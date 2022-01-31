İlişkinizi bağımlılıktan kurtaracak 7 öneri

Sevdiğiniz kişiyle aranızdaki ilişkiyi daha sağlıklı hale getirmek için bağımlılık duygusunun olumsuz etkilerini yok etmenizi sağlayacak yöntemleri sizler için sıraladık...

İlişkiler birçok nedenden dolayı çok önemlidir; duygusal sağlığımızı geliştirir, zor zamanlarda yelken açmamıza yardımcı olur ve zorlu durumlarla karşılaştığımızda bizi birbirimize bağlar. Doğru ilişkiler bizi güçlendirme potansiyeline sahiptir. Fakat partnerimize duygusal olarak bağımlı hale geldiğimizde ne yapmalıyız?

Duygusal bağımlılık, bireyin mutlu kalmak için başka birine ihtiyaç duyduğu ve duygularının sorumluluğunu tam olarak alamadığı psikolojik bir durumdur. Kişi keder, endişe, endişe, depresyon ve umutsuzluk yaşayabilir ve bu duyguları kendi başına beslemek için güçsüz hissedebilir.

Duygusal destek faydalıdır ancak duygusal bağımlılığa dönüşmemelidir. Zihinsel olarak daha güçlü olmak için bununla nasıl başa çıkacağımızı bilmeliyiz. İşte, duygusal bağımlılığın üstesinden gelmenize yardımcı yöntemler;

1. YENİ HOBİLER GELİŞTİRİN

Sevdiklerimizi, sevmediklerimizi ve ilgi alanlarımızı belirlemek, gerçek mutluluğu ve iç huzuru bulmanın bir yoludur. Araştırmalar, hobilerin stres, kaygı ve depresyonu azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. En sevdiğimiz solo aktiviteye zaman harcamak, kendimizi rahat, bağımsız hissetmemizi sağlar ve zihinsel sağlığımızı geliştirir. Örneğin, yazmak, yemek pişirmek, dans etmek, eskiz yapmak, bir müzik aleti çalmayı öğrenmek, spor yapmak gibi aktivitelere dahil olabilirsiniz.

2. İYİ YÖNLERİNİZİ TAKDİR EDİN

Hepimiz, gurur duymamız gereken olağanüstü niteliklere sahibiz. İyi niteliklerimizi, özel becerilerimizi ve yeteneklerimizi takdir etmek benlik saygısını geliştirir. Hayatımızdaki harika şeyler için minnettarlığı ifade etmek, olumlu bir tutumu teşvik eder.

3. OLUMSUZ DENEYİMLERİ UNUTUN

Kendi kendine zarar veren yinelenen kalıpların döngüsünü kırmak için duygusal bağımlılığın temel nedenini belirleyin. İç gözlem ve öz farkındalık, bu belirli tetikleyicileri belirlememize yardımcı olur. Belki kendimizi güvensiz, sahiplenici, endişeli hissediyoruz, özgüvenimiz düşük ya da önceki ilişkilerimizde hoş olmayan deneyimlerle karşılaşmış olabiliriz.

Bu tür güvensizliklerin üstesinden gelmek için özgüven ve öz değer oluşturmanın çok önemli olduğunu düşünmüyor musunuz? Bir psikoloğa danışmak, meditasyon yapmak, geçmişi bırakmak, kendi kendine olumlu konuşma vb. gibi duygusal olarak formda kalmak için çeşitli teknikler bize yardımcı olacaktır.

4. TOKSİK BİR İLİŞKİDEN VAZGEÇİN

Bir ilişkide kendinizi boş ve tatminsiz hissedip hissetmediğinizi anlayın. Yargılamanın utancı ve bilinmeyenin korkusu nedeniyle toksik bir ilişkiyi bırakmak çok zor olabilir. Fakat zihinsel sağlığınız bozuluyor ve biraz yalnız zamana mı ihtiyacınız var? İlişkiyi sonlandırmak ve sağlığı bir öncelik haline getirmek daha faydalı olacaktır.

Farklı bir bakış açısına sahip olabilirsiniz. Siz ve eşiniz, zorlukları çözmek ve bozulan bir ilişkiyi onarmak için karşılıklı olarak anlaşabilirsiniz. Ancak sabır ve büyük bir çaba gerektirir.

5. KENDİNİZİ İHMAL ETMEYİN

Başkalarına bağımlı olduğunuz duygusal taleplerinizi belirleyin. Her seferinde diğer kişiden duygusal ihtiyaçlarımızı karşılamasını istemek, olumlu sonuçlanmayabilir. Bu sizi, sinirli ve hayal kırıklığına uğramış hissedecektir. Başkalarına güvenmeden duygusal ihtiyaçlarımızı karşılamanın yollarını keşfedebiliriz.

6. EŞİNİZİ SEVGİ KAYNAĞI OLARAK GÖRMEYİN

Eşlerimizi birçok alanda sıklıkla yargılarız ve ilişkimizin kusursuz olmasını bekleriz. Bu durum, bir ilişkiyi gerçekçi olmayan taleplerle yükler. Her türlü sevgiyi eşinizde aramak yerine takdir etmeliyiz.

Bir insan farklı deneyimler için birçok farklı ilişkiye sahip olabilir ve romantik bir ilişki bunlardan biridir. Neden sadece bu ilişki hepimize mutluluk verme yükünü taşısın ki?

7. İLGİ DEĞİL, SAYGI ARAYIN

Birçoğumuz dikkat çekmek için can atıyoruz ve her zaman eşlerimizin hayatındaki önceliğimiz için savaşıyoruz. Birinin dikkatini çekmek geçici bir mutluluk verir ama saygının ömrü daha uzundur. Saygı kazandığımızda ve artık insanları memnun etmediğimizde, duygusal olarak daha güçlü hale geliriz.