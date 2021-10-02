İlişkilerde iletişim eksikliğinin 4 nedeni ve çözüm yolları

Mutlu bir ilişkinin temel taşı olan sağlıklı iletişimin bozulmasına neden olan etkenleri ve çözüm yollarını keşfetmeye ne dersiniz?

İlişkilerde çatışma birkaç nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Zayıf iletişim, sağlıksız ilişkilerin arkasındaki ana neden olarak ortaya çıkar. Bir ilişkideki iletişim eksikliği, çift olmanın varlığını tehdit edebilir. Genellikle, bir iletişim bozukluğu durumu sonucunda iki seçenek karşınıza çıkar; ya karşılıklı olarak önemli şeyler hakkında konuşmayı tamamen bırakmışsınızdır ya da normal bir diyaloğu tartışmasız bitiremiyorsunuzdur.

Birbirleriyle bilinçli olarak iletişim kuramayan çiftler, genellikle ilişkisel büyüme ve yakınlık ile ilgili sorunlarla karşı karşıya kalırlar. Birçok çift, iletişim stratejilerinin çok fazla dikkat edilmesi gereken bir şey olmadığını düşünse de, sonuçta, sağlıklı ve mutlu ilişkilerde gerçekten hayati öneme sahip olan tek şey budur.

İLETİŞİM BOZUKLUKLUĞUNUN EN YAYGIN 4 NEDENİ

1. GÜVEN EKSİKLİĞİ

Şeffaflık ve güven, başarılı bir ilişkinin temel direkleridir. Kaybolduklarında, iletişimde hızlı bir şekilde bozulmalar meydana gelebilir. Tam şeffaflık, ilişkilerde açık iletişimin anahtarı olmanın vazgeçilmez yoludur.

2. İŞİ ÖN PLANDA TUTMAK

Her iki eş de tam zamanlı çalışmakla meşgul olduğunda, eşe zaman ayırmak zorlaşır. İşteki stres, çelişkili çalışma programları ve hatta ekip veya yönetici ile olan zorlu ilişkiler, yakın bir ilişkiyi olumsuz etkileyebilir. Zamanla kişi stresi içselleştirmeye başlar ve ilişkideki diğer kişiyi sadece bir yük olarak algılar. Bu, sonuçta ilişkiyi olumsuz yönde etkileyen geniş bir iletişim boşluğunu beraberinde getirir.

3. TRAVMATİK BİR OLAY

Çevresel kaynaklı bir şok veya travma, ilişkinin dinamiklerini hızla değiştirebilir. Olası travma etkilerinden bazıları;

- Kayıp veya yas,

- İşsizlik,

- Sağlık korkuları veya hastalık,

- Kaza.

Ani bir travmatik olay bir kişinin ruh halini bozabilir. Bu aynı zamanda bir kişinin eşi, ailesi ve arkadaşlarıyla olan iletişimini de etkileyebilir.

4. SAĞLIKSIZ DAVRANIŞ KALIPLARI

İlişkilerdeki iletişim, eşlerden biri veya her ikisi de sağlıksız davranış kalıplarına girdiğinde de bozulabilir. İlişkinizi doğrudan etkileyen davranış kalıpları;

- Günlük etkileşimlerde partneri her zaman incitmek veya kötüye kullanmak,

- Kişiliğin sürekli eleştirilmesi veya incitici saldırılar,

- Tartışmalarda savunmacı olmak,

- Birbirinize açılmayı veya açıkça konuşmayı reddetmek,

- İlişkide uygunsuz kelimeler kullanmak,

- Yalnızlık hissetmek,

- Kaybolmuş veya görünmemiş hissetmek.

İLETİŞİM SORUNLARI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Çiftler arasındaki iletişim problemlerini çözmenin ilk yolu; sağlıklı bir iletişim kurmaya hevesli olmaktır. Her iki tarafta kendisindeki hataları iyi gözlemleyebilmeli ve objektif bir bakış açısı benimsemelidir. İletişim sorunlarının çözümünde en etkili yollar;

Daha çok dinleyin, daha az konuşun

Duygular yükseldiğinde, herkes kendi bakış açısını ifade etmek ister, bu da kimsenin gerçekten çözüm veya sohbetle ilgilenmediği bir duruma yol açar. Bir sohbette sürekli kesinti, diğer kişinin konuşacak önemli bir şeyi olduğunu düşünmediğini ve sadece kendi fikrini ifade etmek istediğini gösterir.

Bir konuşmanın tüm amacı, sürekli olarak araya girme dürtüsü olmadan diğer kişiyi dinlemektir. Daha iyi bir dinleyici etkileyebilir, ikna edebilir ve müzakere edebilir. Dahası, iyi bir dinleyici çatışma ve yanlış anlamaları da uzak tutabilir.

Geçmişteki sorunları ele alın

Çiftlerin düzgün bir şekilde iletişim kuramamasının yaygın nedenlerinden biri, ilişkilerinde çözülmemiş acı verici veya ıstırap verici bir şey olmasıdır. Bu tür incitici olayları işlemek, bir kez daha güven inşa etmek ve ilişkinin tekrar yürümesi için birbirinizi affetmek önemlidir.

Haksız yorumlardan kaçının

İlişkideki bir kişi haksız açıklamalar yaptığında veya geçmişten, özellikle de asla çözülmemiş durumlardan söz ettiğinde, etkili iletişim kolayca sonlandırılır. Her iki ortağın da 'sen' ve 'her zaman sen' gibi kelimelerden kaçınması zorunludur. Bu tür sözler konuşmayı kolayca yanlış yöne götürebilir. Bunun yerine çiftler birbirlerine ilk adlarını sevgiyle seslenerek hitap etmeye çalışmalıdır. Bu, öfkeyi yatıştırmak için etkili bir tekniktir.