İlişkinize renk katmanın en iyi 6 yolu

Günlük hayatın monotonluğundan sıyrılıp sevdiğiniz kişiyle ilişkinize farklılık katacak yolları öğrenmeye ne dersiniz?

İlişkiniz sıkıcı bir hal mi aldı? Eşinizle bir sorun mu yaşıyorsunuz? Yapacağınız ufak farklılıklarla sizi ve sevdiğiniz kişiyi bu durumdan kurtarabilir, ilişkinizi tek düzelikten çıkarabilirsiniz. Birbirinizi tanımaya başladığınız ilk günlerdeki duyguları tekrar yaşamanızı sağlayacak yollarla aranızdaki bağı güçlendirerek ilişkinize renk katmanın ipuçlarını sizler için derledik. İşte, aşkınızı canlandıracak o yollardan bazıları;

1. TEKRAR BULUŞMAYA BAŞLAYIN

Çoğu durumda günlük rutin ve telaş romantizmi öldürür. Hayat zor olsa da, ikiniz birlikte kaliteli zaman geçirmeyi hak ediyorsunuz. Yeniden bağlanmanın ilk bağlantı kurduğunuzdan daha iyi bir yolu olabilir mi? Evet, tekrar çıkmak tuhaf bir fikir gibi gelebilir, ama size biraz kelebekler ve hoş hisler verecektir. Sadece ciddiye aldığınızdan emin olun ve ilk randevuymuş gibi hazırlanın.

2. BİRLİKTE BİR PROJE YAPIN

Bir odayı yeniden dekore edin, biraz bahçe işleri yapın, dans kursuna gidin, bir güvercin evi inşa edin; birlikte daha fazla zaman geçirmenizi sağlayacak bir proje yapın. Buradaki sır, mümkün olduğunca çok birebir etkileşime sahip olmaktır. Her ikinizin de ciddiye aldığınızdan ve projenin başarısı için değil, orada olmak ve birbirinize yardım etmek için çaba sarf ettiğinizden emin olun.

3. HER GÜN İKİNİZ İÇİN ÖZEL BİR ZAMAN AYIRIN

Her sabah birlikte kahvenizi tatmayı ya da akşam yemeğinde ya da sonrasında biraz yalnız kalmayı alışkanlık haline getirin. Bütün mesele sadece ikiniz olmak; çocuk yok, arkadaş yok, akraba yok ve telefon görüşmesi yok, wifi yok, başka hiçbir şey yok, sadece ikiniz kişisel düzeyde bağlanıyorsunuz.

4. TUTKULARINIZI PAYLAŞIN

Biriniz balık tutmayı seviyor, diğeri yemek yapmayı seviyor. Balığı yakalamak veya yemek pişirmek için neden ayrı zaman harcayasınız? Tutkularınızı paylaşın. Birbirinizden yeni şeyler öğrenecek, anılar yaratacak, eğlenecek ve en önemlisi anlamlı düzeyde bağlı hissedeceksiniz. Bu, neyi sevip neyi sevmediğinizle ilgili değil, birbirinizle bağlantı kurmak için çaba sarf etmekle ilgili.

5. MACERACI BİR AKTİVİTE DÜZENLEYİN

Eğer ekstrem sporları seviyorsanız, tüplü dalışı veya paraşütle atlamayı deneyin. Değilse, bir eğlence parkına gidin ve birlikte vahşi bir yolculuğa çıkın. El ele tutuşmanın ve sarılmanın yepyeni bir anlamı olacak. Aşk tüneline de uğradığınızdan emin olun.

6. HAFTA SONU TATİLİNE ÇIKIN

Vaktiniz varsa ve buna gücünüz yetiyorsa, sadece ikiniz için evden uzakta, dinlendirici bir ortamda bir hafta sonu, aşkın ışıltısını yeniden keşfetmek için en doğru şey olabilir. Yıldızlara bakın, uzun yürüyüşler yapın, şimdiki zamanınız, geçmişiniz ve geleceğiniz hakkında konuşun, kucaklaşın ve bu anları en değerli anlarınız gibi yakalayın. Wifi bağlantısını kesmeyi ve telefonunuzu kapatmayı unutmayın. Sadece bunlardan bahsetmek, en azından uzun vadede pek bir fark yaratmaz. Çaba gösterin ve bu süreçte eğlenirken bir yandan da birbirinizden daha çok keyif alacaksınız.