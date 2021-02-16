İdrar kaçırma başka hastalıkların habercisi olabilir

Op. Dr. Sultan Şalk, sosyal hayatı olumsuz etkileyen idrar kaçırma probleminin hastalık olduğunu belirterek, şeker hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığın öncüsü olabileceğini söyledi.

Doğum yapmış kadınlarda, özellikle menopoz döneminde sıkça görülen idrar kaçırma rahatsızlığı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Yaşlanmanın ve doğum sonrası etkilerin tetiklediği bu hastalık, kadınlar arasında normalleşmiş olsa da idrar kaçırma, diğer hastalıkların öncü şikayeti olarak ortaya çıkabilir. İdrar kaçırmanın normal bir problem olmadığını söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sultan Şalk, şeker hastalığı başta olmak üzere idrar yolu enfeksiyonu veya böbreklerle ilgili problemler başta olmak üzere birde nörolojik hastalıkların olabileceğine dikkat çekti.

BAŞKA HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR

Op. Dr. Şalk, idrar kaçırma probleminin şeker hastalığı ve nörolojik hastalıkların habercisi olabileceğini ifade ederek, "İlk sıkışma hissinden sonra bunu yapamadığımız zaman idrar kaçırmadan bahsediyoruz. Sebepleri içerisinde genellikle çok sayıda doğum yapmak, zor doğum öyküsü olması, iri bebek doğurmak, obezite, kronik akciğer hastalıkları ve astım gibi sürekli öksürükle seyreden hastalıklar sayılabilir. Ama bunun yanı sıra şeker hastalığı ve nörolojik hastalıklar gibi diğer hastalıklarında habercisi olabilir. Bu açıdan dikkat etmek gerekir. İdrar kaçırmayı normla bir durummuş gibi görmemek gerekiyor. İdrar kaçırmada mutlaka hekime başvurmak gerekir. Çok basit tanı testleri var. Basit bir idrar tahlili, bir jinekolojik muayene ve beraberinde işeme günlüğü gibi, pet günlüğü gibi basit testlerle tanı koyabiliriz. Öksürüp hapşırma, ağır bir aktivitede bulunma durumunda idrar kaçırma söz konusuysa cerrahi tedavi ön plandadır. Ama tuvalete yetişememe ve tuvalete yetişmek üzereyken idrar kaçırma gibi durumlarda da ilaçla tedavi edebiliyoruz." diye konuştu.

EN KISA SÜREDE TEDAVİ OLUNMALI

Şalk, idrar kaçırma problemi olan hastaların en kısa sürede tedavi olmalarını önerdiklerini belirterek, “Günlük aktivitelerinde örneğin dışarı çıkacağı zaman insanları çok kısıtlamaktadır. Her an başıma gelebilecek korkusuyla sürekli tedirgin yaşamaktadır. Dolayısıyla bu problemi ortadan kaldırmak için en kısa sürede tedavi olmalarını öneriyoruz. Basamaklı tedavi şeklinde de gidilebilir. Örneğin hastanın sıvı alımı kontrol edilebilir, neler tüketiyor, çay, sigara, alkol, kahve gibi içecekleri çok tüketiyorsa bunları sınırlamak gerekir. Yine terlik taban egzersizleri dediklerimiz fizik aktivitelerini verebiliyoruz. Bu gibi basit işlemlerle başlayıp daha sonra daha karmaşık yöntemlere geçilebilir." şeklinde konuştu.