişiden kişiye değişir, ancak çoğu insan iç mekanda 20°C ila 22°C arasında ılımlı bir sıcaklıkta egzersiz yaptıklarında en iyi performanslarını sergiler ve hisseder.

3. ÇALIŞMAK İÇİN İDEAL SICAKLIK

İyi bir çalışma için verimlilik önemlidir. Sonucunda bu beceriler, özgüveninizi, yeterliliğinizi ve öz saygınızı artırmanıza yardımcı olabilir. Oda sıcaklığının 21°C ve 25°C arasında olması sizi okumaya teşvik eder ve daha üretken olmanızı sağlar. Daha sıcak ya da soğuk ortamlarda ise kendinizi yorgun ve uykulu hissetmeniz muhtemeldir.

4. BEBEKLER İÇİN İDEAL SICAKLIK

Bebekler bize nasıl hissettiklerini söyleyemedikleri için rahat bir sıcaklıkta olduklarından emin olmak çok önemlidir. Ne çok sıcak veya ne de çok soğuk ortamlar onlara göre değildir. Odayı genellikle 20°C ve 22°C arasında ılık ve rahat tutmaya çalışın.

5. EVCİL HAYVANLAR İÇİN İDEAL SICAKLIK

Evcil hayvanlarınız için ideal sıcaklık, cins, boyut ve sağlık koşulları gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Daha küçük evcil hayvanlar daha hızlı soğur, daha büyük olanlar ise daha uzun süre sıcak kalabilir. Evden çıkmadan önce, sıcaklığın evcil hayvanlarınız için uygun olduğundan emin olmak iyi bir fikirdir. Yaz aylarında, sıcaklığı 26°C ila 27°C arasında bir değere ayarlayın. Kış için, 20°C ila 22°C iyi bir aralıktır.

6. OFİS İÇİN İDEAL SICAKLIK

Ortalama bir insan yaşamı boyunca işte yaklaşık 90 bin saat geçirir. 2015'te yapılan bir anket, ofis çalışanlarının yüzde 42'sinin ortamlarının yaz aylarında çok sıcak olduğunu ve diğer yüzde 56'sının ofislerinin kışın çok soğuk olduğunu söylediğini ortaya koydu. Kadınlarda ve erkeklerde çalışma ortamı için ideal optimum sıcaklığı 24°C seviyelerinde tutmak gerekir.

7. YAŞLILAR İÇİN İDEAL SICAKLIK

Yaşlılar için aşırı sıcak ortamlar sorunlu olabilir. Belirli bir yaştan sonra vücut kendi sıcaklığını ideal ısıda tutmakta zorluk yaşar ve bulunduğu ortamın sıcaklığına direnemez. Bu yüzden, yaşlılar için çok sıcak ve soğuk ortamların rahatlıkları üzerinde olumsuz etkileri vardır. Oda sıcaklığını onlar için güvenli bir değerde, 20°C ve 23°C arasında tutmak en iyisidir.