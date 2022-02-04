İlişkide şakalaşmanın yarattığı 6 olumlu etki

İkili ilişkilerde aradaki bağı güçlendirmenize ve sağlıklı ilişki kurmanıza yardımcı olan şakalaşmaların diğer olumlu etkilerini keşfetmeye ne dersiniz?

Markette karşılaştığınız bir yabancıya ya da pek tanımadığımız birine şaka yapmazsınız. Bunun nedeni sadece sevdiğimiz, güvendiğimiz insanlarla eğlenmenin daha doğru olduğunu düşünürsünüz. İşin aslı, karşı taraf niyetinizi bilir ve bozulmaz.

Sevdiğiniz kişiyle şaka yapma fikri hakaret gibi sert olmamalı, aslında şefkat göstermenin bir yolu olmalıdır. Bunu yaparak, birbiriniz arasında bir kabul duygusunun kilidini açabilirsiniz. İşte, bir ilişkide birbirinizle şakalaşmanın sağlıklı olmasının nedenleri;

1. STRESİ AZALTABİLİR

Gülmenin en iyi ilaç olduğunu muhtemelen duymuşsunuzdur ve kesinlikle doğrudur. Kahkaha ve stres arasındaki ilişki üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır; meditasyon bedeniniz ve zihniniz için ne kadar iyiyse, gülmekte o kadar iyi olmanızı sağlar. Partnerinizle tartışmaya girme olasılığınız daha düşüktür ve bunun yerine birbirinizi takdir etmek için daha fazla zaman harcarsınız.

2. BAĞ KURMANIZI SAĞLAR

Elbette siz ve eşiniz birbirinize evcil hayvan takma adlarıyla eğleniyor ve ilişkinizin dışındaki kişilerin anlamadığı iç şakalar paylaşıyorsunuzdur. Çiftlerin daha güçlü bir bağ kurmasını sağlayan şey budur çünkü bu sadece onların benzersiz gizli dilidir. Çiftler kendi gizli dillerini oluşturduklarında aralarında anlayış gösterip bir düşünce tarzını paylaşırlar ve bu da birlikte geçirdikleri olumlu deneyimleri artırır, kahkaha ve neşe katar.

3. BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Birbirinizle dalga geçmek, birlikte gülmeye yol açar ve kahkaha, sizi soğuk algınlığına karşı daha az savunmasız hale getiren daha güçlü bir bağışıklık sistemine yol açar. Gerginliği yatıştırabilir, sizi partnerinize bağlayabilir ve kavga sırasında öfke ve endişeden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Bir ilişkide gülmenin ardına gizlenen, kardiyovasküler aktiviteyi artırarak bağışıklık fonksiyonunu iyileştirebileceğidir.

4. DAHA FAZLA YAKINLAŞTIRIR

Çiftler, birbirleriyle dalga geçtiklerinde ilişkide daha tatmin olurlar ve daha güçlü bir çekicilik oluştururlar. Birbirlerinin kusurlarını şaka yollu belirtmek, onların yakınlaşmasına ve samimiyetlerinin artmasına neden olabilir. Ancak, birbirleriyle dalga geçme biçimlerinin de benzer şekilde gerçekleştirildiğini belirtmek önemlidir. Gülünmeyi nasıl ele aldığınız, ilişkinizin ne kadar mutlu olabileceği konusunda önemlidir. Aksi takdirde, bir kişi gülünç olmaktan korkuyorsa, bu onun partnerine güvenmemesine yol açabilir.

5. ARADAKİ GERGİNLİĞİ AZALTIR

Her çiftin tartışmaları vardır, bu kaçınılmazdır ve bir yere kadar tamamen normaldir. Bir tartışma sırasında birbirinizle dalga geçmek ve kaba veya kötü niyetli olmadan biraz kahkaha atmak, tartışmanın daha iyi çözülmesine yol açabilir. Endişeli bir kişi için kavga sırasında iç şakalar yapmak ve komik yorumlar yapmak kişiyi rahatlatır ve sonuç olarak çifti bir araya getirir ve daha mutlu bir sonuca yol açar.

6. SORUNLARI ÇÖZMENİZE YARDIMCI OLUR

Partnerinize seslenmenin mükemmel yolu, onunla hafif bir şekilde dalga geçmektir. Bu, sorunlara odaklanmanıza ve onları dostane bir şekilde çözmenize yardımcı olur. Genel olarak, sadece bir sorunu belirtmek, eşinizin sizi söz verdiği saatte aramaması gibi bir şeyin sizi rahatsız ettiğini fark etmesine yardımcı olacaktır. Bu şekilde, kavga başlatmak zorunda kalmadan bunun hakkında konuşabileceksiniz.