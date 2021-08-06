İkizlere hamile kalma şansını artıran faktörler

Kalabalık aile hayaliniz varsa ve bunu tek seferde en az iki çocuk yapmak istiyorsanız, çoğul gebelik şansını artıran etkenlere bir göz atın…

Bebeklerinizin ikiz olma olasılığını artıran etkenleri biliyor musunuz? Clomid, Gonal-F ve Follistim gibi tüp bebek tedavileri, çoğul gebe kalma olasılığınızı artırır. Ancak boyunuz, yaşınız ve hatta aile geçmişiniz gibi diğer faktörler de birden fazla bebek doğurma olasılığınızı artırabilir. İkizlerin ve çoğul gebeliklerin tek nedeni tüp bebek tedavileri değildir. Örneğin, siyah ırkların beyazlara göre ikiz gebelik şansları daha yüksektir. Asyalıların ise ikiz gebelik şansı en düşüktür. İşte, ikiz ya da çoğul gebelik isteyenler için şansı artıran etkenlerden bazıları;

YAŞ

30 yaşın üzerindeki kişilerin ikizlere gebe kalma olasılığı daha yüksektir. Bunun nedeni, kadın yaşlandıkça FSH hormonunun yükselmesidir. FSH veya folikül uyarıcı hormon, yumurtaların serbest bırakılmadan önce yumurtalıklarda gelişmesinden sorumludur. İnsanlar yaşlandıkça daha yüksek FSH seviyelerine ihtiyaç duyarlar çünkü yumurtalarının büyümesi için daha genç bir kadına göre daha fazla uyarım gerekir. Artan FSH'nin doğurganlığın azalması nedeniyle meydana geldiği göz önüne alındığında, bu biraz ironiktir. Bazen, foliküller daha yüksek FSH seviyelerine aşırı tepki verir ve iki veya daha fazla yumurta salınır, bu da çoğul gebelikle sonuçlanır.

AİLE ÖYKÜSÜ

Tek yumurta ikizlerinin aile öyküsü, tek yumurta ikizlerinin yavrularının kendi tek yumurta ikizlerine sahip olma olasılığı daha yüksek olsa da, çoğul olma olasılığınızı kesinlikle artırmaz. Bununla birlikte, ailenizde çift ​​yumurta ikizleriniz varsa, ikizlere gebe kalma şansınız artar. Hem anne hem de baba tarafında çift yumurta ikizleri varsa, hamileliğinizin ikiz olma olasılıkları daha da yükselir. Ailenin dişi tarafında çift yumurta ikizlerinin öyküsü, döngü başına birden fazla yumurta yumurtlama olasılığının daha yüksek olduğunu gösterir.

AĞIRLIK

Vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan obez kişilerin, daha sağlıklı bir BMI'ye sahip kişilere göre ikizlere gebe kalma olasılığı daha yüksektir. Fazla vücut yağı, östrojen seviyelerinin artmasına neden olur ve daha yüksek östrojen seviyeleri, yumurtalıkların aşırı uyarılmasına neden olabilir. Yumurtlama sırasında sadece bir yumurta bırakmak yerine, yumurtalıklar iki veya daha fazla yumurta bırakabilir. Diğer yandan, bazı aşırı kilolu kişilerin gebe kalma olasılıkları daha düşüktür.

BOY UZUNLUĞU

Ortalamadan daha uzun olan kişilerin ikizleri olma olasılığı daha yüksektir. Bir çalışma, ortalama 164.8 cm boyundaki kişilerin, ortalama 161.8 cm olan kişilere göre ikiz gebe kalma olasılığının daha yüksek olduğunu buldu. Bunun neden olduğu açık değildir, ancak bir teori, daha iyi beslenmenin (ki bu da daha fazla boy uzamasına neden olabilir) ikizlere hamile kalma şansını artırabildiği yönündedir.

EMZİRME

Emzirirken gebe kalan kişilerin, emzirmeyenlere göre ikizlere gebe kalma olasılığı daha yüksektir. Emzirmenin doğurganlığı baskılayabildiği ve özellikle bebek sadece anne sütüyle besleniyorsa, özellikle bebeğin ilk altı ayında hamileliği önleyebileceği doğrudur. Bununla birlikte, emzirirken ve ikizlerle hamile kalmak mümkündür. Bir çalışma, emzirmeyen kişilerde sadece yüzde 1,1'e kıyasla, emziren kişilerde ikiz oranının yü<de 11,4 olduğunu buldu.

DİYET

Araştırmalar hala devam ederken, bazı araştırmalar çok fazla süt ürünü tüketen kişilerin ikizlere gebe kalma olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuştur. Bir teori, ineklere verilen büyüme hormonlarının insanlarda hormon seviyelerini etkilemesidir.