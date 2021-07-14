İlişkinizin sahte olduğunu gösteren 7 işaret

Yaşadığınız ilişkide bazı duyguların sahte olup olmadığını anlamanızı sağlayacak işaretleri öğrenmeye ne dersiniz?

Ciddi bir ilişki içerisinde olduğunuzu düşünüyor ama karşı tarafta bazı şeylerin eksikliğini hissediyorsanız, belki de sahte bir aşk yaşıyorsunuzdur. Sevdiğiniz insana karşı aşkınız konusunda dürüst olmanıza rağmen bazı konularda kendinizi tamamen yalnız hissediyor olabilirsiniz. Genellikle böyle durumlarda kendinizi sorgulamaya daha meyillisinizdir. İşte, size farklı bir bakış açısı kazandırarak sorunun karşı tarafta olduğunu anlamanızı sağlayacak bazı ipuçları…

1. AŞKLARINI SOSYAL MEDYADA YAŞARLAR

Ne kadar harika bir çift olduğunuzu gösteren sosyal medyada birbiri ardına resim yayınlamak, büyük bir güvensizlik işaretidir. Ek olarak, eğer partneriniz sadece siz arkadaşlarınızla dışarıdayken size karşı nazik ve özenliyse, bu bir tehlike işareti olmalıdır. Bu nedenle, sevgi dolu jestler durur ve kapalı kapılar ardında sessizlik başlarsa, o zaman eşiniz toplumun görmesi için bir sevgi gösterisi sergilemeyi sever. Partnerinizin mutluluğunu ilişkinizin başarı düzeyine göre ölçmesi oldukça olasıdır. Yani insanlar sizin ne kadar harika bir çift olduğunuz hakkında çevrim içi yorum yaparsa, bu onlar için mutluluğa çevrilir. Ve çevrim içi varlığınız olumlu algılandığı sürece ilişkinizin başarılı olduğunu düşünürler.

2. İHTİYAÇ DIŞINDA SİZİNLE KONUŞMAZLAR

Sağlıklı, derin bir ilişki, her iki partnerin de kendileri ve çevrelerindeki dünya hakkında konuşmaya açık olmasını gerektirir. Ancak partneriniz sizden bir şeye ihtiyaç duymadıkça konuşmaya başlamaz. Ve bir tartışma başlatmaya çalıştığınızda bile, söylediklerinizle tamamen ilgisiz görünürler. Açtığınız konuşmaya sıkıcı ve kısa cevap vermekle yetinirler.

3. ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIRLAR

İkinizin de birbiriniz hakkında sevmediğiniz belirli özellikleri olabilir. Ve sahte ilişkilerde, partneriniz muhtemelen sizde sevmediği şeyleri değiştirmek isteyecektir. Temel olarak, onları ve ihtiyaçlarını memnun edebilmeniz için kendi benliğinizi feda etmenizi isterler. Kendilerini sizden ve bağlantınızdan üstün tutarlar ve onların taleplerine uymazsanız, başınız büyük belaya girer.

4. SORUNLARA SİZİNLE BİRLİKTE ÇÖZÜM BULMAZLAR

İlişkilerde çatışmalar ve anlaşmazlıklar yaygındır ve bunları çözmek için her iki ortağın da çalışması gerekir. İkinizin de sorumluluklarınızı kabul etmeniz ve ortada bir yerde buluşmanız gerekiyor. Ancak, eşiniz bunların hiçbirini yapmakla ilgilenmiyor ve fırtınanın dinmesini bekleyerek sadece uzaklaşıyorsa, o ilişkide tek başınasınız demektir. Sadece bu da değil, duygularınızı ve sizi nasıl incitebileceklerini umursamazlar. Sevgi dolu bir eş, sizinle ve eylemlerinin sizi nasıl olumsuz etkilediği konusunda endişe duymalıdır. Hiçbir şeyi çözmeyen bir yanıt almak için dürtmemelisiniz.

5. ONLARIN ÖNCELİĞİ DEĞİLSİNİZDİR

Eşiniz ucuz bahaneler öne sürerek planlarınızı çok sık iptal ediyor olabilir. Ayrıca bu konudaki üzüntülerini ve durumu kontrol etmenin ellerinde olmadığını da ifade edebilirler. Planları burada iptal ederken, normal olan bu davranış çok uzun süre devam ederse, o zaman belki onlar için yeterince öncelikli değilsinizdir. Bu, arkadaşlarınızla çılgın aktiviteler yapmak veya ortak gezilere çıkmakla ilgili değil, derin kökler yaratmakla ilgili. Bu yüzden birlikte uzun bir yürüyüşe çıkmanızı veya sahile gitmenizi isterse, sizinle kaliteli zaman geçirmeye çalışıyorlardır. Sizi görmek için yapmaları gereken buysa, tüm programlarını yeniden düzenleyebilirler.

6. ESKİ SEVGİLİLERİNDEN ÇOK SIK SÖZ EDERLER

Partnerinizin eski sevgilisini unutamamış olma ihtimalini unutmayın. Eğer eski sevgilileri hakkında çok konuşuyorsa veya daha da kötüsü, sizi onunla karşılaştırıyorsa, bundan şüphelenmelisiniz. Bu, kafalarının ve kalplerinin geçmişte sıkışıp kaldığının ve ilişkinizin bir oyalama görevi gördüğünün açık bir işaretidir. Geçmişteki ilişkileri başarısız olduktan sonra egolarını güçlendirmeye çalışıyor olabilirler.

Akıllarının ve kalplerinin başka bir yerde olduğunun bir başka işareti de sizinle göz teması kurmaktan kaçınmalarıdır. Onlara sarıldığın için sana sarılmak ya da fiziksel olarak size yakın olmak, onların aklının da sizde olduğu anlamına gelmez. Gözlerinize bakmaktan kaçınmak, eşiniz hakkında ikinci bir düşünceye sahip olmanıza veya yanlış bir şey yapıp yapmadığınızı sorgulamanıza neden olabilir.

7. SİZİNLE GELECEK PLANI YAPMAZLAR

Derin ve anlamlı bir ilişkide, geleceğinizin konusu er ya da geç ortaya çıkmalıdır; sadece çocuk sahibi olmak veya evlenmekle ilgili değil, gelecekteki geziler ve birbirinizin aileleriyle tanışmak gibi basit konularda olabilir. Partneriniz sizinle böyle bir sohbete ilgisiz görünüyorsa, muhtemelen bağlılık sorunları yaşıyordur. Ya da belki bunu düşünmediler bile, bu da kötü bir işaret olabilir.