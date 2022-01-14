İhanet duygusundan sıyrılmanın en etkili 3 yolu

Arkadaşınız, yakınlarınız ya da sevgiliniz tarafından ihanete uğradıysanız, bu tarz duygularla baş etmenizi sağlayacak ipuçlarını sizler için sıraladık…

İhaneti tanımlayabileceğimiz pek çok yol vardır. Sevilen birinin ölümü olabilir. Bir arkadaşın kaybı. Ya da partnerinizin sizi aldattığı hissi. Bununla birlikte, bilinmesi gereken önemli şey, tüm ihanet biçimlerinin eşit derecede yıkıcı olduğu, parlak, ilahi varlığınızı şefkat ve bağışlamanın yönetmesine izin verirseniz onları yalnızca zamanın iyileştireceğidir.

İhanetin üstesinden gelmek için yapabileceğimiz üç şey var: Birincisi, süreçte kendimizi suçlamadan neden ihanete uğradığımızı anlamak; ikincisi, olayı kendimiz ve diğer insanlar hakkında bilgi edinmek için bir fırsat olarak kullanmak; üçüncüsü, olanlar için kendimizi ve başkalarını affetmektir.

İlk başta ihaneti geride bırakmak imkansız gibi görünse de, zaman ve çaba ile mümkündür. Bu adımları göz önünde bulundurarak tekrar ayağa kalkabilecek ve hayatınızı yeniden yaşayabileceksiniz. İşte, ihanetin üstesinden nasıl gelinir:

1. NEYİN SEBEP OLDUĞUNU ÖĞRENİN

İhanetten incindiğinde yapılacak ilk şey, anlayış kazanmak için ihanete neyin sebep olduğunu anlamaktır, böylece gelecekte aynı hataları tekrar yapmaktan kaçınabilirsiniz. İhanete neyin sebep olduğunu anlamak, onu aşmanın anahtarıdır. Sadece mevcut duruma bakmakla kalmayıp, durumu ve rolümüzün nerede durduğunu daha eksiksiz bir şekilde görmek için geçmiş olaylara da bakmamız önemlidir.

2. YENİ KURALLAR KOYUN

İhanetle incindiğinde yapılacak ikinci şey, gelecekte birisi size ihanet ettiğinde tekrar incinmenizi önleyecek kişisel bir etik kurallar geliştirmektir. Kişisel etik kurallarınız, ilişkilerinizde duygusal sınırlara sahip olmak ve gelecekteki ilişkilerinize yönelik bu sınırlar konusunda özgürce cesur, özür dilemeyen ve ifade edici olmak olabilir. En iyi şekilde sevilmeyi, saygı duyulmayı ve değer verilmeyi hak ediyorsunuz. Diğer insanlara sizi hak ettiğiniz şekilde nasıl seveceklerini göstermenizde sorun yoktur.

3. ÖZ-ŞEFKAT PRATİĞİ YAPIN

İhanetten incindiğinde yapılacak üçüncü şey, kendini eleştirmek yerine öz şefkat göstermektir. Bunun hayatınızı nasıl etkilediğini ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini anlayın. İhanetten geri dönmek kolay değil ama kendine zaman vermelisiniz. Kendinize acıma ya da öfke içinde yuvarlanırsanız, bu sadece işleri sizin için daha da kötüleştirir. İhanetin acısını atlatmanız ne kadar sürerse sürsün, iyileşmenin zaman aldığını ve dış etkenlerle hızlanmadığını unutmayın.