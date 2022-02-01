İletişim kurarken güven vermenin en etkili 6 yolu

Sosyal ya da iş hayatında iletişim kurarken karşı tarafa olumlu bir izlenim bırakmanın ve güven duygusunu aşılamanın yollarını sizler için araştırdık…

Kendine güven, becerilerinize, niteliklerinize ve başarılı olma yeteneğinize olan inancınızı ifade eder. Kendinize güvenmek sadece sağlığınız ve esenliğiniz için önemli değildir, aynı zamanda başkaları tarafından nasıl algılandığınızı da etkileyebilir. Kendine güven veren insanlar daha yetenekli ve güvenilir olarak görülme eğilimindedir.

Ne yazık ki, kimse kendine ve yeteneklerine tam anlamıyla güvenmiyor. Örneğin, belirli durumlarda veya ortamlarda kendinizi daha güvensiz hissedebilirsiniz. Diğer durumlarda, kaygı veya düşük öz saygı duyguları, emin bir şekilde hareket etme yeteneğinizi etkileyebilir.

Neyse ki, yüzde 100 iyi hissetmiyor olsanız bile, herhangi bir durumda güven yaymak için yapabileceğiniz şeyler vardır. Ve eskilerin dediği gibi, bazen başarana kadar taklit etmeniz gerekir. Başka bir deyişle, kendinizden emin davranmak, aslında özgüveninizi geliştirmede rol oynayabilir. İşte, karşı tarafa olumlu ve güvenilir biz izlenim bırakabilmenin yolları;

1. GÜÇLÜ YÖNLERİNİZE ODAKLANIN

Kendinden emin görünmek istediğiniz bir durumdayken, kendinizden en çok emin olduğunuz beceri ve yeteneklere odaklanmanız faydalı olabilir. İyi olduğunu bildiğiniz bir şey seçin. Ardından, bu kaliteyi vurgulamaya veya yansıtmaya odaklanın.

Güçlü yönlerinizle liderlik ederek daha güvende ve güçlenmiş hissedeceksiniz; bu da bir güven duygusu yansıtmanıza yardımcı olabilir.

Odağınızı güçlü yönlerinize kaydırmak, kendinize daha az güvendiğiniz şeyleri en aza indirirken bu yetenekleri büyütebilir. Yetenekleriniz zihninizde daha büyük görüneceğinden, bu duyguları en çok yansıtmanız gereken anda kendinizi daha yetenekli ve başarılı hissedeceksiniz.

2. KENDİNİZDEN BAHSEDİN

Güven yaymaya çalıştığınız durumlarda kullandığınız kendi kendine konuşmayı fark etmeye başlayın. Bunun örnekleri, kendi kendinize bir hata yapacağınızı veya bu durumla başa çıkamayacağınızı düşünmeyi içerebilir.

Bu düşüncelerin o kadar da büyük bir anlaşma olmadığını düşünebilirsiniz, ancak kendinize güvenme beceriniz üzerinde ciddi bir etkisi olabilir. Kendiniz ve yetenekleriniz hakkında düzenli olarak olumsuz düşünceler düşünerek, sonunda kendinizi başarılı olmak için gerekenlere gerçekten sahip olmadığınız konusunda ikna edebilirsiniz.

Kendinizle olumsuz konuşmak, kendi kendini sınırlayan inançlara yol açar. Kendinize bir şeyi yapamayacağınızı veya bir şeyde kötü olduğunuzu ne kadar çok söylerseniz, buna inanma olasılığınız o kadar artar. Motivasyonu bozar ve hatta depresyon duygularına katkıda bulunabilir.

Kendi kendinize konuşma eğilimindeyseniz, düşüncelerinizi daha olumlu ve iyimser olacak şekilde yeniden şekillendirmeye başlayın. Örneğin, her durumun olumlu tarafları olduğunu kendinize hatırlatmaya çalışabilirsiniz. Kendinizle olumlu konuşmak, başarılı olma ve karşılaştığınız her şeyle başa çıkma konusunda daha iyi hissetmeniz için öz-yeterlik duygunuzu artırmanın harika bir yoludur.

3. KARŞILAŞTIRMA YAPMAKTAN KAÇININ

Olumlu ilham kaynakları bulmak güven yaymanıza yardımcı olsa da, kendinizi diğer insanlarla olumsuz bir şekilde karşılaştırmaktan kaçınmak önemlidir. Bu tür karşılaştırmalar yaptığınızda, performanslarına, görünümlerine veya diğer niteliklerine bakıyor olsanız da sonuçta kendiniz hakkında daha kötü hissetmenize neden olabilir.

Özellikle yukarı doğru sosyal karşılaştırmalar veya bir şekilde sizden daha iyi görünen insanlarla kendinizi olumsuz bir şekilde karşılaştırmanız özellikle zarar verici olabilir. Bir araştırmaya göre, bu tür karşılaştırmalar yapmak kıskançlık duygularına yol açar.

Bir daha kendinizi karşılaştırırken veya kıskanç hissettiğinizde, odağınızı kendi güçlü yönlerinize ve yeteneklerinize çevirin. İnsanlara hayran olmak ve onlardan ilham almak harika bir şeydir; sadece kıskançlık veya kıskançlıktan kaçınmaya dikkat edin.

4. YENİ ZORLUKLAR ÜSTLENİN

Kendinizi daha az güvende hissetmenize neden olan durumlardan kaçınmak için cazip gelebilir, ancak bunu yapmak aslında endişenizi artırabilir ve yeteneklerinize olan inancınızı azaltabilir. Araştırmalar, korktuğunuz şeyleri uygulamanın kaygıyı azaltmaya ve özgüveni artırmaya yardımcı olabileceğini buldu. Bu, kendinizi hazır olmadığınız bir duruma atmanız gerektiği anlamına gelmez. Çok fazla üstlenmek ve başarısız olmak, aslında uzun vadede kendinizi daha az yetenekli hissetmenize neden olabilir.

Bunun yerine, korkutucu bulduğunuz şeyleri kademeli olarak uygulamayı deneyin. Bu, bu koşullarda başarılı olma yeteneğiniz konusunda güven oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bu alanlarda deneyim ve uzmanlık kazanmak için daha fazla adım atarken, özgüveninizi olumsuz yönde etkileyebilecek aksilikleri riske atmadan güveninizi artıracak sağlam bir temel oluşturabilirsiniz.

5. SİNİRLERİNİZİ KONTROL EDİN

Kendine güvenen insanlar, yüksek baskı durumlarında bile rahat görünme eğilimindedir. Özgüven yaymak, genellikle kaygı duygularıyla başa çıkmanın bir yolunu bulmayı içerir. Bu anlarda gerginliğinizi yatıştırmaya yardımcı olabilecek bazı ipuçları;

- Başkalarının sizi, sizin kendinizi gördüğünüz gibi görmediğini kendinize hatırlatın. İçeride gergin hissedebilirsiniz, ancak bu, diğer insanların bu endişeyi görebileceği anlamına gelmez. İnsanların kendi endişeleri de dahil olmak üzere düşünecek başka şeyleri vardır, bu yüzden size düşündüğünüz kadar odaklanmadıklarını unutmayın.

- Biraz derin nefes alın. Araştırmalar, derin nefes almanın stresli anlarda kaygı duygularını hafifletmek için oldukça etkili bir araç olabileceğini bulmuştur.

- Duygularınızı kabul edin. Gergin olmanın iyi olduğunu ve herkesin zaman zaman belirsiz ve endişeli hissettiğini unutmayın. Bu duygular sonucu kontrol etmez. Duygularınızı yargılamak veya onlardan kaçınmaya çalışmak yerine, onları kabul edin ve kendinize duygularınızın mutlaka gerçeği yansıtmadığını hatırlatın.

Görselleştirme ve aşamalı kas gevşetme gibi gevşeme teknikleri uygulamak, stresli durumlarda zihninizi ve bedeninizi sakinleştirmenize de yardımcı olabilir.

6. BEDEN DİLİNDEN FAYDALANIN

Kendinden emin beden dili, kendinizi daha güvende ve yetkin hissetmenizi sağlayabilir. Daha fazla kontrolün sizde olduğunu hissetmenize yardımcı olabilecek beden dili sinyalleri şunları içerir:

- Her iki ayağıyla yere sağlam basmak,

- Kıpırdamaktan kaçınmak,

- Diğer insanlarla göz teması kurmak,

- Başkalarının beden dilini yansıtmak,

Bu vücut pozisyonlarını ve sinyallerini önceden uygulamak yardımcı olabilir. Beden dilinizi işe koymak için fırsatlar arayın ve sonuç olarak nasıl hissettiğinize dikkat edin.