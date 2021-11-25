İlişkinize zarar verecek 7 davranış biçimi

Sevgilinizle ya da eşinizle her şey yolunda giderken aranızdaki bağın giderek zayıfladığını düşünüyorsanız, ilişkinize muhtemel zarar verebilecek davranışları öğrenmeye ne dersiniz?

En mutlu ilişkilerin bile sürdürülmesi bazen zordur. İnsanlar, büyük tartışmalara veya yanlış anlamalara yol açabilecek şeyler hakkında farklı görüşlere sahiptir. Bununla birlikte, zararsız görünen çok daha incelikli şeyler de vardır, ancak bunlar siz farkına bile varmadan ilişkinizi bozabilir.

Düzgün giden ilişkinize zarar veren bazı davranış biçimleri, sevdiğinizle aranıza girebilir ve ayrılığa neden olabilir. Birbirinize karşı daha anlayışlı olmanızın yanı sıra aranızdaki iletişimi kuvvetlendirmenize yarayacak, uzak durmanız gereken davranış biçimlerini sizler için sıraladık…

1. GEÇMİŞİ GÜNDEME GETİRMEK

En mutlu çiftler bile zaman zaman kavga eder, çünkü her zaman her şeyde anlaşıyor olmak imkansızdır. Bu anlaşmazlık anında hedef, sorunu çözmek olmalı. Kazanma ya da ayrılma odaklı bir tartışma hiç hoş sonuçlanmaz. Birkaç yıl öncesine ait bir şeyi hatırlamanın hiç de yararlı olmamasının ve yalnızca kendilerini çaresiz hissetmelerinin nedeni budur.

2. CİDDİ KONULAR İÇİN YANLIŞ ZAMAN SEÇMEK

Para meseleleri, uzun vadeli ilişki hedefleri vb. gibi tartışmanız gereken ciddi konular söz konusu olduğunda, doğru zamanlamayı bulmak önemlidir. Partnerinizin stresli, yorgun veya üzgün olmadığından emin olun. Bu, işleri gereksiz yere daha karmaşık hale getirebilir. Ayrıca, doğru tonu kullanmak çok önemlidir; en ciddi tartışmaların bile kavgaya dönüşmesi gerekmez.

3. DUYGULARI HAKKINDA VARSAYIMDA BULUNMAK

Partnerinizi içten içe tanıdığınızı düşünseniz bile, durum böyle olamaz: Herkes hayattaki olaylara kendi benzersiz bakış açısı ve değerler sistemi ile bakar. Dolayısıyla, diğer önemli kişinin ne düşündüğünü veya hissettiğini bildiğinizi varsayarsanız, kapanmanıza (esas olarak bağlantı kurma çabasını bırakmanıza), çatışma yaratmanıza ve yalnız hissetmenize yol açabilir.

4. EŞİNİZİN AİLE ÜYELERİNİ ELEŞTİRMEK

Aile konusu her ilişkide ortaya çıkar. Bununla birlikte, aile üyelerinize veya eşinizinkilere kıyasla hayata farklı bir bakış açısına sahip olmak nadir değildir. Bu, yanlış anlaşılmaya ve hatta çatışmaya yol açabilir. Her iki durumda da bu insanların, kocanızın veya karınızın büyük bir parçası olduğunu hatırlamak son derece önemlidir.

Sizi rahatsız eden bir şeyi tartışırken, eleştiriyi değil, şikayet etmeyi ve eleştirmeyi seçmeyi unutmayın. Bunlar arasındaki fark, ilk 2'nin değiştirilebilecek belirli bir konuya yönelik olmasıdır. Öte yandan eleştiri, başkalarının kişiliğine saldırır.

5. PARA HAKKINDA KONUŞMAKTAN KAÇINMAK

Her 10 çiftin 7’si arasında para çok bir problemdir. Tabii ki, herkes bu konuyu tartışmaya hevesli değil, ancak gelecekte sorun yaşamamak için sabırlı ve ısrarcı olmalısınız. Uzmanlar, her ikiniz için de uygun olan belirli kurallar ve harcama limitleri oluşturmanızı ve tartışmalı konuları birlikte tartışmanızı önerir.

6. VEDALAŞMADAN EVDEN ÇIKMAK

Bunu yapmak, oldukça zararsız görünse de iletişimden kaçınmanın olası bir işaretidir. Uzun süredir birlikte olsanız bile, sabah işe gitmek için çıkış şekliniz gibi basit şeyler ilişkiyi kurabilir veya bozabilir. Bu yüzden, sevgilinize sevgi dolu bir dokunuş ya da birkaç sıcak söz söylemeden ayrılmayın.

7. ÖFKEYİ BASTIRMAYA ÇALIŞMAK

Duygularınızı işlemek yerine bastırmak hem ilişkileriniz hem de ruh sağlığınız için çok zararlıdır. Öfkeyi bastırırsanız, endişeli hissetmeye başlayabilir, eşinize saldırabilir, sık sık baş ağrısı çekebilirsiniz. Bu, çeşitli sorunlara yeterince tepki vermeyi zorlaştırır ve sonuç olarak ilişkiniz zarar görebilir.